Horror-Verletzung bei Ex-Bayern-Star – Ribéry reagiert

Von: Christoph Klaucke

Arturo Vidal hat sich schwer verletzt. Der ehemalige Spieler des FC Bayern meldet sich aus dem Krankenhaus. Franck Ribéry steht seinem Freund bei.

München – Verletzungs-Drama um Arturo Vidal. Der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern hat sich in der WM-Qualifikation mit Chile gegen Kolumbien (0:0) schwer am Knie verletzt. Sein alter Kollege Franck Ribéry reagierte mit aufmunternden Worten.

Arturo Vidal Geboren: 22. Mai 1987 (Alter 36 Jahre), San Joaquín, Chile Vereine: Athletico Paranaense, Flamengo, Inter, Barcelona, FC Bayern, Juventus Turin, Leverkusen, Colo Colo Größter Erfolg: 3x Mal Deutscher Meister, Copa-Libertadores-Sieger, 2x Copa-America-Sieger

Ex-Bayern-Star Vidal verletzt mit Trage vom Platz gebracht

Vidal musste beim 0:0 der chilenischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Kolumbien in der 73. Minute ausgewechselt und mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Der 36-Jährige hat sich eine „akute traumatische Meniskusverletzung mit Gelenkblockade“ zugezogen, wie der Verband mitteilte. Vidal, der noch wenige Tage zuvor beim 1:3 in Uruguay den Ehrentreffer erzielt hatte, wurde anschließend operiert.

„Ich möchte euch sagen, dass ich stärker als je zuvor aufstehen werde. Ich bin schon 1000 Mal aufgestanden und heute wird es keine Ausnahme geben“, schrieb Vidal, der von 2007 bis 2011 in Leverkusen und von 2015 bis 2018 beim FC Bayern gespielt hatte, auf Instagram. Aktuell steht er beim brasilianischen Verein Athletico Paranaense unter Vertrag. „Früher oder später werde ich dort sein, wo ich mich am liebsten aufhalte, auf einem Fußballfeld, und Spaß haben, wie ich es während meiner gesamten Karriere getan habe“, kündigte der Mittelfeldkämpfer an.

Franck Ribéry reagiert auf die schwere Verletzung von Arturo Vidal. © Arturo Vidal/Instagram/Andres Pina/Photosport/Jan Huebner/Imago

Ex-Bayern-Star verletzt sich schwer – Ribéry reagiert

Zuvor bedankte sich Vidal, der vor kurzem seine verstörende Aussage zum Selbstmord von Robert Enke rechtfertigte, „für die enorme Anzahl an unterstützenden Nachrichten, die ich erhalten habe.“ Darunter gesellte sich auch der langjährige Bayern-Star Franck Ribéry, der drei Jahre zusammen mit Vidal in München gespielt hatte. In der dunklen Stunde ist Ribéry in Gedanken bei seinem Freund.

„Hermano, forza“, schrieb Ribéry unter dem Foto von Vidal, das den 36-Jährigen lachend auf einem Krankenbett zeigt. Die Nachricht kann auf Deutsch sinngemäß übersetzt werden: „Bruder, nicht aufgeben“. Ribéry wünscht Vidal viel Kraft auf dem Weg zum Comeback, denn trotz der komplizierten Verletzung denkt der Chilene nicht ans Karriereende. Die Saison in Brasilien, die noch bis Anfang Dezember läuft, dürfte für Vidal bei seinem Klub Athletico Paranaense allerdings höchstwahrscheinlich gelaufen sein.

Ribéry, Suarez und James Rodriguez: Vidal-Kumpels wünschen Genesung nach Horror-Verletzung

Neben Ribéry sendeten auch weitere ehemalige Mitspieler von Vidal Genesungswünsche. James Rodriguez, ebenfalls Ex-Bayern-Star, schrieb: „Vamos king“. Auch Vidals früherer Teamkollege beim FC Barcelona Luis Suarez wünschte viel Kraft: „Natürlich, ARTURITO! Es gibt keinen besseren Weg aufzustehen als mit positiver Einstellung! Viel Kraft für diese Genesung und zeig weiter wie groß du bist.“

Am Freitag (15. September) treffen Vidals ehemalige Klubs FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen im direkten Duell aufeinander. Die Bayern haben Sorgen um Kimmich, ein Ausfall gegen Leverkusen droht. (ck)