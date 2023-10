TV-Zuschauer konnten es live mitverfolgen: Sané nach Kimmich-Aktion stinksauer

Der FC Bayern war am Dienstagabend im Hexenkessel in Istanbul gegen Galatasaray zu Gast. In einer hitzigen Partie war Leroy Sané auf einmal stinksauer.

München/Istanbul – Dass es gegen Galatasaray laut werden würde, das wusste der FC Bayern schon vorher. Thomas Tuchel hatte seine Stars am Montag auf der PK noch als „nicht grün hinter den Ohren“ beschrieben. Damit hatte der Coach gehofft, dass seine Jungs mit den ekstatischen Gala-Fans klarkommen würden.

Aber offenbar machte die Kulisse im Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park was mit den Bayern-Stars. Denn trotz der frühen Führung durch Kingsley Coman kamen die Tuchel-Jungs im ersten Durchgang nicht richtig in die Partie.

Leroy Sané Geburtsdatum: 11. Januar 1996 (27) Verein: FC Bayern (Vertrag bis 2025) Position: Rechtsaußen Martkwert: 75 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern mit großen Problemen gegen Galatasaray Istanbul

Bereits vor dem Spiel hatte Experte Matthias Sammer bei Amazon Prime Video gewarnt, dass bei den Bayern noch immer „keine Achse erkennbar“ sei. Thomas Müller spiele kaum noch, Manuel Neuer sei noch immer verletzt – wenn auch nicht mehr allzu lange.

Dennoch sah man, dass im Hexenkessel von Istanbul immer mal wieder eine ordnende Hand fehlte. Joshua Kimmich sollte es qua Standing im Team sein. Oder etwa nicht? Eine Aktion ließ am Dienstagabend dabei tief blicken.

Leroy Sané war während des Spiels gegen Galatasaray richtig sauer. © Screenschot/Amazon Prime Video

Obwohl die Bayern mit 1:0 führten, bekamen sie keine Ruhe in ihr Spiel. Als in der 14. Minute Leroy Sané auf der linken Seite nach einem Konter durchstarten wollte, den Ball von Kimmich aber zu spät gespielt bekam und anschließend im Abseits stand, wurde Sané richtig sauer.

Völlig unnötig schoss er den Ball weg, sah dafür vom guten Schiedsrichter Davide Massa aus Italien die Gelbe Karte. Anschließend sahen die TV-Zuschauer live den Unmut von Sané, der gut sichtbar moserte. Sané sauer auf Kimmich? Vermutlich war das alles nur aus der Emotion heraus.

Joshua Kimmich noch geschwächt? Bayern-Star kehrte erst kürzlich zurück

Allerdings zeigte Kimmich an diesem Abend keine gute Leistung, denn wenige Minuten später verursachte er den Elfmeter, den Mauro Icardi lässig zum 1:1-Ausgleich ins Tor chippte. Kurz vor der Pause verlor der Bayern-Captain dann am eigenen Sechzehner auf katastrophale Art und Weise den Ball, glücklicherweise konnte Gala aus der Mega-Chance kein Kapital schlagen. Im zweiten Durchgang steigerte sich der 28-Jährige dann und sorgte mit dafür, dass die Bayern das schwierige Auswärtsspiel in Istanbul gewannen.

Ob Kimmichs ungewohnt schwache Leistung (tz-Note 4) mit der schweren Erkältung zuletzt zusammenhängt? Der Bayern-Star musste vor zwei Wochen die USA-Reise des DFB vorzeitig abbrechen und stand erst zwei Tage vor dem Mainz-Spiel, wo er umgehend 90 Minuten ran musste, am vergangenen Samstag wieder auf dem Trainingsplatz.

Bereits zwei Tage später ging es dann schon wieder nach Istanbul, weshalb Kimmich nur ganz wenig Zeit hatte, sich weiter zuerholen. (smk)