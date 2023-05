Matthäus zerlegt Bayern nach Pleite gegen RB Leipzig: „Das Traurige an der Leistung“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Der FC Bayern verspielt womöglich gegen RB Leipzig die Meisterschaft. Sky-Experte Lothar Matthäus geht mit den Münchnern schonungslos in die Analyse.

München - Der FC Bayern taumelt heftig: Durch die 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig drohen die Münchner nun, die Meisterschaft zu verspielen. Obwohl sie es vor dem 33. Spieltag noch selber in der Hand hatten.

Meisterschaft verspielt? FC Bayern verliert gegen RB Leipzig

Doch gegen die Sachsen zeigten die Bayern um Thomas Müller eine völlig indisponierte zweite Halbzeit. Am Ende stand eine empfindliche Niederlage nach einer Führung. Weswegen Borussia Dortmund (67 Punkte) bei einem Sieg in Augsburg am Sonntagabend (17.30 Uhr) nun am FCB (68) vorbeiziehen kann - und das kurz vor dem Saisonende.

Nach der Niederlage gegen Leipzig ging Sky-Experte Lothar Matthäus einmal mehr in dieser Spielzeit mit den Münchnern schonungslos ins Gericht.

Kritischer Blick auf den FC Bayern: Sky-Experte Lothar Matthäus in München. © IMAGO/Mladen Lackovic

„Man ist im entscheidenden Meisterkampf und hat keine Restverteidigung. Das sind gedankliche Fehler, die die Spieler machen“, sagte der Rekordnationalspieler zu der Szene, als Konrad Laimer (65. Minute) nach einem Konter die Führung durch Serge Gnabry (25.) ausglich. „Wenn ich 1:0 zurückliege, dann verstehe ich es“, sagte er. Aber so hätte man „nicht ins Risiko gehen“ müssen, meinte der 61-Jährige deutlich.

FC Bayern: Lothar Matthäus analysiert schonungslos

Markant: Die Bayern hatten sich den Ausgleich nach einem eigenen Eckstoß gefangen, weil sie das eigene Tor nicht absicherten. „Die Abläufe funktionieren nicht“, meinte Matthäus weiter: „Bayern hat keine Antwort gefunden, und das ist das Traurige an der Leistung von Bayern München heute.“ Er vermisse Führungsspieler, erklärte der Sky-Experte. „Diese Führung fehlt. Viele Spieler sind zu Bayern München gekommen und müssen sich erstmal an Bayern München gewöhnen, was Bayern München bedeutet“, sagte er.

Bayern hat keine Antwort gefunden, und das ist das Traurige an der Leistung von Bayern München heute.

Bayern habe seiner Ansicht „nach zu viel in der eigenen Hälfte verwalten wollen“, meinte Matthäus und fragte: „Waren sie müde? Waren sie nicht überzeugt? Ich weiß es nicht! Die Leichtigkeit und Sicherheit, die Bayern München eigentlich ausstrahlt, ist nach 30 Minuten verloren gegangen.“

Bedient: Thomas Müller (re.) und der FC Bayern nach der Niederlage gegen RB Leipzig. © IMAGO/Revierfoto

FC Bayern im Verwaltungsmodus: München gibt Spiel gegen RB Leipzig aus der Hand

Bayern im verhängnisvollen Verwaltungsmodus? Matthäus Eindruck teilte Leipzigs Willi Orban. „Sie haben gefühlt in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückgeschaltet und wollten die Führung verwalten“, sagte der ungarische Nationalspieler, dessen Trainer Marco Rose meinte: „Wir haben gefühlt, dass wir sie am Haken haben.“

Was sich in den zwei Elfmetertoren durch Christopher Nkunku (76.) und Dominik Szoboszlai (86.) nach zwei haarsträubenden Fehlern von Benjamin Pavard und Noussair Mazraoui niederschlug. Fehler, die den FC Bayern wohl am Ende die Schale kosten könnten. (pm)