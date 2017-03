Robben: „Holger verdient das nicht im eigenen Stadion“

München - Nach einer halben Stunde war eigentlich alles schon vorbei: Der FC Bayern hat Schalke förmlich überrollt und ist souverän ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. die Reaktionen der Beteiligten:

Der FC Bayern ist mit einer starken und überzeugenden Leistung gegen Schalke 04 ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Schon nach knapp 30 Minuten war die Partie quasi entschieden, Robert Lewandowski per Doppelpack und Thiago per Kopf hatten die Münchner klar in Führung geschossen. Die Gäste aus Gelsenkirchen agierten viel zu harmlos, verhinderten im zweiten Durchgang aber immerhin ein Debakel. Einen gebrauchten Abend erwischte Holger Badstuber, der gegen die Ex-Kollegen mit Gelb-Rot vom Platz musste.

In der Runde der letzten Vier trifft der FC Bayern auf den Sieger der Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund. Sollte sich der BVB durchsetzen, genießt Bayern Heimrecht.

Einziger Wermutstropfen des Abends war die Verletzung von Mats Hummels. Der Innenverteidiger droht am kommenden Samstag im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln auszufallen.

Die Reaktionen der Beteiligten nach dem Schlusspfiff

Carlo Ancelotti (Trainer Bayern München): " Das Spiel war gut, wir haben viel Druck nach vorne ausgeübt und mit hohem Druck verteidigt sowie vorne sehr gut attackiert, schon am Anfang. Später haben wir das Resultat verwaltet. Franck Ribéry hat seine Sache wirklich gut gemacht, gut gespielt , mit Qualität, ich bin sehr glücklich für ihn.“

Robert Lewandowski (Torschütze FC Bayern): „Wir zeigen in der letzten Zeit, dass wir richtig gut Fußball spielen und Tore schießen. Wir haben in den ersten Minuten offensiv sehr gut gespielt und drei Tore geschossen. Schalke konnte gar nichts machen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann einfach nur gespielt. Wir wissen, dass wir alle drei Tage spielen müssen. Unser Tempo war dann nicht so hoch.“

Arjen Robben (FC Bayern)... über den Platzverweis von Holger Badstuber: „Das verdient er natürlich nicht hier im eigenen Stadion. Das tut mir leid für ihn. Er ist ein guter Freund von mir.“

... über die Tempodrosselung in der zweiten Hälfte: „Am Samstag haben wir in der zweiten Halbzeit nochmal Gas gegeben und noch viele Tore geschossen. Auch heute haben wir in der Halbzeit gesagt, dass wir noch Tore schießen müssen. Aber wir haben dann doch das Tempo rausgenommen. Aber das ist normal, wir haben ein straffes Programm.“

Manuel Neuer (Torwart FC Bayern): „Jetzt kommen die wichtigen Wochen, die K.o.-Spiele - das wissen wir. Da wollen wir eine Schippe drauflegen, sind noch konzentrierter und das hat man heute gesehen.“

Markus Weinzierl (Trainer Schalke 04): "Wenn man ein Spiel so beginnt, wird es schwer hier in München. Wir waren nach 30 Minuten 0:3 zurück - das hatten wir uns natürlich ganz anders vorgenommen. Hier gibt es nichts geschenkt, hier muss man über die Zweikämpfe ins Spiel finden. Das hat überhaupt nicht geklappt. Wir wissen aber, dass wir nicht alle Tage gegen Bayern München spielen.

Benedikt Höwedes (Kapitän Schalke 04): "Es hätte schöner kommen können. Unser Start war auch durch meinen Fehler sehr ungünstig. Nach dem frühen Rückstand sind die Bayern ins Rollen gekommen. Sie waren deutlich überlegen in der ersten Halbzeit und haben dadurch das Spiel auch leider deutlich gewonnen."

Holger Badstuber (Schalke 04): "Es war bescheiden. Wir haben heute definitiv verdient verloren. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen."

Ralf Fährmann (Torwart Schalke 04): "Wir haben hier einen richtigen Schlag ins Gesicht bekommen. Die erste Halbzeit war einfach nichts von uns. Wir waren in allen Bereichen unterlegen. In der zweiten Halbzeit hat Bayern dann einen Gang rausgenommen. Es war zu wenig von uns, die Bayern haben verdient gewonnen. Wir müssen den Abend schnell abhaken."

