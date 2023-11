Tuchel reagiert bei Bayern-PK auf Transfer-Ansagen von Hoeneß

Von: Andre Oechsner

Thomas Tuchel hat vor dem Pokalspiel des FC Bayern in Saarbrücken Stellung zu den drängendsten Fragen genommen. Die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen im Ticker.

Update vom 31. Oktober, 13.47 Uhr: Das war es! Die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel ist beendet. Wir haben hier die wichtigsten Aussagen zusammengefasst:

Thomas Tuchel (Trainer des FC Bayern) über...

... angeblich wackelnde Abwehr: „Wir lassen zu viele Torchancen zu, das sagen die Expected Goals. Die sind manchmal zu hoch. Wir sind in allen Bereichen mit Spielern bestückt, die gerne angreifen. Das merkt man unserem Spiel manchmal an. Es macht aber nicht so viel Sinn, permanent darauf rumzuhacken, was nicht optimal ist, sondern an unseren Stärken dranzubleiben. Wir wollen das Spieltempo hochbekommen und unser Spiel durchzudrücken. Es stimmt, dass wir nicht immer die optimal Balance haben. Wir sind dran in der Giftigkeit nachzulegen.“

... Hoeneß-Aussagen: „Wir sind da dran und es ist wichtig, wenn es denn ein Kompliment war, es nicht zu persönlich zu nehmen. Es gibt verschiedene Wettbewerbe im Januar, die wir bis zu vier Wochen abstellen müssen. Da sind einige von uns dabei. Deshalb haben wir die Augen und Ohren natürlich offen und versuchen, wie in jeder Transferperiode unsere Mannschaft zu stärken. Im Winter ist das aber nicht gerade einfach.“

... Mathys Tel: „Er ist immer eine Option. Ich hatte ihn schon ein paar Mal gedanklich in der Aufstellung. In Mainz stand er kurz davor zu starten, auch gegen Darmstadt. Wir haben ihn aber zurückgehalten, weil wir den Lauf der Andren nicht unterbrechen wollten.

... Leroy Sané: „Ich glaube, dass Leroy in erster Linie hilft, sein Potenzial auf die Bahn zu bringen, wenn er ruhig ist. Seine Position ist klar, linker oder rechte Flügel. Es ist für ihn wichtig, regelmäßig zu spielen. Er ist eine Maschine, das braucht er auch. Jeder, der das Spiel sieht, ist die körperliche Verfassung neben seinem Talent das Beste, war er mit sich bringt. Es kommt aus meiner Sicht ihm entgegen, wenn seine Startposition am Anfang breit ist. Gerade spielt er über links, weil King rechts gut drauf ist. Es ist ein Mix und seine Leistung ist aktuell nicht hoch genug zu bewerten.“

Thomas Tuchel (Trainer des FC Bayern) über...

... Qualität in der Offensive: „Jede Mannschaft ist unterschiedlich. Wir sind vorne von Verletzungspech verschont, wenn wir mal von Serge absehen. Sonst sind alle in toller Form und machen ihre Sache sehr gut. Dazu kommt mit Serge, Choupo, Thomas und Tel riesige Qualität. In der Breite ist das ein extrem hohes Niveau, das wir aber auch brauchen.“

... Messi verdienter Sieger? „Ich hab das gestern erst erfahren, bin daher der schlechteste Ansprechpartner. Meine Meinung darüber ist bekannt, es geht nur über Teamwork. Ich wünsche mir, dass alle meine Spieler auf Platz 1 stehen. Und wenn sie das nicht tun, dann lehnen wir uns ans Tennis an und zollen allen Respekt und gratulieren mit Anstand und Respekt.“

... mögliche Rückkehrer: „Manuel Neuer wird wieder im Tor stehen. Bei Leon sieht es ganz gut aus, der könnte eventuell im Kader stehen. Er hat gestern das ganze Training gemacht. Four Upa ist es noch zu früh. Bei Gnabry geht es mit der Hand wieder besser, aber er war krank. Der wird wohl auch mit im Kader stehen.“

Thomas Tuchel (Trainer des FC Bayern) über...

