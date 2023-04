„Offensichtlich unter enormem psychischem Druck“ – Freiburg-Trainer Streich reagiert auf Kimmich-Ausraster

Von: Patrick Mayer, Florian Schimak, Melanie Gottschalk

Teilen

Keine Verschnaufpause für den FC Bayern. Nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal ging es in der Liga weiter – ausgerechnet wieder gegen den SC Freiburg. Die Stimmen zum Spiel.

Freiburg – Nach dem enttäuschenden Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg muss der FC Bayern nur wenige Tage später wieder gegen die Breisgauer ran. In der Bundesliga wurde durch einen knappen Sieg die Tabellenführung verteidigt. Am Ende reichte der Weitschuss von Matthijs de Ligt zum 1:0-Erfolg.

Wir fassen alle Stimmen rund um die Partie des FC Bayern beim SC Freiburg vom 27. Spieltag zusammengetragen.

Christian Streich (Trainer SC Freiburg) nach dem Spiel bei Sky über...

... die Kimmich-Szene nach dem Spiel: „Offensichtlich war er unter einem enormen psychischen Druck. Das hat damit zu tun gehabt, dass wir letzten Dienstag Bayern geschlagen haben, was niemand erwartet hat. Das ist nicht so schön, er hat ja gewonnen. Wir sind jetzt nicht in die Bayern-Kurve gerannt nach unserem Sieg. Aber vielleicht ist das bei Bayern was anderes, weil sie so selten verlieren.“

Joshua Kimmich sorgte nach dem Spiel beim SC Freiburg für Tumulte – Christian Streich reagierte darauf. © dpa/Imago

Didi Hamann (Sky-Experte) bei Sky über...

... die Aufreger-Szene um Kimmich: „Da schauen junge Fans zu. Joshua Kimmich ist so lange dabei. Das gibt ihm nicht das Recht, die Freiburger Fans zu provozieren. Das ist unnötig. Ich glaube an Karma. Irgendwann kommt alles zurück. Du forderst das Schicksal heraus. Sie haben City vor der Brust, in der Liga ist es knapp. Einfach unnötig.“

Nicolas Höfler (SC Freiburg) nach dem Spiel bei Sky über...

... Joshua Kimmich: „Er soll sich über die Punkte freuen. Und nicht die gegnerischen Fans provozieren. Das ist unnötig.“

Nach dem Spiel kam es zu unschönen Szenen auf dem Platz. © Tom Weller/dpa

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) nach dem Spiel bei Sky über...

.... die Forderung nach mehr Gier seiner Spieler: „Ja so ein bisschen haben wir dazu gebraucht, die letzte Brise Salz hat dazu gefehlt am letzten Dienstag, die hatten wir heute aber auf jeden Fall. Ich denke, wir haben hochverdient gewonnen. Allerdings war es sehr eng bis zum Schluss, weil wir es versäumt haben, Tore zu schießen.“

... zur Szene rund um Kimmich: „Habe ich nicht gesehen, deshalb sage ich nichts dazu.“

... den Fakt, dass ein Innenverteidiger aus 27 Metern trifft: „Das ist nicht bezeichnend. Wir haben wahnsinnig viele Torchancen, auch gegen Dortmund geschossen. Da haben wir sehr viel liegen lassen. Normalerweise haben wir genug Qualität, um mehr Tore zu machen. Am Ende ist es auch egal, heute war es ein Innenverteidiger, eigentlich sehr ungewöhnlich für uns.“

... die vielen Torchancen, die nicht reingehen: „Das weiß ich jetzt gar nicht. Ein bisschen Präzision, ein bisschen Ruhe im Abschluss. Vielleicht fehlt auch jedem einzelnen Stürmer jetzt gerade mal ein Erfolgserlebnis. Aber insgesamt waren wir wieder sehr aufmerksam, sehr fleißig. Eine gute Mannschaftsleistung. Das ist im Moment gefragt, wenn das Selbstvertrauen und die Kreativität etwas fehlt. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass unsere Stürmer treffen, weil denen das so hilft, wie sonst nichts. Aber heute überwiegt das Positive.“

... die Optionen Gnabry und Mané für Dienstag: „Sage ich jetzt noch nicht, Serge hat es gut gemacht nur hat sich dann nicht belohnt. Sadio hatte zwei große Chancen. Ich war mit allen zufrieden. Freiburg hat zwölf Heimspiele nicht verloren, da brauchst du das gewisse Etwas und das haben wir gezeigt.“

Matthijs de Ligt (FC Bayern München) nach dem Spiel bei Sky über...

