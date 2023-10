Tuchel schwärmt von Müller und Tel – und lobt Comeback-Qualität des FC Bayern

Von: Johannes Skiba, Melanie Gottschalk

Der FC Bayern gewinnt am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase beim FC Kopenhagen. Alle Stimmen und Reaktionen aus dem Parken.

Kopenhagen – Nach dem 2:2-Unentschieden in der Liga am Wochenende gegen RB Leipzig ging es für den FC Bayern mit der Champions League weiter. Das erste Gruppenspiel konnte der deutsche Rekordmeister mit 4:3 gewinnen. In Kopenhagen folgte in der zweiten Partie der nächste Sieg.

Nach dem 0:1-Rückstand drehten die Youngster Jamal Musiala und Mathys Tel die Partie in der zweiten Halbzeit die Partie zugunsten des deutschen Rekordmeisters. Mit sechs Punkte steht der FCB nun an der Spitze der Gruppe A der Königsklasse.

FC Bayern in der Champions League: Ulreich mit Glanzparade kurz vor Schluss

Die Partie blieb lange spannend. In der fünften Minute der Nachspielzeit rettete Keeper Sven Ulreich dem FC Bayern die drei Zähler. Die Dänen hielten lange und aufopferungsvoll dagegen. Viele Protagonisten des Abends hatten nach der Partie bei Amazon Prime einige lobende Worte für den Außenseiter übrig. Auch die Vorarbeit von Thomas Müller für den Siegtreffer durch Tel war ein bewegendes Thema.

Thomas Tuchel feierte in Kopenhagen mit dem FC Bayern den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel dieser Champions-League-Saison. © Müller/Imago

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) nach dem Spiel bei Amazon Prime über...

... das Spiel in Kopenhagen: „Es war schon richtig schwer. Sie haben eng verteidigt, sehr kompakt und es war schwierig das aufzumachen. Wir hatten ein paar gute Umschaltmöglichkeiten. Wir habend das Spiel kontrolliert über weite Phasen, haben nichts zugelassen. Mit der ersten Halbchance in Rückstand zu gehen ist dann bitter, weil es noch schwieriger wird. Die haben einen Punkt geholt aus ihrem ersten Spiel. Die haben dann vier Punkte und die schnupper dann natürlich auch. Da sind noch alle Träume am Leben. So war es dann auch im Stadion. Dann ist es schon eine gute Leistung, dass wir das dann auch gedreht haben.“

... das Spiel von Thomas Müller: „Das Tor hat er wahnsinnig vorbereitet. Das geht nur mit der Erfahrung und der Kaltschnäuzigkeit. Aber die Energie und die Qualität kam von allen dreien (Einwechslungen Tel, Goretzka und Müller, Anm. d. Red.). Das war absolut top. Das war schon entscheidend. Wir haben danach unsere beste Phase gehabt.“

... die Rolle von Thomas Müller: „Es ist ein natürlicher Prozess. Das Wichtigste ist, er ist hellwach. Er weiß, was gespielt wird. Er schaut sich von draußen die Räume an.“

... Manuel Neuer: „Jetzt zuletzt sah es sehr gut aus. Ich war sehr beeindruckt von den letzten paar Trainingseinheiten, von seiner Aura und Ausstrahlung und Qualität. Aber ich will mit jetzt keinen Rucksack aufsetzten und Vorhersagen treffen, die ich wieder zurücknehmen muss. Das entschiedet Manu selber. Aber die letzten paar Einheiten im Training waren super.“

... Mathys Tel: „Es ist bemerkenswert, dass da jemand nicht direkt wegwill. Er sagt, ‚Ich bin genau richtig hier. Links auf dem Flügel, vorne auf der Neun. Alles klar, ich bin da, ich mache.‘ Der Junge trainiert sensationell gut. Er hat gerade die absolut richtige Einstellung zu der Rolle, die er hat. Er ist 18 und macht im Moment das Beste draus. Und er macht auch deswegen das Beste draus, weil er Lust darauf hat und das so positiv annimmt, hat immer ein Lachen drauf. Schließt fantastisch ab im Training und das ist top.“

Thomas Müller (FC Bayern) nach dem Spiel bei Amazon Prime über...

... das Spiel gegen Kopenhagen: „Es ist gut gelaufen, hinten raus für mich persönlich, auch am Tor beteiligt gewesen zu sein. Es ist schön, zurückzukommen. Das zeichnet auch eine Mannschaft aus. Auch wenn wir uns Defizite vorwerfen lassen müssen. Dass es überhaupt dazu kommt, dass wir in Rückstand geraten, dass wir nicht souverän hier zwei, drei zu null gewinnen. Aber wir sind hier in einem Champions-League-Spiel. Wir sind hier in Kopenhagen. Die haben letztes Jahr kein einziges Spiel hier verloren und haben untern andere Manchester City in der Gruppe gehabt. Die wissen, was sie tun und haben uns das Leben schwer gemacht.

