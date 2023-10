FC Bayern reagiert „unmissverständlich“ auf Mazraouis Pro-Palästina-Äußerungen

Von: Luca Hartmann

Noussair Mazraoui solidarisierte sich mit Palästina. Der FC Bayern reagiert erstmals auf die Äußerungen und kündigt ein Gespräch an.

Update vom 16. Oktober, 16.30 Uhr: Der FC Bayern München hat nach dem Wirbel um einen Pro-Palästina-Beitrag von Noussair Mazraoui ein Gespräch mit dem Verteidiger angekündigt. „Der FC Bayern hat mit Noussair Mazroui nach seinen Instagram-Posts am Sonntag umgehend Kontakt aufgenommen. Der Spieler befindet sich derzeit mit der Nationalmannschaft von Marokko in Afrika. Nach seiner Rückkehr ist ein ausführliches persönliches Gespräch mit der Clubführung in München vorgesehen“, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister der Deutschen Presse-Agentur am Montag mit.

„Unabhängig davon weiß jeder, auch jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, jede Spielerin und jeder Spieler, für welche Werte der FC Bayern steht. Wir haben diese bereits direkt nach dem Terroranschlag auf Israel in einem Beitrag öffentlich und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Wir sorgen uns um unsere Freunde in Israel und stehen an ihrer Seite. Zugleich hoffen wir auf ein friedvolles Zusammenleben aller Menschen im Nahen Osten“, so der Verein. Ob Konsequenzen für Mazraoui folgen, ist offen.

Der 25-Jährige hatte in den sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird. Der marokkanische Nationalspieler teilte einen kurzen Clip, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: „Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen.“

Bayern-Profi Noussair Mazraoui sorgte mit seinen Pro-Palästina-Äußerungen für Aufsehen. © Revierfoto/Imago

Nach Mazraouis Pro-Palästina-Äußerungen: Bundestagsabgeordneter fordert drastische Konsequenzen

Update, 16. Oktober, 9.54 Uhr: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger fordert jetzt Konsequenzen für Mazraouis Pro-Palästina-Äußerungen. „Der Verein von Kurt Landauer, der von den Nazis als ‚Juden-Club‘ bezeichnet wurde, darf das nicht so stehen lassen“, schrieb Steiniger, der auch im Sportausschuss des Bundestags sitzt, auf X (ehemals Twitter). Landauer, seines Zeichens Jude, war 1913/1914, von 1919 bis 1933 sowie von 1947 bis 1951 Präsident des FC Bayern und prägte den Verein maßgeblich. 2013 wurde er posthum zum Ehrenvorsitzenden des Clubs ernannt.

Steiniger richtete einen klaren Wunsch an die Münchner Verantwortlichen: „Lieber FC Bayern: bitte sofort rausschmeißen. Zudem sollten alle staatlichen Möglichkeiten genutzt werden, ihn aus Deutschland zu verweisen“, forderte der CDU-Politiker die sofortige Ausweisung des Marokkaners.

Der Bundestagsdelegierte Johannes Steiniger (l., CDU) fordert nach den pro-palästinensischen Äußerungen von Bayern-Verteidiger Noussair Mazraoui drastische Konsequenzen. © dts Nachrichtenagentur / ANP / Imago

„Unmenschlich“: FCB-Star Mazraoui rechtfertigt sich für Pro-Palästina-Statement

Update, 15. Oktober, 21.55 Uhr: Mazraoui rechtfertigt sich im Gespräch mit Bild: „Mein Standpunkt ist, dass ich mich für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt einsetzen werde. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde. Und das ist etwas, hinter dem ich immer stehen werde. Unschuldige Menschen werden täglich getötet, durch diesen schrecklichen Konflikt, der aus dem Ruder gelaufen ist. Wir müssen alle dagegen sein und uns dagegen aussprechen. Das ist einfach nur unmenschlich.“

Erstmeldung: München – Nach den Angriffen der radikalislamischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober haben sich die Bayern-Stars Daniel Peretz und Noussair Mazraoui zum Krieg in Israel geäußert. Besonders die Pro-Palästina-Postings von Verteidiger Mazraoui irritieren und sorgen für Unruhe – besonders weil Torhüter-Kollege Peretz Israeli ist.

Noussair Mazraoui Geboren: 14. November 1997 (Alter: 25 Jahre) in Leiderdorp, Niederlande Position: Rechtsverteidiger Spiele für den FC Bayern: 35

Bayern-Verteidiger Mazraoui irritiert mit Pro-Palästina-Post

Mazraoui postete am Samstagabend auf seinem Instagram-Kanal ein Video, welches einen Koran-Vers beinhaltet. „Und denke nicht, Allah sei dem gegenüber achtlos, was diejenigen tun, die Unrecht begehen. Er hält sie nur bis zu dem Tag zurück, an dem die Augen in Horror erstarren werden“, heißt es darin.

Weitere Posts zeigen einige seiner Nationalmannschaftskollegen, wie beispielsweise Hakim Ziyech, die sich mit palästinensischer Flagge zeigen und ihre Solidarität mit der Region bekunden. Auch die Beiträge des Verteidigers können als Solidaritätsbekundung gewertet werden. Aktuell befindet sich Mazraoui mit der marokkanischen Nationalelf auf Länderspielreise.

Noussair Mazraoui (links) solidarisiert sich auf Instagram mit Palästina – Daniel Peretz trauert derweil mit Israel. © IMAGO / Sebastian Frej und IMAGO / Eibner

Israel-Torwart Peretz trauert

Besonders pikant sind die Beiträge des Marokkaners, weil er nächste Woche in München auch wieder auf seinen Teamkollegen Daniel Peretz treffen wird. Der 23-Jährige muss wohl vorerst nicht aktiv im Krieg eingreifen. Er äußerte sich in den vergangenen Tagen aber mehrfach, verurteilte die Angriffe der Hamas und trauerte mit seinen israelischen Landsleuten.

„Wir alle waren Zeugen – und sind es immer noch – unmenschlicher Massaker. Israel ist ein Leuchtturm der Macht, Widerstandskraft und Hoffnung“, das Land werde sich durchsetzen, schrieb Peretz. „Mein Herz ist mit dem ganzen Volk. Bleibt stark und passt auf Euch auf. Wir werden auch darüber hinwegkommen.“

UEFA verschiebt Israel-Spiele

In Folge der Angriffe hatte die UEFA alle in Israel angesetzten Spiele auf unbestimmte Zeit verschoben. Das für letzten Donnerstag geplante EM-Quali-Spiel in Tel Aviv gegen die Schweiz wurde auf den 15. November verschoben und auch das für Sonntag geplante Spiel der israelischen Nationalmannschaft im Kosovo wurde abgesetzt. Auch, weil den Spielern von den heimischen Behörden wegen Sicherheitsbedenken Reisen ins Ausland verboten wurden.

Somit hält sich Bayerns-Ersatztorwart Peretz derzeit in München auf dem Trainingsgelände fit. Im Sommer wechselte er vom israelischen Topklub Maccabi Tel Aviv an die Säbener Straße, feierte im Pokal gegen Münster sein Debüt in der Startelf. Seine Freundin sorgte jüngst für einen Gänsehautmoment.

Unklar ist, wie sich Peretz bei der Rückkehr von Mazraoui verhalten wird. Der FC Bayern äußerte sich bisher nicht zu den Postings des Marokkaners. (LuHa)