.... den ausgelassenen Jubel nach dem Spiel: „Ja natürlich war es ein sehr wichtiger Sieg, aber es war ein Tor, das ein Verteidiger nicht so schnell macht. Aber ich habe den Raum gesehen und geschossen. Natürlich ist es auch ein bisschen Glück, dass er reingeht, aber es ist ein unglaubliches Gefühl.“

Vincenzo Grifo (SC Freiburg) nach dem Spiel bei Sky über...

... die Niederlage gegen den FC Bayern: „Vielleicht mit einem Quäntchen Glück und einem letzten sauberen Pass kriegen wir es vielleicht hin, hier ein Tor zu schießen. Bayern hat am Ende glaube ich gute Chancen gehabt, dass dann so ein Sonntagsschuss beziehungsweise so ein Schuss reingeht, ist sehr, sehr bitter.“

Christian Günter (SC Freiburg) nach dem Spiel bei Sky über...

... die Niederlage gegen den FC Bayern: „Ich verliere nie gerne, wir alle nicht, aber klar, das können wir heute nicht ändern. Wir freuen uns, dass wir im Pokal eine Runde weiter sind und hätten heute gerne auch was mitgenommen, aber es sind noch einige Spiele in der Bundesliga zu spielen. Es ist noch nichts entschieden und die Ausgangsposition ist nicht schlecht für uns. Wir schauen von Spiel zu Spiel.“

Christian Streich (Trainer SC Freiburg) vor dem Spiel bei Sky über ...

... wer das Musiala-Trikot im Hause Streich bekommt: „Erst einmal ist ja die Frage, ob er es mir gibt, weil seine Berateragentur hat es überall in den Medien vermeldet gehabt. Das ist wahnsinnig. 20-jährige Kerle und da tuen sich die verschiedenen Berater-Agenturen melden. Das ist unglaublich, in was für einer Zeit wir sind. Wenn ich es kriege, dann kriegt es der Bub und wenn ich es nicht kriege, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann wäre er vielleicht nochmal sauer, weil er nicht gewonnen hat.“

Thomas Tuchel und Sky-Moderatorin Nele Schenker sorgen für Lacher vor dem FCB-Spiel in Freiburg. © Michaela Merk/imago

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel bei Sky über ...

... den Sport, den er nach dem Pokal-Aus gemacht hat: „Hey! Das waren Hintergrund-Infos. Jetzt verrate ich‘s nicht.“ (lacht)

... den Gegner: „Freiburg hat eine außergewöhnliche Heimquote. Wir haben ein bisschen Vorarbeit geleistet unter der Woche, dass ihre Brust noch breiter ist. Es ist auf jeden Fall Druck drauf. Aber das ist normal, es ist Endspurt in der Bundesliga.“

... die Änderungen zum Pokal-Spiel: „Wir müssen gar nicht viel ändern. Wir haben das Spiel eigentlich dominiert. Wir hatten viele Halbchancen, waren dann nur nicht präzise genug. Wir wollen an der Grundemotionalität zulegen.“

... die Sturm-Frage: „Serge spielt vorne drin, mehr verrate ich. Es ist natürlicher für ihn. Er kann mit beiden Füßen abschließen und hat sehr gut trainiert auf der Neun.“

... die Erwartungen an Sadio Mane: „Dass er arbeitet gegen den Ball und dass er die Energie, der in Liverpool hatte, auch bei uns zeigt. Er braucht am Ende ein Tor und vielleicht gelingt ihm das, wenn er auf den Fokus auf die Arbeit gegen den Ball liegt.“