... seine Joker-Rolle: „Ich freue mich über jedes Lob. Ich weiß nicht, ob ich eine neue Rolle habe. Ich bin ganz normaler Kaderspieler, der um seine Minuten kämpft. Und am Ende stellt der Trainer auf und danach müssen wir uns richten. Ich bin auf jeden Fall bissig.“

Joshua Kimmich (FC Bayern) nach dem Spiel bei Amazon Prime über...

... den Sieg gegen Kopenhagen: „Ein extrem schwieriges Spiel. Es war Geduld gefragt, vor allem in der ersten Halbzeit. Da haben wir viel drumherum gespielt, sind zu ein, zwei kleineren Möglichkeiten gekommen und haben das Spiel kontrolliert. In der zweiten Halbzeit war es wichtig, dass wir trotzdem geduldig bleiben, weil man nach der ersten Halbzeit das Gefühl hatte, dass wir eigentlich mehr machen müssen. Wir haben das aber gesehen, dass wenn wir ein, zwei Fehler machen, dann klingelt es. Wichtig war es auch, dass wir wieder zurückgekommen sind. Man hat gesehen, dass wir auf der Bank eine sehr große Qualität haben. Das hat uns in dieser Saison schon öfter gerettet. Am Ende braucht man nicht nur elf Spieler, sondern ein paar mehr.“

... Sven Ulreich: „Vor allem in der letzten Sekunde, wie er den rausholt – Gigantisch! Was er da in den letzten Wochen spielt, ist top für uns. In Abwesenheit von Manu macht er das unglaublich gut. Er strahlt eine unfassbare Ruhe aus. Er macht es mit dem Ball gut, aber hält natürlich auch super. Das ist das, was ihn am meisten auszeichnet und das hat er heute super gemacht.“

... Thomas Müller: „Er ist sehr wichtig für die Kabine, aber auch auf dem Platz. Das hat man heute gesehen. Er ist einer, der sehr intelligent Fußball spielt. Der das Spiel versteht. Und egal wie viel es steht, ob man verliert, ob man gewinnt, man kann ihn immer bringen. Es ist sehr wichtig, dass wir ihn haben. Auch Leon und der Mathys haben das nach ihrer Einwechslung super gemacht.“

Sven Ulreich (Torwart FC Bayern) nach dem Spiel bei Amazon Prime über...

... das Spiel: „Wir wussten, was uns hier erwartete. Der Platz war nicht im besten Zustand. Deswegen haben wir auch Probleme gehabt. Wir haben uns Probleme bereitet. Am Ende haben wir unsere Moral wieder gezeigt und durch ein bisschen Kampf das Spiel noch gewonnen.“

... seine Parade in der letzten Minute: „Es ist immer schön, wenn man in der letzten Minute einen Ball bekommt, den man halten kann, wenn man das restliche Spiel über wenig zu tun bekommt. Ich freue mich natürlich, dass es mir gelungen ist, den noch um den Pfosten zu lenken.“

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel bei Amazon Prime über...

... zur Aufstellung gegen Kopenhagen: „Wir haben uns für Mazroui als rechten Verteidiger und für Konny im Mittelfeld entschieden, als Doppelsechs gegen den Ball und dann wird Konny ein Zehner wenn wir den Ball haben.“

... den Gegner aus Kopenhagen: „Es ist wie immer, Champions League, auswärts, Kopenhagen spielt als Underdog. Sie haben einen guten Mix aus kurzem Aufbauspiel und langen Bällen, sie versuchen aus dem kurzen Aufbauspiel in die Schnellangriffe zu kommen. WIr müssen sehr fleißig sein gegen den Ball, die werden uns den nicht freiwillig geben. Sie sind sehr gefährlich im schnellen Umschaltspiel. Wir wollen aber den Ball haben, wollen in die gegnerische Hälfte kommen und wollen dort schon frei und aggressiv angreifen uns aber auch gleichzeitig gegen die Konter absichern.“

... zur guten Form von Harry Kane: „Ich bin nicht überrascht, weil er macht das seit zehn Jahren in der schwierigsten Liga der Welt. Er macht einfach, was er kann, das ist nicht künstlich, nicht aufgesetzt, das ist einfach nur er. Er ist noch nicht bei 100 Prozent, das sagt er auch selbst. Das ist ganz normal bei ihm, dass er sich die allerletzte Fitness in der Saison bekommt. Es wird noch besser.“

... die Heimstärke des Gegners: „Wie ich gesagt habe, sie haben einen guten Mix aus tiefem Aufbauspiel und schnellem Umschaltspiel. Dann haben sie das Stadion, sehr eng, sehr hoch, sehr steil und kriegen da richtig Stimmung rein. Sie spielen natürlich die Rolle des Underdogs aus. Gegen all das musst du dich auflehnen, das ist in der Gruppenphase immer so. Es ist erst der zweite Spieltag, alle Träume sind noch am Leben, jeder träumt noch vom Weiterkommen, jeder kann noch alles erreichen. Deshalb ist es wie immer eine schwere Aufgabe.“

... die Qualität des Rasens im Parken: „Sieht ein bisschen besser aus, als er tatächlich ist, aber es ist auch nicht so schlimm, das wir ein großes Thema draus machen müssen.“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern) vor dem Spiel bei Amazon Prime über...

