Tuchel über Hoeneß-Kritik: „Haben uns gestern getroffen“

Von: Stefan Schmid, Christoph Wutz

Teilen

Am 8. Spieltag gastiert der FCB in Mainz. Thomas Tuchel möchte bei seinem Ex-Klub den Lauf mit den Bayern fortsetzen. Die Stimmen zum Spiel.

Mainz – Für den FC Bayern geht es nach der Länderspielpause beim 1. FSV Mainz 05 weiter. Für Trainer Thomas Tuchel bedeutet die Partie eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Von 2008 bis 2014 war der heute 50-Jährige bei den 05ern tätig, zunächst als U19-Coach und ab 2009 fünf Jahre als Trainer der Profimannschaft.

Doch am Samstagabend geht es für Tuchel in erster Linie um drei Punkte: Die Bayern wollen Teil der Spitzengruppe der Bundesliga bleiben und benötigen dafür unbedingt einen Sieg.

Bayern-Coach Thomas Tuchel äußerte sich vor dem Spiel in Mainz. © Lackovic / Imago

Vier Bayern-Stars fehlen in Mainz – Noch kein Neuer-Comeback

Wie bereits mehrmals in den vergangenen Wochen plagen den Rekordmeister vor dem Match gegen Mainz Personalsorgen. Gegen die 05er muss Tuchel auf vier Bayern-Stars verzichten, die verletzungsbedingt ausfallen. Unter ihnen ist auch Noussair Mazraoui, der vor der Partie mit einem Pro-Palästina-Post Wirbel um den Deutschen Meister verursachte. Inzwischen brach der FC Bayern sein Schweigen zum Fall des marokkanischen Verteidigers.

Während Joshua Kimmichs Einsatz gegen die Mainzer noch fraglich ist, entspannt sich zumindest auf der Torhüterposition die personelle Lage beim FC Bayern: Manuel Neuer trainiert wieder voll mit und wird zeitnah in das Tor der Münchner zurückkehren. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der Bayern wird der 37-Jährige allerdings gegen Mainz noch nicht wieder zwischen den Pfosten stehen. Sein Comeback wird er wohl erst am kommenden Wochenende gegen Darmstadt 98 feiern.

Wir fassen für Sie die Stimmen und Reaktionen aller Beteiligten zum Topspiel am Samstagabend zusammen.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) vor dem Spiel bei Sky über …

… das, was sich Mainz-Coach Bo Svensson von ihm abschaut: „Gar nichts, er spielt auch nur Flugbälle (lacht). Ich glaube, dass jeder so sein muss, wie er ist. Jeder von uns Trainern schaut bei den anderen zu und nimmt kleine Sachen mit, um sich weiterzuentwickeln. Das macht der Bo sicherlich auch. Jeder Klub, jede Stadt hat eine eigene Kultur und Handschrift. Und der Bo macht das sehr, sehr gut.“

… den Bayern-Angstgegner Mainz: „Bei mir ist das kein Angstgegner, ich war erst einmal dabei und das muss jetzt reichen. Die Niederlage (im Frühjahr, Anm. d. Red.) hat sehr wehgetan. Ich war ein paar Mal auf der anderen Seite dabei. Es gibt so Orte, wo man sich traditionell schwertut, und das ist so ein Platz für uns. Trotzdem waren wir vor der Länderspielpause in einem guten Flow und hoffen, das nach dem Break wieder beweisen zu können.“

… Uli Hoeneß‘ Reaktion auf seine Kader-Kritik: „Mit Uli ist alles gut. Ich habe das natürlich mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, was daraus gemacht wurde. Ich habe mir die Mühe gemacht, mir genau anzuschauen, was er gesagt hat. Wir sprechen oft direkt miteinander an der Säbener Straße. Und das zählt für mich dann mehr als das, was daraus gemacht wird. Wir haben eine gute Mannschaft. Wir sind sehr direkt miteinander, das ist das Beste mit Uli. (lacht) Wir haben uns gestern getroffen, weil er da war und treffen uns oft, wenn er da ist. Manchmal hat er was, was ihm nicht gefällt, manchmal ich. Manchmal sind wir beide zufrieden. (lacht)“

… die personelle Lage gegen Mainz: „Ich glaube, der Einzige, der nicht komplett spielen sollte, ist Jo Kimmich, obwohl er es selber will. Wir haben da nochmal genau draufgeschaut, haben nochmal Blut abgenommen. Das Fieber ist immer weniger geworden. Er darf so lange spielen, wie er will. Ich denke, es werden etwa 70 Minuten, weil wir am Dienstag auch ein Auswärtsspiel in Istanbul haben.“

… den Umgang des Vereins mit Noussair Mazraoui: „Wir haben mit ihm gesprochen, auch gestern ganz kurz mit der Mannschaft vor dem Training. Ich bin selbst in der Thematik nur mit Halbwissen ausgestattet. Das ist ein Thema, das weit über den Sport hinausgeht. Wir vertrauen in den guten, heilsamen Geist der Kabine. Ich habe auch weiterhin Vertrauen in den Menschen Nouss (Noussair Mazraoui, Anm. d. Red.) und Missverständnisse gehören dazu. Wir schauen mal, das Thema wird uns wohl noch eine Weile begleiten.“

Bo Svensson (Trainer 1. FSV Mainz 05) vor dem Spiel bei Sky über …

… die vielen Gegentore seines Teams: „Es hört sich immer blöd an, wenn ein Trainer sagt, dass immer ein paar Spieler gefehlt haben. Wir haben sehr viele Innenverteidiger, die ausgefallen sind. Es ist keine Ausrede, es ist nur eine Erklärung dafür, dass uns diese Abläufe in der Defensive gefehlt haben.“

… den Plan gegen Bayern: „Wir wissen, dass wenn wir nur tief verteidigen, dann wird es auch schwer. Man braucht auch Mut, auch einmal hoch anzulaufen, um auch mal Pausen von diesen Drangphasen der Bayern zu haben. Wenn du 90 Minuten nur in der Defensive bist, wird es schwer.“



… Mainz-Youngster Brajan Gruda: „Ich finde, er hat eine Unbekümmertheit in seiner Spielweise. Er will immer den Ball, auch wenn er einmal scheitert. Das zeichnet ihn schon aus. Er probiert einfach Sachen aus und in seinem Alter, das fordere ich auch ein, dass er uns diese Unbekümmertheit auch gibt.“

… seine positive Statistik gegen Bayern: „Das ist natürlich gut. Wie auch negative Statistiken immer sagen: Das hat keine Auswirkungen auf das Spiel heute Abend.“