DFB-Pokal: So sehen Sie RB Leipzig gegen FC Bayern München live im TV und im Live-Stream

Es ist der Pokal-Hammer in der 2.Runde: Der amtierende Meister FC Bayern trifft auf Vize-Meister RB Leipzig! Hier erfahren Sie, wie Sie das Duell live verfolgen können.

Leipzig - Es ist ein potenzielles DFB-Pokal-Finale, das Glücksfee Carolin Kebekus zusammen mit U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz, der als Ziehungsleiter fungierte, ausgelost hat. Mit RB Leipzig und dem FC Bayern München treffen die beiden besten Mannschaften der Bundesliga-Saison 2016/17 schon in der 2. Pokalrunde aufeinander. Nur vier Tage später bietet sich dem unterlegenen Team schon die Chance zur Revanche. Dann treffen Bayern und Leipzig in der Bundesliga aufeinander.

Einen der beiden aktuellen Champions-League-Teilnehmer wird es also erwischen. Die Form stimmt aktuell bei beiden Mannschaften. RB Leipzig hat seine letzten drei Spiele gewonnen und hatte dabei mit Timo Werner einen der gefährlichsten Bullen noch in Reserve. Er kam nach seiner mysteriösen Verletzung, wegen der der 21-Jährige unter anderem die Länderspiele der DFB-Elf gegen Nordirland und Aserbaidschan verpasste, zuletzt von der Bank.

Am vergangenen Wochenende zeigten die Leipziger zuhause gegen Aufsteiger VfB Stuttgart zwar nicht ihren sonst so gefürchteten Power-Fußball - für einen knappen 1:0-Sieg sollte es am Ende dennoch reichen. Mit dem Dreier konnten die „Bullen“ auch wieder den Meisterschaftskampf in der Bundesliga spannend gestalten. Lediglich einen Punkt Vorsprung trennt das Spitzenduo FC Bayern und Borussia Dortmund (beide 20) von den Leipzigern.

Während der Red-Bull-Klub in der Bundesliga mit Platz 3 ohnehin auf Kurs ist, gelang gegen den FC Porto endlich auch der erste Dreier in der UEFA Champions League. Mit vier Punkten haben sich die Leipziger hier eine gute Ausgangsposition verschafft, um möglicherweise ins Achtelfinale einziehen zu können.

Heynckes bringt den Erfolg zurück

Beim FC Bayern ist seit dem 9. Oktober alles Jupp. Josef, besser bekannt als Jupp, Heynckes ist nach der Entlassung von Carlo Ancelotti der neue Mann an der Seitenlinie beim Rekordmeister. Der 72-Jährige, der seine ehemaligen Assistenten Hermann Gerland (zuvor sportlicher Leiter des FC Bayern Campus) und Peter Herrmann, den man für einen Millionenbetrag von Fortuna Düsseldorf loseisen konnte, auch diesmal wieder an seiner Seite weiß, zeigte sich direkt motiviert und zuversichtlich und begeisterte so auch die Chefetage des FC Bayern.

Das scheint sich auch auf die Mannschaft übertragen zu haben. Gegen den SC Freiburg gab es einen ungefährdeten 5:0-Sieg zum Comeback, ehe die Bayern in der Champions League Celtic Glasgow mit 3:0 besiegen konnten. Ganz nebenbei stellte der 72-Jährige noch einen Altersrekord in der Königsklasse auf.

Wie schon den Leipzigern glückte auch dem Rekordmeister die Generalprobe vor dem DFB-Pokal-Showdown. Zwar bekleckerte sich die durchrotierte Mannschaft von Heynckes beim zähen 1:0-Sieg nicht gerade mit Ruhm, doch konnte mit den drei Punkten innerhalb einer Woche der Abstand auf die Dortmunder egalisiert werden. Zudem schafften es die Bayern erneut zu Null zu spielen - bisher musste das Team unter der Führung von Heynckes noch kein Gegentor hinnehmen.

Mit RB Leipzig wartet nun der erste echte Prüfstein, seit der Triple-Trainer von 2013 zurückgekehrt ist.

RB Leipzig gegen FC Bayern München: DFB-Pokal live im Free-TV im Ersten

Bei dieser hochkarätigen Partie hat auch das Erste zugeschlagen und überträgt die Begegnung am Mittwoch, 25. Oktober, live. Der öffentlich-rechtliche Sender startet seine Übertragung, die von Mathias Opdenhövel moderiert wird, um 20.15 Uhr. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr.

Nachdem die Berichterstattung zum Live-Spiel abgeschlossen ist, präsentiert Opdenhövel auch Zusammenfassungen zu weiteren sieben Begegnungen im DFB-Pokal, die am ebenfalls am Mittwoch ausgespielt werden.

RB Leipzig gegen FC Bayern München: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Auch in der Saison 2017/18 überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Spiele des DFB-Pokals live. Die Konferenz auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD beginnt um 18.00 Uhr mit den ersten vier Spielen. Ab 20.45 Uhr ist die Partie RB Leipzig gegen den FC Bayern neben drei anderen Begegnungen Teil der zweiten Konferenz des Abends. Das Duell der Sachsen gegen den Rekordmeister kommentiert Kai Dittmann.

In der Einzelspieloption beginnt die Übertragung auf Sky Sport 4 und Sky Sport 4 HD um 20.35 Uhr. Durch das Pokal-Spitzenspiel werden die Zuschauer hier von Kommentator Wolff Fuss begleitet.

RB Leipzig gegen FC Bayern München: DFB-Pokal im Live-Stream bei Sky Go

Für alle, die am Mittwoch nicht am Fernsehbildschirm dabei sein können, hat Sky eine Alternative im Angebot. Via Sky Go können Sie die Partie in der Konferenz oder als Einzelspiel wahlweise am Handy oder am Tablet ansehen. Dazu müssen Sie nur die Sky-Go-App herunterladen, die es für Apple-User bei iTunes und für Android-Nutzer im Google Play Store zum Download gibt. Danach noch kurz einloggen und schon können Sie bequem von ihrem Standort aus die zweite Runde des DFB-Pokals sehen.

RB Leipzig gegen FC Bayern München: DFB-Pokal live bei Sky - hier Abo bestellen

RB Leipzig gegen FC Bayern München: Die bisherigen Duelle

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 13.05.2017 Bundesliga RB Leipzig - FC Bayern München 4:5 21.12.2016 Bundesliga FC Bayern München - RB Leipzig 3:0

