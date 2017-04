Live-Ticker: Aufstellungs-Hammer bei den Bayern

Madrid - Todo o nada - alles oder nichts! Der FC Bayern kämpft beim Rückspiel bei Real Madrid um den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Wir berichten im Live-Ticker.

Real Madrid - FC Bayern München -:- (-:-)

Real Madrid: Navas - Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro, T. Kroos - Isco, Modric - Benzema, Cristiano Ronaldo. Trainer: Zidane. FC Bayern: Neuer, Lahm, Hummels, Boateng, Alaba - Vidal, Alonso, Robben, Thiago, Ribéry - Lewandowski. Trainer: Ancelotti. Schiedsrichter: Viktor Kassai (Ungarn) Besondere Vorkommnisse: Tore: -

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Fakten, Fakten, Fakten: Real hat in den vergangenen 34 Champions-League-Heimspielen immer mindestens ein Tor geschossen. Das ist die längste Serie der Königsklassen-Geschichte. Zeit, dass diese Mega-Serie heute reißt oder?

+++ Bevor wir gleich in die Vollen gehen, hier noch eine interessante Personalie für euch: Bayerns technischer Direktor, Michael Reschke, hat sich zur kommenden Saison geäußert - und einen Lahm-Nachfolger ins Gespräch gebracht.

+++ In gut 45 Minuten geht‘s los. Im Netz kursieren erste Meinungen zur Bayern-Startaufstellung. Besonders schön finden wir diese Einschätzung:

Wir spielen heute also in Bestverletzung. #RMAFCB — texterstexte (@texterstexte) 18. April 2017

+++ Na also, geht doch. Hier die Startelf der Königlichen. Keine große Überraschung dabei oder? Isco ersetzt den verletzten Bale, ansonsten alles beim Alten.

+++ Inzwischen hat sich der Bus der Spanier, an den Menschenmassen vorbei, zum Stadion durchgekämpft. Jetzt wäre schön, wenn die Königlichen uns noch ihre Aufstellung zukommen lassen würden.

Ähhh, haben wir da was falsch verstanden? Das sieht ja fast so aus, als hätte Real den Henkelpott schon gewonnen. Chapeau an die Fans der Madrilenen. Das sind beeindruckende Bilder.

+++ Was meint ihr? Ist es die richtige Entscheidung von Carlo Ancelotti mit Hummels, Boateng und Lewandowski zu starten? Gerade die beiden Erstgenannten schienen ja gestern beim Abschlusstraining nicht zu 100 Prozent fit zu sein. Oder hat Carletto - der alte Fuchs - etwa nur geblufft?

+++ Das Line-up der Madrilenen lässt indes noch auf sich warten. Wir melden uns, sobald die Königlichen ihre Startelf bekannt geben.

+++ Die Aufstellung der Bayern ist da. Die Bayern starten mit Robert Lewandowski, Mats Hummels und Jerome Boateng. Das ist ein Hammer oder?

+++ Der Bayern-Bus ist gerade am Stadion angekommen.

+++ Der Anhang des Rekordmeisters mischt die Madrider Innenstadt schon gehörig auf. Hoffentlich zieht die Mannschaft auf dem Rasen gleich nach.

+++ An einem Tag, wie dem heutigen, melden sich viele ehemalige Bayern-Stars zu Wort und wünschen ihrem Ex-Verein alles Gute. Über Twitter ließ Hasan Salihamidzic verkünden: „Heute Abend geht‘s rund. Ich freue mich auf das besondere Spiel. Es wird schwer, aber ich glaube an euch. Viel Erfolg gegen Real, Jungs“. Auch der nach Schalke verliehene Holger Badstuber wünscht viel Erfolg: „Niemals aufgeben“, twitterte er.

+++ Da scheint einer heiß zu sein, wie Frittenfett. Im Hinspiel schon bester Mann bei den Bayern, lässt dieser Tweet von „King“ Arturo Vidal darauf schließen, dass er sich heute so einiges vorgenommen hat. „Die Zeit ist reif“, schreibt er. „Unser Traum wird wahr!“

Llego el momento!!! Vamos a dejar la vida por nuestro sueño!!! pic.twitter.com/dfEIXgEHwz — Arturo Vidal (@kingarturo23) 18. April 2017



+++ Die Vorhut der Bayern ist schon im Stadion. Das Team ist gerade im Mannschaftsbus auf dem weg - eskortiert von viel Polizei. In knapp zwei Stunden geht‘s los. Wir sind heiß. Ihr auch?



