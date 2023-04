Was macht eigentlich Julian Nagelsmann? Ex-Bayern-Trainer erholt sich in nahem Luxus-Urlaubsparadies

Von: Marcus Giebel

Teilen

Julian Nagelsmann hat sich nach seinem Aus beim FC Bayern erfolgreich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ein Instagram-Post verrät aber, wo er die Ostertage verbracht hat.

München – Für den FC Bayern geht es in der heißen Saisonphase Schlag auf Schlag. Mit dem Champions-League-Spiel bei Manchester City (ab 21 Uhr hier im Live-Ticker) steht für die Roten das dritte Pflichtspiel binnen acht Tagen an. Das ist zwar ein schöner Stress, trotzdem dürfte die Freizeit für die Stars in diesem Frühling wieder einmal recht kurz kommen.

Unfreiwillig viel Zeit zur freien Verfügung hat dagegen Julian Nagelsmann, der während der Länderspielpause von seinen Aufgaben als Trainer an der Säbener Straße entbunden wurde. Seither hat sich der 35-Jährige weitestgehend erfolgreich aus der Öffentlichkeit ferngehalten. Nach den mit dem Job verbundenen Strapazen wollte er wohl zunächst mal herunterkommen. Und ein bisschen das Leben genießen, ohne ständig an das nächste Spiel denken zu müssen.

Lattek, Heynckes, Tuchel: Alle Bundesliga-Trainer des FC Bayern Fotostrecke ansehen

Nagelsmann über Ostern in Südtirol: Ex-Trainer des FC Bayern urlaubt in Quellenhof Sea Lodge

Zwar kamen bereits Spekulationen auf, Nagelsmann könnte beim FC Chelsea oder bei Tottenham Hotspur anheuern. Doch vom gebürtigen Landsberger selbst war dazu keine Stellungnahme aufzuschnappen. Vielmehr scheint es ihm gelungen zu sein, sich aus dem ganzen Trubel, der die Fußballwelt umgibt, herauszuhalten. Was an sich auch schon eine Leistung ist.

Der Familie Dorfer ist es trotz allem geglückt, den begehrten Coach vor die Kamera zu bekommen. Denn während sich der FC Bayern auf ein echtes Saison-Highlight vorbereitete, nutzte Nagelsmann die Ostertage für einen Familientrip nach Südtirol. Zur Familie Dorfer, die in Meran die Quellenhof Luxury Resorts führt. Mit den Inhabern – Dorfer senior und zweimal Dorfer junior – posierte Nagelsmann vor dem Eingang der erst im April 2022 eröffneten Quellenhof Sea Lodge für ein gemeinsames Foto.

Zu dem auf Instagram verbreiteten Bild schrieb die Familie an den offensichtlich guten Freund des Hauses gerichtet: „Lieber Julian, wir freuen uns, dass Du zusammen mit deiner Familie wieder ein paar schöne Tage bei uns im Quellenhof verbracht hast. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen, bis dahin wünschen wir Dir und Deiner Familie alles, alles Liebe.“

Bayern-Stars um Urlaub: Musiala war laut Post über Weihnachten auch im Luxusresort in Meran

Das 5-Sterne-Hotel wird als Luxusdomizil angepriesen und verfügt unter anderem über einen 4500 Quadratmeter großen See und einen 800 Quadratmeter großen Spa-Bereich. Nagelsmann ließ es sich also in einem wahren Urlaubsparadies gut gehen. Ob er den Tipp von einem seiner Ex-Spieler bekam? Oder aber selbst die Bayern-Stars auf das Resort aufmerksam gemacht hat?

Jedenfalls ist Nagelsmann als Quellenhof-Gast in bester Gesellschaft – wie der Instagram-Account des Luxusresorts verrät. Dort zeigen sich die Inhaber auch mit Jamal Musiala, Ex-Bayern-Profi Niklas Süle, Italien-Legende Riccardo Montolivo oder DFB-Nationalspielern wie Robin Gosens, Christian Günter und Florian Neuhaus. Sie alle sollen die Tage über Weihnachten und Silvester in Meran verbracht haben.

Julian Nagelsmann verbrachte die Osterfeiertage mit seiner Familie in Meran. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Kimmich in Südtirol im Urlaub: Bayern-Profi mit Fußball-Kumpel im Luxusresort zu Gast

Zu Besuch waren einem weiteren Post zufolge bereits im Sommer auch Joshua Kimmich und Diego Demme, sein Kumpel aus Leipziger Tagen. Das Duo fand demnach neben Entspannung und Erholung auch Zeit für ein Match Padel-Tennis mit den Dorfer-Söhnen. Wer gewann, wurde jedoch nicht verraten.

Demme ist mit der SSC Neapel nicht nur klar auf Meisterkurs in der italienischen Serie A, sondern ebenfalls noch in der Champions League vertreten. Es ist also gut möglich, dass in den Quellenhof Luxury Resorts in diesem Jahr noch ein frischgebackener Königsklassen-Champion aufschlägt - ob in blauem oder rotem Trikot.

Nagelsmann kann die entscheidende Phase des Wettbewerbs etwas entspannter verfolgen. Während sich die Fußballwelt auch darüber den Kopf zerbricht, welcher wohl sein nächster Klub sein wird. Vielleicht hat er die Tage in Meran ja sogar dafür genutzt, um in dieser Frage klarer zu sehen. Das Ambiente war dafür sicher nicht das schlechteste. (mg)