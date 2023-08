Klarer Plan: Ab dann will Harry Kane im Bayern-Trikot auflaufen

Von: Florian Schimak

Teilen

Der Transfermarkt ist noch einen Monat geöffnet. Also genug Zeit für Kracher-Wechsel. Wechselt Harry Kane zum FC Bayern? Der Transfer-Ticker.

+++ 14.16 Uhr: Der Poker um Harry Kane zwischen den Tottenham Hotspur und dem FC Bayern zieht sich noch hin. Eine schnelle Einigung ist nicht zu erwarten. Allerdings scheint es so, dass die Spurs inzwischen eingesehen hätte, dass Kane den Klub verlassen möchte – und das nur in Richtung München. Das passt den Londonern, weil sie so ihren Kapitän nicht an einen direkten Konkurrenten in der Premier League verlieren. Gerüchten zufolge soll Tottenham daher an einer Klausel arbeiten, die beinhaltet, dass die Münchner Kane ausschließlich an die Spurs wieder verkaufen dürfen.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre) Aktueller Verein: Tottenham Hotspurs Positon: Stürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

+++ 12.14 Uhr: Sollte Harry Kane beim FC Bayern unterschreiben, wird er definitiv zum Spitzenverdiener aufsteigen. Bislang war Sadio Mané der Top-Verdiener an der Säbener Straße. Wie Sky berichtet, soll Kane sich mit den Münchner zudem über einen Vertrag bis 2028 einig sein.

+++ Mittwoch, 2. August, 09.38 Uhr: Harry Kane hat offenbar einen klaren Plan, bis wann der Transfer zum FC Bayern über die Bühne gegangen sein soll! Am kommenden Sonntag (6.), wenn die Tottenham Hotspur gegen Schachtjor Donezk zum Testspiel antreten, will Kane noch einmal für die Spurs auflaufen. Anschließend hofft der Angreifer nach München wechseln können, um möglichst viele Einheiten mit seinen neuen Team-Kollegen zu absolvieren. Am 12. August trifft der FC Bayern nämlich im Supercup in der Allianz Arena auf RB Leipzig – womöglich mit Harry Kane im Sturm.

Harry Kane könnte schon bald beim FC Bayern spielen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane zum FC Bayern? Stürmer verfolgt wohl klaren Plan

+++ Dienstag, 1. August, 16.15 Uhr: Jetzt wird‘s aber ganz wild! Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, soll der FC Barcelona bei der Suche nach einem möglichen Nachfolger für Ousmane Dembélé, der bekanntlich vor einem Wechsel zu PSG steht, einen Bayern-Star als Nachfolger ins Visier genommen haben: Leroy Sané! An dem Gerücht aber dürfte wenig dran sein, weil die Münchner nicht bereit wären, den Flügelstürmer abzugeben. Zumal gerade Sadio Mané verkauft wird.

Transfergerüchte vom 2. August

Name Spieler Abgebender Verein Aufnehmender Verein Gehandelte Ablösesumme Harry Kane Tottenham Hotspur FC Bayern München 120 Millionen Euro Sadio Mané FC Bayern München Al-Nassr 30 Millionen Euro Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt Paris Saint-Germain 100 Millionen Leroy Sané FC Bayern München FC Barcelona 80 Millionen

+++ 14.55 Uhr: Es gibt Neuigkeiten im Kampf um Harry Kane! Wie The Spurs Express, ein Tottenham nahes Online-Portal, vermeldet, soll sich der Angreifer festgelegt haben, dass er in London bleiben werde, wenn er am 13. August beim Saisonauftakt der Spurs gegen den FC Brentford im Kader steht. Der Grund sei, dass Kane es ansonsten unfair gegenüber dem Team und dem neuen Coach Ange Postecoglou wäre, das Team nach Saisonstart zu verlassen.

+++ 12.32 Uhr: Beim FC Bayern ist in diesem Transfer-Sommer einiges los! Nicht nur der Name Harry Kane geistert durch die Säbener Straße, auch in Sachen Abgängen gibt es bei Yann Sommer und Benjamin Pavard zwei Stars, die im Fokus stehen. Auf der FCB-PK in Singapur hat Thomas Tuchel nun zu beiden Stellung bezogen. „Wir kennen die Situation. Für mich ist die Sache nicht so klar, wie beschrieben wird“, so Tuchel über Pavard: „Es ist schon was dran, es gibt aber keine glasklaren, endgültigen Statements. Es kann immer passieren, dass du in die Situation kommst, dass ein Spieler die Karte zieht, mit einem Jahr Restvertrag gehen zu wollen. In diesem Fall sind wir entspannt, wir warten.“ Und zu Sommer? „Wir müssen unsere Interessen vertreten. Wir sind glücklich mit Yann, er ist ein fantastischer Typ und ein sehr guter Torwart. Es gibt einen Vertrag, natürlich gibt es die Möglichkeit, dass wir mit ihm weitermachen.“

+++ 12.01 Uhr: Nicht nur Harry Kane beherrscht die Schlagzeilen, auch ein Bundesliga-Star wird aktuell heiß auf dem Transfermarkt gehandelt. Randal Kolo Muani, der auch beim FC Bayern im Gespräch war, könnte Eintracht Frankfurt doch noch verlassen in diesem Sommer. Angeblich soll PSG wieder um den Franzosen werben. Neben Kolo Muani sucht auch Ousmane Dembélé den Weg nach Paris.

