Power-Ranking: Wer hat seinen Platz sicher? Wer ist so gut wie weg? Der Bayern-Kader im Check

Von: Philipp Kuserau

Der FC Bayern steht vor einer wegweisenden Transferperiode. Unser Ranking zum aktuellen FCB-Kader zeigt auf, mit welchen Spielern Thomas Tuchel fest plant und wessen Zukunft unsicher ist.

München – Zwei Meistertitel in zwei Jahren - für den Anspruch des FC Bayern eine magere Titel-Ausbeute. Zumal die diesjährige Meisterschale erst in den Schlussminuten des letzten Spieltags und dank Mainzer Schützenhilfe gesichert werden konnte. Den DFB-Pokal gewannen die Münchner zuletzt vor drei Jahren in der Saison 2019/20. Und in der Champions League ging es seit dem historischen Titelgewinn in Lissabon (ebenfalls 19/20) nicht mehr über das Viertelfinale hinaus.

Man könnte also sagen, den Bayern dürstet es mal wieder nach einem großen Titel, abgesehen von einer Meisterschaft oder einem Superpokal. Das Reaktionsmuster der Münchner auf derartigen Durststrecken lautet in der Regel wie folgt: Jede Position im Verein wird hinterfragt und bei Bedarf neu besetzt. Auf der Trainerbank wurde der Wechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel bereits vor Monaten vollzogen. Auch der Vorstand wurde mit der Freistellung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic und der Installierung von Jan-Christian Dreesen neu besetzt, wenn auch die Suche nach einem neuen Sportdirektor noch in vollem Gange ist. Bis der passende Mann gefunden ist, soll ein aus sieben Personen bestehender Transfer-Rat für Neuverpflichtungen zuständig sein. Auch ein bekannter Mittelsmann könnte dem deutschen Rekordmeister in diesem Transfer-Sommer wieder behilflich sein.

Als letzte Stellschraube steht nun der Kader im Fokus. Neben den Transferplanungen, die Bayern wollen bekanntlich unbedingt einen neuen Stürmer und defensiven Mittelfeldspieler verpflichten, geht es dabei vor allem um die interne Kaderstruktur. Welche Spieler nehmen in der Planung von Tuchel eine bedeutende Rolle ein, wer ist Wackelkandidat und welche Stars sind bereits so gut wie weg? In unserem Ranking machen wir den Kader-Check.

Ranking zum Bayern-Kader: Diese Spieler haben ihren Platz sicher

Platz Spieler Vertrag bis Marktwert 1 Manuel Neuer 30.06.2024 7 Millionen Euro 2 Joshua Kimmich 30.06.2025 80 Millionen Euro 3 Jamal Musiala 30.06.2026 110 Millionen Euro 4 Thomas Müller 30.06.2024 18 Millionen Euro 5 Matthijs de Ligt 30.06.2027 75 Millionen Euro 6 Alphonso Davies 30.06.2025 70 Millionen Euro 7 Kingsley Coman 30.06.2027 65 Millionen Euro 8 Dayot Upamecano 30.06.2026 60 Millionen Euro 9 Eric Maxim Choupo-Moting 30.06.2024 6 Millionen Euro

(Quelle: transfermarkt.de; Stand: 6. Juni 2023)

Analyse: Nicht alle aufgeführten Spieler sind unangefochtene Stammspieler: Alte Hasen wie Müller (33 Jahre alt) und Choupo-Moting (34) genießen aber aufgrund ihrer Erfahrung und Qualität große Wertschätzung seitens Tuchel. Gerade Müller hat absoluten Legendenstatus und soll im besten Fall seine Karriere bei Bayern beenden. Kapitän Neuer will nach seiner schweren Verletzung nochmal voll angreifen, Kimmich soll irgendwann in absehbarer Zukunft die Binde übernehmen. Spieler wie Musiala, de Ligt, Davies und Coman gehören zu den absoluten Leistungsträgern und wertvollsten Stars im Verein. Ein Verkauf Upamecanos gilt aufgrund der wahrscheinlichen Abgänge von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard als ausgeschlossen.

Kommt es bei den Bayern im Sommer zum Kader-Umbruch? © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ranking zum Bayern-Kader: Zukunft unsicher – das sind die Wackelkandidaten

Platz Spieler Vertrag bis Marktwert 10 Leon Goretzka 30.06.2026 65 Millionen Euro 11 Leroy Sané 30.06.2025 70 Millionen Euro 12 Serge Gnabry 30.06.2026 55 Millionen Euro 13 Sven Ulreich 30.06.2024 900.000 Euro 14 Noussair Mazraoui 30.06.2026 28 Millionen Euro 15 Ryan Gravenberch 30.06.2027 30 Millionen Euro 16 Josip Stanisic 30.06.2026 12 Millionen Euro 17 Sadio Mané 30.06.2025 45 Millionen Euro 18 Mathys Tel 30.06.2025 20 Millionen Euro 19 Paul Wanner 30.06.2027 3 Millionen Euro 20 Arijon Ibrahimovic 30.06.2025 1 Million Euro 21 Johannes Schenk 30.06.2024 300.000 Euro

