Ehemaliger Bayern-Star bejubelt historischen Pokalsieg mit Partnerin und Sohn

Von: Marcel Schwenk

Der ehemalige Bayern-Profi Rafinha holte mit Sao Paulo den brasilianischen Pokal. © Imago Images / Fotoarena; Screenshot Instagram.com @ saopaulofc

Der FC Sao Paulo gewinnt erstmals den brasilianischen Pokal. Mittendrin: Ex-Bayern-Star Rafinha, der den Titel im Anschluss mit der Familie feiert.

Sao Paulo – Im Alter von 38 Jahren hat es Rafinha nochmal geschafft und seiner bereits erlesenen Titelsammlung einen weiteren hinzugefügt.

Rafinha Geboren: 7. September 1985 (Alter 38 Jahre) in Londrina Aktueller Verein: FC Sao Paulo Vertrag bei Sao Paulo bis: Dezember 2023 Größte Erfolge: 7x Deutscher Meister, 4x DFB-Pokalsieger, 1x Champions-League-Sieger, 2x Brasilianischer Meister, 1x Brasilianischer Pokalsieger

Ex-Bayern-Profi Rafinha holt mit Sao Paulo den brasilianischen Pokal

Der ehemalige Verteidiger des FC Bayern München holte mit dem FC Sao Paulo erstmals in der Vereinshistorie den brasilianischen Pokal und streckte am Sonntagabend (24. September) gegen 23 Uhr Ortszeit die Trophäe in den Nachthimmel.

Zuvor endete das Rückspiel gegen Flamengo Rio de Janeiro mit 1:1. Zwar gingen die Gäste durch einen Treffer von Bruno Henrique mit 1:0 in Front, Mittelfeldspieler Rodrigo Nestor sorgte kurz nach dem Seitenwechsel aber für den umjubelten Ausgleich. Das Remis im heimischen Estadio do Morumbi reichte Sao Paulo letztlich, da im Hinspiel ein 1:0-Auswärtserfolg gelang.

Ex-Bayern-Star Rafinha bejubelt Pokalsieg mit Freundin und Sohn

Im Anschluss kannte die Freude bei Rafinha, der über die volle Distanz auf dem Rasen stand, und seinen Mannschaftskollegen um den einstigen Bayern-Mittelfeldspieler James Rodriguez keine Grenzen. Videos auf der Instagram-Seite des Klubs zeigen den Ex-Münchner, der sich vor einigen Monaten auch zur Trennung seines Ex-Klubs vom damaligen Torwarttrainer Toni Tapalovic äußerte, jubelnd vor dem Publikum.

In einem weiteren Clip läuft der Sao-Paulo-Kapitän nach Abpfiff mit seinem Sohn auf den Schultern in Richtung der Tribüne. Freundin Fernanda Bellafronte kommt angerannt und fällt Rafinha um den Hals, zu dritt freuen sie sich über den historischen Pokalsieg.

Nach den Feierlichkeiten gilt der volle Fokus nun aber wieder der brasilianischen Meisterschaft. Dort steht der FC Sao Paulo aktuell nur auf dem 14. Rang, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt lediglich vier Zähler. Immerhin ist die Teilnahme an der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League, durch den Pokaltriumph sicher. (masc)