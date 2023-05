Denkt der FC Bayern jetzt um? Eintracht plant offenbar Mega-Deal mit PSG

Brazzo könnte am Ende leer ausgehen

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Schimak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Randal Kolo Muani gilt als erste Transfer-Option beim FC Bayern. Doch die Eintracht verfolgt offenbar spektakuläre Pläne mit PSG – und könnte so für Umdenken in München sorgen.

München – Der FC Bayern und die Suche nach einem neuen Stürmer. Diese Thematik dürfte den ganzen Sommer bestimmen, denn der Markt ist mehr als verzwickt.

Randal Kolo Muani Geburtsdatum: 5. Dezember 1998 (24 Jahre) Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer Marktwert: 65 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Randal Kolo Muani zu PSG? Eintracht bastelt offenbar an spektakulärem Transfer

Zwar war zuletzt zu hören, dass Randal Kolo Muani das Transferziel Nummer eins beim Rekordmeister ist. Allerdings gehören bei einem möglichen Deal immer mehr Partien dazu. Aufnehmender Verein, der Spieler selbst – und natürlich der abgebende Verein. Dies könnte sich im Fall von Kolo Muani nur als kompliziert gestalten.

Während sich der Franzose offenbar ein Engagement an der Säbener Straße vorstellen könnte, verfolgt die Eintracht nach Informationen der Frankfurter Rundschau von IPPEN.MEDIA andere, spektakulärere Pläne. Hauptrolle spielt dabei Paris Saint-Germain.

+ Zieht es Randal Kolo Muani eher zu PSG als zum FC Bayern? Wenn es nach der Eintracht geht: Offenbar. © IMAGO / ActionPictures / Jan Huebner / Panthermedia

Geht der FC Bayern bei Kolo Muani leer aus? Bosse offenbar unsicher

Demnach soll Frankfurt-Manager Markus Krösche an einem Deal mit PSG basteln, der Kolo Muani nach Paris bringt – und den Hessen am Ende zwei Stars von der Seine. Der Plan: 80 Millionen Ablöse für Eintracht-Stürmer plus Abwehr-Talent El Chadaille Bitshiabu und Angreifer Hugo Ekitiké.

Dadurch, dass auch Kylian Mbappé ein großer Befürworter der Kolo-Muani-Verpflichtung ist, könnte der FC Bayern leer ausgehen. Zudem ist zu hören, dass nicht alle im Verein restlos überzeugt vom 24-Jährigen sein sollen. 80 bis 100 Millionen für einen Stürmer, der erst eine Saison in der Bundesliga absolviert hat?

Stümer-Suche beim FC Bayern: „Gnabry! Das ist die Antwort“

Man ist sich darüber hinaus nicht sicher, ob Kolo Muanis Stärken ins Bayern-System passen. Weil der Franzose kein reiner Abschlusstürmer sei und für seine Aktionen mehr Platz benötige.

Dabei stellt sich die Frage, welches Ziel die Münchner überhaupt verfolgen. „Volle Konzentration auf die Meisterschaft“, sagte Hasan Salihamidzic am Samstag auf die Frage, wie es aktuell bei der Stürmer-Suche laufe und erklärte dann: „Gnabry! Das ist die Antwort.“

Denkt der FC Bayern um? Kolo Muani zu teuer – Bosse zufrieden mit Youngster Tel

Der wiedererstarkte Serge Gnabry, der in den vergangenen drei Partien vier Treffer erzielte und von Thomas Tuchel aufgrund der Verletzungen von Eric Maxim Choupo-Moting das Vertrauen als Neuner bekam, zeigte sich zuletzt wie verwandelt. Gegen Schalke kommunizierte er viel, gab Anweisungen und organisierte die Offensive mit. Findet daher ein Umdenken bei den Bayern-Bossen statt?

Bis zum Winter war nicht ausgeschlossen worden, dass man nur mit Choupo-Moting und Mega-Talent Mathys Tel in die kommende Saison geht. Seitdem ist allerdings allerhand passiert. Nicht zuletzt der Trainerwechsel dürfte diese Option aber über den Haufen geworfen haben.

Auch die Verletzungsanfälligkeit von Choupo-Moting zwingt die Bayern-Bosse im Sommer eigentlich zum Handeln. Seit seiner Vertragsverlängerung Anfang März absolvierte der 34-Jährige noch genau 69 Bundesligaminuten – das war beim 4:2 gegen den BVB. Positiv: Youngster Tel trifft bei seinen Einsätzen regelmäßig. In 582 Saison-Minuten traf er sechs Mal (alle 97 Minuten ein Treffer). Das haben die Bosse im Hinterkopf.

FC Bayern braucht einen Neuner – Stürmer-Markt gibt aber nicht viel her

Die aktuelle Spielzeit zeigt: Das Spiel des FC Bayern braucht einen klaren Neuner. Auch Tuchel soll sich nach dem Hertha-Spiel beim Austausch mit den Brazzo und Co. dafür eingesetzt haben. Aber wollen das auch alle Verantwortlichen? „Wir sind voll auf einer Linie“, sagte Salihamidzic nach dem Schalke-Spiel bezüglich der Kaderplanung für die kommende Saison: „Immer!“

Man darf also gespannt sein, wen die Münchner in den kommenden Wochen als neuen Angreifer präsentieren. Wirklich viel gibt der Stürmer-Markt aktuell nämlich nicht her … (smk)

Rubriklistenbild: © IMAGO / Jan Huebner/ActionPictures