+++ 11.52 Uhr: Die Verhandlungen über einen Transfer von Harry Kane zum FC Bayern kamen am Montag nicht zum Abschluss. Das muss aber nichts bedeuten. Offenbar ist die Diskrepanz zwischen beiden Lagern gar nicht so groß. Bayern und Tottenham liegen offenbar „nur“ 15 bis 20 Millionen auseinander. Das Angebot, das Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe bei den Spurs gestern abgegeben haben, lag noch unter 100 Millionen – diese Hürde aber soll beim nächsten Mal fallen.

Harry Kane zum FC Bayern? Bosse können sich (noch?) nicht einigen

+++ 09.41 Uhr: Am Montagabend sind Marco Neppe und Jan-Christian Dreesen gegen 20 Uhr wieder gelandet. Der CEO fuhr dabei mit einem Lächeln vom Flugplatz in Oberpfaffenhofen in Richtung München zurück. Ob das eine gutes Zeichen ist? Harry Kane hatten die Bayern-Bosse allerdings nicht mit im Gepäck. Medienberichten zufolge klafft in Sachen Ablöse eine Lücke von 20 bis 30 Millionen. Während die Spurs wohl 120 Millionen Euro fordern, haben die Bayern demnach wohl erst einmal 90 Millionen Euro geboten. Des Weiteren ist der deutsche Rekordmeister offenbar bereit, die 100-Millionen-Euro-Schallmauer zu durchbrechen, was für Daniel Levy allerdings noch nicht genug sein soll, weshalb es am Montag nicht zu einer Einigung kam. Dennoch ist man beim FC Bayern zufrieden mit der ersten Verhandlungsrunde und man will weiter geduldig bleiben. Die Gespräche gehen weiter.

Transfer-Poker um Harry Kane: Die ersten Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und den Tottenham Hotspur haben stattgefunden. © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

+++ 21.21 Uhr: Die Bayern-Bosse sind zurück von ihrem London-Trip: Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe waren am Montag in die englische Hauptstadt aufgebrochen, um mit Tottenham Hotspur über einen möglichen Transfer von Stürmer Harry Kane zu verhandeln.

Neppe wurde sowohl vor dem Abflug als auch nach der Ankunft auf seinen Arbeitstag angesprochen. Mehr als ein leichtes Grinsen konnten die Reporter aber nicht aus ihm herauspressen. Auch von Dreesen gab es keine Wortmeldung zum möglichen Blockbuster-Deal. Schweigen ist Gold – eine Taktik, die man sich in Transferangelegenheiten ohnehin häufiger beim FC Bayern wünschen würde. Gerüchten zufolge soll der Kane-Transfer in dieser Woche über die Bühne gehen. Ob der Montag dabei der entscheidende Verhandlungstag gewesen ist, lässt sich wohl erst hinterher herausfinden.

Transfergerüchte vom Montag (31. Juli)

Name Spieler Abgebender Verein Aufnehmender Verein Gehandelte Ablösesumme Ousmane Dembele FC Barcelona Paris Saint-Germain 50 Millionen (via Ausstiegsklausel) Harry Kane Tottenham Hotspur FC Bayern München 90 Millionen David Raya FC Brentford FC Bayern München Leihe mit Kaufoption Joao Cancelo Manchester City FC Barcelona 40 Millionen

+++ 16.30 Uhr: Was passiert eigentlich gerade in London? Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe sind in der englischen Hauptstadt gelandet und verhandeln aktuell mit Daniel Levy. Bemerkenswert: Auf Flightradar24 war der Trip der Bayern-Bosse der weltweit meistverfolgte Flug des Tages. Angeblich sollen die Münchner bereit sein, Harry Kane zum absoluten Top-Transfer zu machen und über 80 Millionen für den Angreifer auszugeben. Für weniger würden die Spurs ihren Kapitän vermutlich auch nicht ziehen lassen. Wie gerne würde man bei den Verhandlungen jetzt Mäuschen spielen.

+++ 16.14 Uhr: So, jetzt gibt‘s auch den erste fixen Wechsel zu verkünden. Aus der Premier League, zumindest von einem Absteiger, wechselt Max Wöber zu Borussia Mönchengladbach. Der Fohlen leihen den Abwehrspieler von Leeds United für ein Jahr aus.