... zur Rückkehr von Manuel Neuer: „Ja, es sieht gut aus bei Manuel, positiv, er hat jetzt schon zwei oder dreimal mit der Mannschaft trainiert und hat keine Probleme. Er ist natürlich ein bisschen vorsichtig, alle sind vorsichtig, weil er jetzt sehr lange raus war. Darum ist die Belastungssteuerung enorm wichtig. Aber es sieht gut aus und wenn es die nächsten zehn Tage so weitergeht, dann hoffen wir, dass wir ihn bald wieder auf dem Platz sehen. Wir werden sehen, ob es für das nächste Champions-League-Spiel reicht, das wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte.“

... Jerome Boateng: „Ich gebe zu, das ist kein richtiger Christoph-Freund-Transfer, aber es war eine ganz spezielle Situation. Heute vor einer Woche hatten wir ein Cup-Spiel und alle drei Innenverteidiger waren verletzt, plus der vierte Innenverteidiger Tarek Buchmann hat einen Muskelbündelriss. Wir hatten also keinen Innenverteidiger mehr gehabt. Deshalb haben wir uns im Team zusammengesetzt und überlegt, was wir machen können, was das Beste ist. Ende September gibt es natürlich nicht so viele Möglichkeiten und so ist Jerome aufs Papier gekommen. Wir haben ihn kontaktiert und wollten ihn mal abchecken. Ende dieser Woche wollen wir eine Entscheidung treffen.“

... die juristische Situation rund um Boateng: „Es gilt die Unschuldsvermutung und es ist derzeit kein Verfahren am Laufen. Ich will auch nicht vorgreifen, aktuell ist der Stand so und es gilt ganz klar die Unschuldsvermutung. Was in drei Monaten ist, was in vier Monaten ist... Ich bin kein Jurist und ich will auch keinem Gericht vorgreifen. Wenn es ein Urteil gibt, müssen wir die Situation neu bewerten. Dann ist es eine andere Situation als aktuell.“

... nach welchen Kriterien ein Spieler ausgewählt wird: „Wir haben im Fall Boateng ganz klar den Need gehabt. Was machen wir, wir haben keinen Innenverteidiger mehr. Wir haben mit unserer medizinischen Abteilung gesprochen und diskutiert, wie lange fallen unsere Innenverteidiger aus? Was ist eine realistische Prognose? Die Antwort war nicht so gut und mit gewissen Risiken verbunden. Deshalb haben wir gemeinsam geschaut, welche Möglichkeiten es am Markt geben würde, damit wir uns für die kommenden Monate breiter aufstellen können.“

... Max Eberl: „Wir haben nur über mein Aufgabengebiet gesprochen. Es ist hochspannend für mich, es ist eine aufregende Zeit, ich lerne sehr viel und das ist die Sachlage. Über andere Details haben wir nicht gesprochen. Ob ein neuer Sportvorstand kommt, ist nicht wichtig für mein Aufgabenfeld. Was die nächsten Monate beim FC Bayern passiert, wird sich zeigen.“

Miroslav Klose (Experte und ehemaliger Bayern-Spieler) vor dem Spiel bei Amazon Prime über...

... Impact von Kane: „Ich glaube schon, dass er die absolut besser macht. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist er ein fantastischer Spieler.“



... Mentalität von Kane nach bislang titelloser Karriere: „Ich glaube, das ist enorm wichtig, wenn man noch nichts Greifbares in der Hand hatte. Ist vergleichbar mit mir bei den Weltmeisterschaften, zweimal Zweiter, einmal Dritter. Dann bist du eigentlich nichts, du willst natürlich etwas in der Hand halten. Dann ist diese Gier da.“



... Kopenhagen: „Ich finde die wirklich richtig, richtig gut. Wie sie versuchen, von hinten heraus Fußball zu spielen. Man erkennt eine klare Handschrift vom Trainer, was richtig gut ist. Brandgefährliche Mannschaft.“



... Comeback von Manuel Neuer und dessen Relevanz: „Wer mal mit Manuel Neuer zusammenspielen durfte, der weiß, er ist ein unglaublicher Torwart. Er ist ja schon mal aus einer großen Verletzung zurückgekommen und er hat die brutale Einstellung, das muss man wirklich sagen. Ich bin überzeugt davon, dass er zurückkommt.“