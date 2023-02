PSG mit XXL-Sorgen vor CL-Rückspiel: Experte verrät, was das für FC Bayern bedeutet

Von: Philipp Kessler

PSG-Sorgen vor CL-Kacher: Ein Einsatz von Neymar gegen den FC Bayern wackelt, Kimpembe fällt aus. Ein Experte erklärt, wer PSG dennoch Hoffnung macht.

München – Nächste Hiobsbotschaft für Paris Saint-Germain. Im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern muss der französische Meister Paris auf Presnel Kimpembe (27) verzichten. Der Innenverteidiger verletzte sich beim 3:0 im Ligaspiel am Sonntag gegen Olympique Marseille schwer. Kimpembe zog sich einen Riss der Achillessehne zu und muss operiert werden. Saison-Aus.

„Ein schwerer Verlust für Paris, vor allem in Sachen Intensität“, sagt Journalist Thymothé Pinon des französischen Magazins France Football zur tz. „Er mag es, nach vorne zu verteidigen und viel Druck auf den Gegner auszuüben. Kimpembe ist ein absoluter Führungsspieler. Es wird sehr schwierig, ihn zu ersetzen.“

PSG muss vor dem CL-Rückspiel beim FC Bayern einige Verletzungen verkraften. © IMAGO / PanoramiC / Xinhua

Paris Saint-Germain: Mbappé ist die große Hoffnung gegen den FC Bayern

Problem für Paris: Sergio Ramos (36) sei nicht mehr der Verteidiger, der er einmal war, auch Marquinhos (28) spiele seit Monaten nicht mehr in Top-Form. Heißester Kandidat als Kimpembe-Ersatz ist Danilo (31). „Er ist aber ein anderer Spielertyp. Er ist eher ein defensiver Mittelfeldspieler“, sagt Pinon über den portugiesischen Nationalspieler.

Neben Kimpembe droht auch Neymar (31) für das Rückspiel gegen den FC Bayern in München auszufallen. Der Brasilianer verletzte sich am 19. Februar im Liga-Spiel gegen Lille am Knöchel. Beim Sieg gegen Marseille fehlte er deshalb aufgrund einer Bänderverletzung. Fraglich, ob er kommende Woche bereits wieder fit sein wird. „Ich glaube nicht, dass er in München spielen kann“, so Pinon.

FC Bayern gegen PSG: Experte geht nicht von Neymar-Einsatz aus

Kylian Mbappé (l) von Paris und Torwart Yann Sommer von FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. © Sven Hoppe/dpa

Vielleicht sogar ein Vorteil, finden einige Experten. „Ganz ehrlich: Paris hat gegen Marseille auch ohne ihn sehr gut gespielt. Wenn die drei Superstars – Messi, Mbappé und er – auf dem Platz stehen, ist es für PSG nämlich meist sehr schwierig, die richtige Balance zu finden“, erklärt Pinon. „Vielleicht ist der Neymar-Ausfall sogar positiv für Paris.“

Gegen Marseille war es so: Kylian Mbappé (24) traf doppelt, Lionel Messi (35) erzielte das 2:0. Gegenseitig legten sich die beiden Offensiv-Stars die Tore vor. Große Hoffnungen setzt Paris vor allem in Mbappé, der im Hinspiel gegen Bayern nach einer Verletzungspause nur eingewechselt werden konnte. „Ich bin zwar nicht so optimistisch. Mit Mbappé in der Startelf ist aber alles möglich“, ist sich Pinon sicher. (pk)