Haaland-Chance verpasst? Rangnick wundert sich über Bayern - „Nur 140 Kilometer entfernt“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Der FC Bayern scheitert in der Champions League an Manchester City und an Erling Haaland. Hätten die Münchner selbst die Chance auf den Mittelstürmer gehabt?

München - 250 Millionen Euro wäre dem FC Bayern Superstürmer Erling Haaland angeblich wert gewesen. Das berichtete kürzlich der Kicker. Doch statt für München entschied sich der norwegische Ausnahmekönner bekanntlich für Manchester, genauer gesagt für die Citizens.

FC Bayern: Erling Haaland besiegelt Champions-League-Aus der Münchner

Mit ManCity sorgte Haaland durch das 1:1 im Rückspiel nun schon für das dritte Viertelfinal-Aus der Bayern in der Champions League hintereinander. Zu wenig für bajuwarische Ansprüche. Auch, weil offenkundig ein Mittelstürmer von Weltformat fehlt.

Dabei hätte der deutsche Bundesliga-Rekordmeister beste Chancen auf eine Verpflichtung der skandinavischen Tormaschine gehabt. Diese These stellte zumindest Ralf Rangnick in der Sendung „sportstudio Uefa Champions League“ auf.

Kritischer Blick auf den FC Bayern: Ralf Rangnick (re.) im „sportstudio Uefa Champions League“ des ZDF. © Screenshot ZDF Mediathek

„Man muss ein bisschen weiter zurückgehen. Wenn wir schon über Erling Haaland sprechen: Der hat 140 Kilometer entfernt zwei Jahre lang vorgespielt und man hat gesehen, was für ein außergewöhnlicher Spieler sich da entwickelt“, sagte der österreichische Bundestrainer im ZDF: „Für mich ist er einer der außergewöhnlichsten Stürmer, die es je gegeben hat.“

Erling Haaland: Hatte der FC Bayern eine Chance, als er in Salzburg spielte?

Worauf Rangnick wohl hinaus wollte: Haaland kam im Januar 2019 von Molde FK zu Red Bull Salzburg. Die Österreicher gaben für den damals erst 18-jährigen Angreifer eine stolze Ablöse von kolportiert acht Millionen Euro aus. Haaland war zwar nur ein Jahr beim österreichischen Serienmeister, nicht zwei, wie von Rangnick angeführt. In dieser Zeit erzielte der 1,95-Meter-Hüne jedoch 29 Tore in 27 Pflichtspielen. Darunter waren bemerkenswerte acht Treffer in der Königsklasse.

Besagtes Salzburg liegt über die Autobahn A8 indes nur 140 Kilometer von München entfernt. Rangnick spielte offenbar darauf an, dass es ein Leichtes gewesen wäre, Haaland mehrmals zu beobachten und sein außergewöhnliches Talent zu erkennen. „Den Verantwortlichen war klar, dass das der beste Spieler ist, der je für RB gespielt hat. Uns hat nicht groß überrascht, was danach aus ihm geworden ist“, erzählte Rangnick.

Man hätte den ja auch schon damals holen können. Aber man hat sich damals aus Bayern-Sicht (...) ganz bewusst dafür entschieden, ihn nicht zu holen.

Wenn man sich seine Torquote anschaue, „diese Saison bei Manchester City, in seinem ersten Jahr bei diesem Klub - das ist unglaublich. Er ist wirklich ein Spieler, der, egal, zu welcher Jahreszeit, immer trifft und immer da ist. Der natürlich durch seine Physis eine komplette Abwehr alleine beschäftigen kann“, meinte der 64-jährige Schwabe, der zu der Zeit Haalands in Salzburg übergeordnet „Head of Sport and Development Soccer“ bei Geldgeber Red Bull war. Rangnick monierte mit Blick auf die Bayern: „Man hätte den ja auch schon damals holen können. Aber man hat sich damals aus Bayern-Sicht, als er nach Dortmund gewechselt ist, ganz bewusst dafür entschieden, ihn nicht zu holen.“

Erling Haaland: Von Red Bull Salzburg zum BVB zu Manchester City

Haaland zog es Anfang 2020 für geschätzt 20 Millionen Euro Ablöse stattdessen zum BVB, ehe es im Juli 2022 für eine kolportierte Ablöse zwischen 60 und 75 Millionen Euro weiter nach England ging. Verpassten die Münchner also eine Riesen-Chance, was sich nun gerächt hat? Im vergangenen Sommer verließ dann die personifizierte Torgefahr Robert Lewandowski den Klub.

Die Entscheidung: Erling Haaland (re.) beim Führungstreffer für ManCity gegen den FC Bayern. © IMAGO/ULMER

FC Bayern: Kein Ersatz für Robert Lewandowski gefunden

„Das ist nichts wirklich Neues, dass die Bayern keinen Ersatz für Robert Lewandowski geholt haben. Jetzt kann man natürlich darüber sprechen, ob der (Ersatz) in dem Moment verfügbar war. Aber: Dass Robert Lewandowski irgendwann mal Bayern verlassen wird oder auch mal verletzt ausfallen kann, das war den Bayern klar“, sagte Rangnick im ZDF: „Insofern hat man vielleicht schon in den Transferfenstern davor versäumt, einen entsprechend gleichwertigen Spieler zum FC Bayern zu holen.“

Laut Kicker boten die Münchner Haaland vor dieser Saison einen Fünf-Jahres-Vertrag mit einem angeblichen Gehalt von 35 Millionen Euro jährlich. Die kolportierte Ausstiegsklausel über 75 Millionen hinzugerechnet, kommt man auf beschriebene 250 Millionen Euro. Jetzt schießt Haaland seine Tore für Manchester: Stand 28. Spieltag waren es in der englischen Liga 32 Treffer, plus zwölf Tore in acht Champions-League-Einsätzen. Zwei dieser Tore erzielte er just gegen die Bayern - eines beim 3:0 im Hinspiel, ein weiteres im Rückspiel.

FC Bayern ohne Weltklasse-Mittelstürmer: Oliver Kahn verteidigt Kaderplanung

„Ich glaube nicht, dass wir es verpasst haben, einen Mittelstürmer zu holen. Nach dem Lewandowski-Abgang haben wir uns umgeschaut“, meinte Bayern-CEO Oliver Kahn und verteidigte die Münchner Kaderplanung bei DAZN: „Es gibt aber Einfacheres als einen Top-Stürmer zu bekommen. Vor allem in welchem Preissegment es anfängt, ist eine ganz spezielle Frage.“ (pm)