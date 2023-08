So ließ er Tuchel jubeln: Youngster Krätzig erklärt Traum-Bude gegen Liverpool

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern feiert ein positives Ende seiner Asien-Reise – auch dank Youngster Frans Krätzig. Dieser zeigte sich nach seinem Traumtor gegen den FC Liverpool begeistert.

Singapur – Der FC Bayern feiert das erste Titelchen der neuen Saison am anderen Ende der Welt: Die Münchner gewannen das letzte Testspiel im Rahmen der Audi Summer Tour gegen den FC Liverpool mit 4:3 (2:2) – und zwar dank Youngster Frans Krätzig (20).

Es lief die erste Minute der Nachspielzeit, als Matthijs de Ligt (23) einen langen Pass auf den linken Flügel schlug, der den Bayern-Bubi erreichte. Der fackelte nicht lange, zog per Dropkick ab und versenkte den Ball unter der Latte. Sein Goldtor erklärt Krätzig so: „Das kam als dem Gefühl heraus. Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, wenn zwei so Weltklasse-Innenverteidiger hinter dir sind. Entweder geht der Schuss in den Himmel oder in den Knick. Dieses Mal ist er zum Glück so reingegangen.“

Frans Krätzig Geburtsdatum: 14. Januar 2003 (20 Jahre) Verein: FC Bayern München II (Vertrag bis 2025) Position: Linksverteidiger Marktwert: 150.000 (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern besiegt FC Liverpool – Frans Krätzig wird zum Testspiel-Held

Der Treffer sicherte dem deutschen Rekordmeister die Audi & Standard Chartered Singapore Trophy 2023 und Krätzig die Auszeichnung als „Man of the Match“. Trainer Thomas Tuchel (49) lobte seine neueste Entdeckung: „Ein smarter, netter Typ, der geduldig, aber nicht zu geduldig sein darf. Er hat es sehr gut gemacht, vor allem als wir ihn auf die offensivere Position gestellt haben. Wir pushen ihn weiter, aber man sollte nicht überschwänglich werden.“

Für Krätzig, der erst im Winter bei den Amateuren von Trainer Holger Seitz (48) vom Mittelfeldspieler zum Linksverteidiger umfunktioniert wurde, in jedem Fall ein FRANStastisches Ende der intensiven Asien-Reise. Das sah Tuchel ähnlich: „Ein sehr guter Abschluss nach anstrengenden, anspruchsvollen zehn Tagen. Ein großer Schritt nach vorne für uns heute. Wir haben dieses Ergebnis gegen eine der besten Mannschaften Europas verdient. Ich bin sehr glücklich.“

Frans Krätzig beim FC Bayern: Wer ist der Youngster mit der linken Klebe?

Dabei sah es nach einer knappen halben Stunde noch ganz danach aus, als würden Teammanager Jürgen Klopp und seine Reds die Bayern überrollen. Lediglich 120 Sekunden waren gespielt, als es auf der rechten Seite der Münchner Abstimmungsprobleme zwischen Konrad Laimer (26) – der erneut den Vorzug vor Leon Goretzka (28) erhielt – und Dayot Upamecano (24) gab. Das nutzte Cody Gakpo eiskalt zum ersten Treffer des Abends aus. Danach war es Virgil van Dijk, der sich bei einem Eckball am höchsten in die Luft schraubte und zum zwischenzeitlichen 2:0 in der 28. Minute einköpfte.

Doch kurze Zeit später holte das Tuchel-Team zum Doppelschlag aus: Kim Minjae (26) überspielte das komplette Liverpool-Mittelfeld mit einem perfekt getimten Flugball auf Serge Gnabry (27), der den direkten Weg zum Tor suchte und für den Anschluss sorgte (33.). Kurz vor der Halbzeit hebelte Mathys Tel (18) die englische Abwehr mit einem feinen Zuspiel aus der Drehung auf Gnabry aus. Der Blondschopf legte im Strafraum auf Leroy Sané (27) quer, der mit links einschob.

Stanisic und Krätzig treffen: FC Bayern siegt am Ende knapp gegen Liverpool

Nach dem Seitenwechsel dauerte es eine gute Stunde, ehe der Münchner Chefanweiser Tuchel seine Mannschaft auf sechs Positionen veränderte – und unter anderem Krätzig, Goretzka und Sven Ulreich (34) in die Partie brachte.

Der Torhüter war bei der erneuten Führung des FC Liverpool durch Luis Diaz jedoch machtlos (66.). Doch dann schlug die Stunde der bayerischen Eigengewächse: Erst verwertete Josip Stanisic (23) einen Abpraller kaltschnäuzig zum 3:3 (80.) – und kurz vor dem Schlusspfiff schlug die Stunde von Krätzig...