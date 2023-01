Hoeneß-Intimus Eberl stichelt gegen FC Bayern – „Dann werden sich alle freuen“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Man kennt sich: Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern, li.) und Max Eberl (damals Gladbach-Sportdirektor). (Archivfoto) © IMAGO / Revierfoto

Vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern sendet Max Eberl einen Seitenhieb an seine Freunde nach München. Es geht um die deutsche Meisterschaft.

München/Leipzig – Es war der 19. Oktober 1991 im Gottlieb-Daimler-Stadion. Der VfB Stuttgart besiegte mit Matthias Sammer und Guido Buchwald den FC Bayern um Stefan Effenberg 3:2. Im Sommer darauf waren die Schwaben Deutscher Meister, zum vierten Mal in ihrer Vereinshistorie. Punktgleich als Tabellenführer mit Borussia Dortmund (je 52:24).

Max Eberl: Leipzig-Boss spielte einst für den FC Bayern

An jenem Tag bestritt Max Eberl sein einziges Bundesliga-Spiel für die Münchner. Drei Jahre lang spielte der damals 18-jährige Niederbayer anschließend für die Amateure des deutschen Rekordmeisters, nachdem er zuvor zwölf Jahre lang an der Säbener Straße im Stadtteil Harlaching fußballerisch ausgebildet worden war. Für einen weiteren Einsatz bei den Profis reichte es aber nicht mehr.

Bis heute ist das Band eng, das Eberl an die Säbener und zum Ex-Klub pflegt. Er gilt als Intimus von FCB-Patron Uli Hoeneß, besucht diesen hin und wieder am Tegernsee. In dessen malerische Voralpenkulisse brachte er einst als Sportdirektor die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach zum Trainingslager, erlaubte den Spielern 50 Kilometer südlich von München sogar den Besuch des zünftigen Waldfestes in Rottach-Egern.

Im Video: Max Eberl - Ex-Gladbacher übernimmt bei RB Leipzig

Seit Anfang Dezember ist der heute 49-Jährige mittlerweile Geschäftsführer Sport von RB Leipzig, dem mutmaßlich ärgsten Konkurrenten der Bayern in der Fußball-Bundesliga. An diesem Freitag (ab 20.30 Uhr, hier im Live-Ticker) stehen sich beide Klubs zum Start in die Rückserie im Topspiel gegenüber. Was der Ex-Münchner zu einem kleinen Seitenhieb gegen „seine“ Bayern nutzte.

„Es wird der Tag kommen, an dem die Bayern mal den Thron räumen müssen, dann werden wir uns alle freuen. Ich als Vertreter von RB Leipzig natürlich vor allem, sollten wir der Nachfolger sein“, sagte der frühere Bundesliga-Profi der Gladbacher und des VfL Bochum in einem Interview der Mitteldeutschen Zeitung.

Damit nicht genug: „Spiele gegen die Bayern werden immer etwas Besonderes für mich sein. Aber mit RB ist das aufregend. Ich darf für einen Klub arbeiten, der nochmal größere Chancen hat, die Bayern zu schlagen als Mönchengladbach“, meinte Eberl vor dem Spitzenspiel in der Leipziger Red Bull Arena.

RB Leipzig: Max Eberl glaubt an Meisterschaft vor dem FC Bayern

Einziges Bundesliga-Spiel für den FC Bayern: Max Eberl (3.v.re.) am 19. Oktober 1991 beim 2:3 der Münchner in Stuttgart. Rechts Stefan Effenberg, der Freistoß für den VfB tritt Guido Buchwald. © IMAGO / Sportfoto Rudel

FC Bayern: Wegweisendes Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig

Vielleicht sogar schon an diesem Freitag? Lothar Matthäus glaubt zumindest an eine Chance der Sachsen – auch mit Blick auf die Meisterschale. „Wenn Leipzig dieses Spiel gewinnt, bekommen wir einen richtig spannenden Titelkampf“, schrieb der 61-jährige Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne. Bei einem Sieg für RBL wären es nur noch drei Punkte Rückstand auf Eberls Ex-Klub. (pm)