(Quelle: transfermarkt.de; Stand: 6. Juni 2023)

Analyse: Für die Gruppe der Wackelkandidaten könnte es ein spannender Sommer werden. Aufgrund von eklatanten Formschwankungen in den letzten Monaten und Jahren gelten selbst Spieler wie Goretzka, Sané und Gnabry als Verkaufskandidaten, sofern die Höhe des Angebots stimmt. Goretzka gehörte unter Nagelsmann zum absoluten Stammpersonal, nach der WM zeigte er jedoch vermehrt sehr unauffällige Leistungen. In den letzten Monaten unter Tuchel bekam der 28-Jährige immer weniger Spielzeit – beim Bundesliga-Saisonfinale gegen Köln kam er nur von der Bank und wirkte bei den Feierlichkeiten nach Abpfiff teilnahmslos. Sollte Bayern einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichten, dann könnte es für Goretzka eng werden.

Die erste Saison von Mané in München verlief unglücklich. Der Ex-Liverpool-Star konnte nie an seine Leistungen in England anknüpfen, hinzu kam eine schwere Verletzung vor der WM und der Eklat rund um die körperliche Auseinandersetzung mit Sané. Auch wenn Mané bei Bayern auf eine weitere Chance hofft, die Zeichen stehen auf Abschied, zumal der Senegalese mit 31 Jahren nicht mehr der Jüngste ist und dennoch eine gewisse Ablösesumme einbringen könnte.

Die Zukunft von Sadio Mané bei den Bayern scheint ungewiss. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Die beiden Ajax-Neuverpflichtungen Gravenberch und Mazraoui beklagten sich während der Saison häufig über zu wenig Einsatzzeiten, der Trainerwechsel inmitten der Saison tat der Entwicklung beider Spieler nicht gut. Gut möglich, dass einer der beiden den Verein im Sommer verlässt. Bei Ersatzkeeper Ulreich wird es darauf ankommen, wie sich die Torwartsituation bei Bayern entwickelt. Die Youngsters Tel, Stanisic, Wanner, Schenk und Ibrahimovic könnten verliehen werden, um mehr Spielzeit zu bekommen.

Ranking zum Bayern-Kader: Diese Spieler stehen unmittelbar vor einem Abschied

Platz Spieler Vertrag bis Marktwert 22 Malik Tillman 30.06.2024 4,5 Millionen Euro 23 Bouna Sarr 30.06.2024 2,5 Millionen Euro 24 Benjamin Pavard 30.06.2024 35 Millionen Euro 25 Yann Sommer 30.06.2025 5 Millionen Euro 26 João Cancelo 30.06.2023 60 Millionen Euro 27 Lucas Hernandez 30.06.2024 50 Millionen Euro 28 Daley Blind 30.06.2023 6 Millionen Euro

(Quelle: transfermarkt.de; Stand: 6. Juni 2023)

Analyse: Bei sieben Spielern scheint ein Abschied in diesem Sommer mehr als wahrscheinlich. Die Verträge von Blind und City-Leihgabe Cancelo bei Bayern laufen Ende Juni aus. Ein Verbleib von Blind gilt als ausgeschlossen, er kam bei Bayern auf insgesamt nur 157 Spielminuten in der Rückrunde. Die Kaufoption von 70 Millionen Euro ist dem FCB deutlich zu hoch – sollte City diesen Preis deutlich senken, könnte es zu neuen Gesprächen kommen. Allerdings gibt es zahlreiche andere Top-Klubs, die ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung Cancelos zeigen.

Auch die Abgänge von Hernandez (Angebot von PSG) und Pavard werden wohl immer konkreter – beide Spieler sollen dem Verein bereits mitgeteilt haben, ihre 2024 auslaufenden Verträge nicht verlängern zu wollen. Um noch eine Ablöse kassieren zu können, müsste Bayern also diesen Sommer verkaufen. Einen Fall wie bei David Alaba, der den Verein ablösefrei in Richtung Real Madrid verließ, will man tunlichst vermeiden.

Der Abschied von Sarr steht eigentlich bereits seit längerer Zeit im Raum, das Interesse an ihm hielt und hält sich aber scheinbar in Grenzen, das liegt wohl auch an den Gehaltsvorstellungen des Verteidigers. Es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass Sarr tatsächlich noch ein weiteres Jahr bei den Bayern bleibt und seinen Vertrag auslaufen lässt. Tillman wiederum war die abgelaufene Saison an die Glasgow Rangers ausgeliehen und machte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam – ein fester Kauf seitens der Schotten (Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro) schien so gut wie sicher. Doch nun scheinen die Gespräche zwischen beiden Vereinen zu stocken, das liegt wohl auch am Abgang von Brazzo – Ausgang ungewiss. (kus)