... mögliche Schonung der Stammkräfte: „Gerade Harry Kane ist derjenige, der es gewohnt ist, viel zu spielen. Er kann ökonomisch spielen. Die Entscheidung darüber ist noch gar nicht gefallen. Alles sind gewohnt, in diesem Rhythmus zu spielen, deshalb werden wir da nicht weiter drauf eingehen. Wir wollen niemandem das Gefühl geben, dass Samstag wichtiger ist als morgen. Wenn wir nach Berlin wollen, ist morgen 100 Prozent zu erledigen.“

... wäre es gut, wenn das Spiel in Saarbrücken vor dem BVB-Spiel nicht staffindet? „Es ist müßig darüber zu diskutieren, die Entscheidung liegt ja nicht in meiner Hand. Mir geht es um die Reise, wir haben jetzt zwei Auswärtsspiele. Der BVB hat zwei Heimspiele, das ist der große Unterschied. Es ist mehr die Reise als das Spiel selbst, das uns in den Knochen stecken wird. Wir hoffen darauf, dass es reguläre Bedingungen sind.

... über die Reiseplanung: „Die Planung steht schon langer, als die Wetterplanung. Anreise ist am Spieltag. Falls es zu einer Absage kommt kann sein, dass wir gar nicht erst losfliegen. Die Planung, dass wir erst morgen Vormittag fliegen, war die normale Planung. Wir gehen davon aus, dass gespielt wird.

Update vom 31. Oktober, 13.31 Uhr: Thomas Tuchel hat seinen Platz eingenommen, die Pressekonferenz beginnt.

Update vom 31. Oktober, 13.17 Uhr: In etwa einer Viertelstunde geht es los mit der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel des FC Bayern in Saarbrücken. Trainer Thomas Tuchel wird sich in einer Presserunde den Fragen stellen.

Erstmeldung vom 31. Oktober, 12.45 Uhr: München – An diesem Mittwoch (20.45 Uhr) ist das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern angesetzt. Die Betonung liegt auf angesetzt. Das Spiel steht durchaus auf der Kippe.

Vor Pokalspiel in Saarbrücken: PK des FC Bayern mit Thomas Tuchel

Der Rasen im Saarbrücker Ludwigspark ist nach anhaltenden Regenfällen in sehr schlechtem Zustand. Bereits zwei Tage vor Anpfiff der Partie hatte eine Platzkommission den Spieluntergrund begutachtet. Mit der Conclusio: Das gemeinsam erklärte Ziel aller Beteiligte sei es, dass das Spiel stattfinden kann.

Ob Thomas Tuchel auf eine Schlammschlacht in Saarbrücken unbedingt Lust hat? Das werden seine Aussagen während der Pressekonferenz vor dem Spiel in Saarbrücken zeigen. Ob des Bundesliga-Klassikers am Samstag bei Borussia Dortmund und der ohnehin schon dünnen Personaldecke, darf zumindest daran gezweifelt werden.

Thomas Tuchel spricht vor dem DFB-Pokalspiel zwischen 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern. © IMAGO/Ulrich Wagner

Wer steht im Tor des FC Bayern?

Apropos Personal: Tuchel muss ebenfalls die Entscheidung treffen, ob Manuel Neuer nach seinem Comeback am vergangenen Wochenende beim 8:0 gegen Darmstadt sein zweites Spiel in Folge nach langer Verletzungspause absolvieren wird.

Sven Ulreich oder Daniel Peretz, der schon beim Erstrundenspiel in Münster zwischen den Pfosten stand, würden bereitstehen. Der Israeli hatte vor einigen Wochen sein Debüt im FCB-Tor geben dürfen. (aoe)

