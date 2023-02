Während Neuer die Bayern spaltet: Freundin Anika erlebt Handball-Krimi

Von: Alexander Kaindl

Er sorgt mit einem Interview für Schlagzeilen. Sie behauptet eine Spitzenposition in der 2. Handball-Bundesliga: Manuel Neuers Freundin Anika Bissel.

Regensburg - Manuel Neuer hat mit seinem Interview für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Der Kapitän des FC Bayern München kritisierte seinen Arbeitgeber nach der Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic heftig. Ganz Fußball-Deutschland diskutiert aktuell über die Lage beim Rekordmeister.

Auch innerhalb der Mannschaft soll es „unterschiedliche Blickwinkel“ geben, wie Thomas Müller nach dem Sieg in Wolfsburg erklärte. Wie geht es weiter mit Neuer? Aktuell ist der Keeper verletzt, er brach sich beim Skitourengehen den Unterschenkel und fällt bis zum Saisonende aus. Momentan arbeitet der ehrgeizige Torhüter an seinem Comeback.

Ehrgeiz ist das Stichwort: Denn auch Manuel Neuers Freundin kämpft um Siege. Anika Bissel ist Handballerin in der 2. Bundesliga, spielt derzeit beim ESV Regensburg. Mit den „Bunkerladies“ erlebte die 22-Jährige am Wochenende einen wahren Krimi.

Am Ende stand es gegen die Handball-Luchse Buchholz-Rosengarten 25:25. Ein verwandelter Siebenmeter von Bissels Teamkollegin Franziska Peter sicherte in der Schlusssekunde noch das Unentschieden.

Anika Bissel bleibt mit dem ESV Regensburg auf Platz drei in der 2. Handball-Bundesliga

Regensburgers Sportlicher Leiter Robert Torunsky wurde im Spielbericht des ESV wie folgt zitiert: „Wir haben zwei kämpferisch sehr starke Teams gesehen, die sich nichts geschenkt, aber auch sehr fair agiert haben. Auch wenn mehr für uns drin war, können wir mit der Punkteteilung gut leben.“

Bissel selbst sorgte gut zwei Minuten vor dem Ende für den Anschlusstreffer zum 23:24, insgesamt erzielte sie in der engen Partie drei Tore. Regensburg bleibt nach dem Remis Dritter, die Handball-Luchse stehen auf Platz fünf.

Neuer und Bissel besuchten kurz nach der WM ein Handball-Spiel

Ob Manuel Neuer die Partie seiner Freundin live in der Halle an der Dechbettener Brücke verfolgt hat, ist nicht überliefert. Kurz nach der WM sah man den Bayern- und DFB-Kapitän zusammen mit Bissel als Zuschauer bei einem Zweitliga-Spiel in Nürnberg.

Nach seiner schweren Verletzung war der Nationaltorwart zuletzt auch noch auf Krücken angewiesen - gut möglich, dass er wieder als Fan dabei ist, wenn er die Gehhilfen nicht mehr benötigt.

Manuel Neuer arbeitet für sein Comeback: Vertragsauflösung beim FC Bayern kein Thema

Die Saison in der 2. Handball-Bundesliga der Damen läuft noch bis Ende Mai. Bis dahin sollte Neuer wieder einigermaßen fit sein, wenn er im Juli tatsächlich wieder ins Training des FC Bayern München einsteigen möchte.

Eine Vertragsauflösung ist laut Präsident Herbert Hainer kein Thema beim FCB. So viel ist aber sicher: Bis dahin wird noch weiter über sein Interview diskutiert werden. (akl)