+++ Na, also wenn der Capitano das sagt, widersprechen wir mal besser nicht. Hier in der Redaktion gehen die Meinungen, was den Ausgang der Partie heute betrifft, auch stark auseinander. Die Lager derer, die an einen Sieg der Madrilenen glauben, ist in etwa genauso groß, wie das der Bayern-Fans.



+++ Was willst Du uns mit diesem Tweet sagen, Jerome? “Never give up, come on @fcbayern“, schreibt der Bayern-Star. Ein Indiz dafür, dass er heute Abend nicht spielt? Wir trauen uns keine Prognose zu. Immerhin: Trainiert haben gestern sowohl Boateng, als auch Mats Hummels und Robert Lewandowski.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Auswärtsspiel des FC Bayern München bei Real Madrid. Anpfiff der Partie im Estadio Santiago Bernabeu ist um 20:45 Uhr. Wir informieren Sie hier über alles Wichtige rund ums wichtigste Spiel des Jahres für den Rekordmeister.

Vorbericht:

Jetzt gilt‘s! Der FC Bayern tritt zum bislang wichtigsten Spiel in dieser Saison an: Bei Real Madrid muss am Dienstag ab 20.45 Uhr die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel am vergangenen Mittwoch wettgemacht werden. Ein immens schwieriges Unterfangen, doch nicht unvorstellbar: Immerhin dürfen die Bayern mit dem Einsatz von Stürmerstar Robert Lewandowski rechnen, der nach seinen Schulterproblemen wieder fit zu sein scheint. Allerdings bereiten den Münchnern die Personalprobleme in der Abwehr Sorgen: Neben Javi Martinez (gelb-rot-gesperrt) drohen auch die angeschlagenen Mats Hummels (Sprunggelenk) und Jerome Boateng (Adduktoren) auszufallen. Dennoch zeigt man sich beim Rekordmeister kämpferisch: „Jeder wird sich reinknallen, es kommt nicht auf Namen an“, sagte Präsident Uli Hoeneß am Montag vor dem Abflug der Bayern nach Madrid. Und auch Karl-Heinz Rummenigge versuchte, den Seinen mit einem eindringlichen Statement Mut zu machen: "Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Bayern München ist berühmt-berüchtigt dafür, dass wir in solchen Spielen richtig kämpfen", sagte der Vorstandsboss.

Jetzt sind die Spieler gefordert, sechs Tage nach der enttäuschenden Hinspielniederlage Wiedergutmachung zu betreiben und die hochkomplizierte Aufholjagd in Angriff zu nehmen. Die Aufstellung der Münchner wird sich vor allem in der Defensive nach dem Fitnesszustand von Jerome Boateng und Mats Hummels richten, in der Offensive setzen die Bayern auf den genesenen Robert Lewandowski.

Alle Entwicklungen im Vorfeld des Rückspiels finden Sie in unserem Countdown-Ticker

Als Mutmacher sollten sich die Münchner das Halbfinal-Rückspiel (nach 2:1 im Hinspiel) aus dem Jahr 2012 ins Gedächtnis rufen. Damals lag man zwar sehr schnell mit 0:2 zurück, doch nach Arjen Robbens Anschlusstreffer per Freistoß zum 1:2-Endstand hatten die Bayern die Madrilenen komplett im Griff und sicherten sich schließlich im Elfmeterschießen den Einzug ins Finale. Die Aufgabe heuer wird zwar ungleich schwieriger, da mindestens zwei Auswärtstore erzielt werden müssen - unmöglich ist das Weiterkommen für den FC Bayern allerdings nicht. Zumal auch die Madrilenen nach wie vor mit Verletzungssorgen in der Abwehr umgehen müssen: Raphael Varane und auch Pepe fehlen wie schon im Hinspiel, in der Offensive muss Trainer Zinedine Zidane auf Gareth Bale verzichten.

FC Bayern München gegen Real Madrid: Alle Infos zum Halbfinale der Champions League

Hammer-Spiel im Halbfinale der Königsklasse! Nach 2014 trifft La Bestia Negra wieder auf Real Madrid. Wir haben die wichtigsten Informationen zum Viertelfinale 2017 in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid bei tz.de zusammengefasst.