Real Madrid hofft auf Schnäppchen-Preis für Davies

Die Königlichen sind weiterhin daran interessiert, Alphonso Davies vom FC Bayern zu verpflichten. Eine besondere Konstellation macht den Madrilenen Hoffnung.

München/Madrid – Während die letzte Transferperiode gerade einmal vor etwas mehr als einem Monat zu Ende ging, bahnen sich bereits neue Baustellen beim FC Bayern an. Im Fokus steht Alphonso Davies, der auf der Linksverteidigerposition gesetzt ist. Eine Position, auf der bei vielen internationalen Topklubs eine Vakanz herrscht. So auch bei Real Madrid, dessen Interesse mittlerweile als gefestigt gilt.

Real Madrid hofft auf niedrige Ablöse für Davies

Schon länger kursieren Meldungen darüber, dass die Königlichen Alphonso Davies unter Vertrag nehmen wollen. Bislang scheint jedoch wohl noch kein Angebot für den kanadischen Nationalspieler an der Säbener Straße eingegangen sein. Dies soll sich dem Vernehmen nach aber bald ändern.

Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, sollen die Madrilenen in der nächsten Sommertransferperiode die Abgabe eines Angebots fest eingeplant haben. Dabei hofft man wohl darauf, nicht ganz so tief in die Tasche greifen zu müssen. Der Kalkül dahinter: Die Königlichen glauben, dass Bayern 2024 lieber eine geringere Transfersumme einnehmen wollen würde, als Davies ein Jahr darauf ablösefrei ziehen zu lassen. Denn dann läuft dessen Vertrag aus.

Bayern-Verhandlungen mit Davies liegen „auf Eis“

Am liebsten würde man Davies natürlich weiter in München behalten, doch dazu gehören meist zwei Parteien – drei, falls Spielerberater noch ihr eigenes Süppchen kochen. Gespräche bezüglich einer Vertragsverlängerung zwischen dem FC Bayern und Davies soll es schon gegeben haben, angeblich stand man sogar schon kurz vor einer Einigung.

Von Bayern-Seite wurden diese Gespräche allerdings noch von Hasan Salihamidzic geführt, der bereits seit Ende Mai freigestellt ist. Seitdem soll es zu keinen weiteren Treffen gekommen sein, wohl auch weil Davies und dessen Berater Nedal Huoseh die Entwicklung beim Rekordmeister mit einem kritischen Blick beobachten.

Gegenüber dem Portal 365scores sagte Huoseh kürzlich, dass man schon gesprochen hätte, dann aber „alles auf Eis gelegt“ wurde. „Es war ein bisschen chaotisch bei Bayern, weil sich die Dinge im Verein geändert haben“, so der Berater, der weiter ausführt: „Bislang ist niemand zu uns gekommen und hat gesagt, ob dies oder jenes passiert, also haben wir die Dinge einfach ihren Lauf nehmen lassen. Bis jetzt hat noch niemand von der neuen Geschäftsführung mit uns über eine Vertragsverlängerung gesprochen.“

Kann Davies-Kumpel Alaba eine entscheidende Rolle für Real Madrid spielen?

Ob der hoffnungsvolle Plan von Real Madrid zur kostengünstigen Verpflichtung aufgeht, scheint fraglich. Man hofft wohl auf eine Wiederholung des relativ günstigen Transfers von Toni Kroos – auch dessen Vertrag lief beim Wechsel 2014 nur noch ein Jahr und es wurden lediglich 25 Millionen Euro fällig. Allerdings dürfte im kommenden Sommer ein Wettbieten um Davies einsetzen, der den Preis mehr in die Nähe seines Marktwertes von 75 Millionen Euro treiben wird.

Kostendrückend hingegen könnte sich auswirken, wenn Davies einen speziellen Wechselwunsch zu Real Madrid beim FCB hinterlegen würde. Und dies scheint gar nicht mal so unrealistisch. Mit David Alaba haben die Königlichen einen Spezl von Davies im Kader, der dessen Entscheidung beeinflussen könnte.

Dass dieses Szenario durchaus realistisch ist, das macht eine weitere Aussage von Davies Berater gegenüber 365scores deutlich: „Er hat 3 Jahre lang mit Alaba zusammengespielt, sie sind befreundet, sie reden ständig miteinander, auch privat. Alphonso gibt nicht alle Informationen an mich weiter, aber ich bin sicher, dass David gerne wieder mit ihm spielen würde.“ Bleibt die Frage, ob Davies überhaupt die für ihn vorgesehene Rolle als Linksverteidiger in Madrid übernehmen wollen würde. Äußerungen aus der Vergangenheit zeichnen ein anderes Bild. (sch)