+++ 14.18 Uhr: Der Transfer von David Raya zum FC Bayern scheint endgültig vom Tisch. Allerdings sollen zwei andere Keeper wieder in den Münchner Fokus gerückt sein. Zum einen Marokkos WM-Held Bono, zum anderen David De Gea, dessen Vertrag bei Manchester United im Juni ausgelaufen ist. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano sollen allerdings auch Klubs aus Saudi-Arabien am Spanier interessiert sein. Zudem ist generell fraglich, ob De Gea überhaupt als absehbare Nummer zwei an die Säbener Straße wechseln würde.

+++ 13.48 Uhr: Während die Bayern am Transfer von Harry Kane arbeiten und der FC Barcelona Ousmane Dembélé abgeben und Joao Cancelo verpflichten möchte, absolviert Sadio Mané am Montag seinen Medizincheck in Dubai für Al-Nassr. Der Klub von Cristiano Ronaldo zahlt anschließend um die 30 Millionen Euro für den 31-Jährigen. Bislang aber gibt‘s noch keine offizielle Meldung.

Ex-Bayern-Star zum FC Barcelona? Dembélé-Deal könnte Transfer-Domino gestartet haben

+++ 12.52 Uhr: Ist der Dembélé-Deal, der offenbar so gut wie fix ist, der Dominostein, der das Transferkarussell in Bewegung bringt? Durch den Verkauf des Franzosen soll der FC Barcelona nun nämlich die Kohle für einen Ex-Bayern-Star haben: Joa Cancelo. Der Außenverteidiger war in der vergangenen Rückrunde von ManCity ausgeliehen, konnte sich aber nicht für einen Vertrag an der Säbener Straße empfehlen. Unter Pep Guardiola hat Cancelo allerdings auch keine große Zukunft mehr, weshalb Barca nun zuschlagen will.

+++ 12.07 Uhr: Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe sind um 11 Uhr in Richtung London abgehoben. Dort treffen sie Tottenham-Chairman Daniel Levy. Die Bayern-Bosse hoffen, dass sie im Poker um Stürmer Harry Kane einen entscheidenden Durchbruch erzielen können. Die ersten zwei Angebote der Münchner wurden von Tottenham kommentarlos abgelehnt. Inzwischen aber hat sich die Gemengelage geändert, da Kane den Spurs mitgeteilt hat, dass er gerne zum FC Bayern wechseln möchte.

Ousmane Dembele zu PSG? Kane zum FC Bayern? Transfer-News vom 31. Juli

Erstmeldung vom 31. Juli, 11 Uhr: München – Sommer-Zeit ist Transfer-Zeit! Das wissen auch die Top-Klubs aus Europa.

Während der FC Bayern aktuell an der Verpflichtung von Harry Kane arbeitet, hat Paris Saint-Germain offenbar einen Mega-Deal eingefädelt. Laut spanischen und französischen Medien wechselt Ousmane Dembélé nämlich vom FC Barcelona zu PSG.

Während der FC Bayern mit Harry Kane verhandelt, hat sich PSG offenbar die Dienste von Ousmane Dembélé gesichert. © IMAGO / Propaganda Photo / ABACAPRESS

Weil Kane zum FC Bayern geht? PSG offenbar vor Mega-Deal

Der Flügelstürmer, der einst für 135 Millionen vom BVB zu Barca gewechselt ist, soll in Paris einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieben haben. Demnach besitzt Dembélé eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro, die sich der Franzose im vergangenen Jahr bei seiner Verlängerung hatte verankern lassen – und eben diese soll PSG nun gezogen haben.

Ist der 26-Jährige ein Ersatz für Kylian Mbappè? Der Superstar soll in diesem Sommer verkauft werden, da er seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Oder kommt Dembélé zu PSG, weil die Bosse eingesehen haben, dass Kane nur nach München will? Am Montag findet nämlich das nächste Treffen zwischen Jan-Christian Dreesen und Daniel Levy statt. Deadline Day beim Kane-Poker!

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Korb für FC Bayern: Erster Keeper sagt Rekordmeister ab

Einen ersten Rückschlag auf dem Transfermarkt haben die Bayern nun aber bekommen. David Raya, der als möglicher Backup von Manuel Neuer nach München hätte wechseln sollen, hat dem deutschen Rekordmeister offenbar abgesagt. Auch mit Rayas Verein, dem FC Brentford, gab es demnach keine Einigung.

Der spanische Keeper will angeblich lieber zum FC Arsenal wechseln und habe daher kein Interesse an einer Leihe zum FC Bayern. Die Münchner suchen nach einem Neuer-Backup, da Yann Sommer den Verein in Richtung Inter Mailand verlassen wird. (smk)