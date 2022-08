DJK Vilzing gegen FC Bayern II im Live-Ticker: Vidovic, Zvonarek und Mané-Spezl nicht im Kader

Von: Henrik Ahrend

Lovro Zvonarek, am Samstag mit einem Tor und einer Vorlage im Derby, fehlt heute im Spiel bei der DJK Vilzing. © Imago Images / Sven Leifer

Der FC Bayern II tritt beim ungeschlagenen Aufsteiger Vilzing an. Gelingt nach dem Derby-Sieg gegen Türkgücü der nächste Dreier? Wir berichten im Live-Ticker.

Regionalliga Bayern: Der FC Bayern II greift heute Abend beim ungeschlagenen Aufsteiger DJK Vilzing an.

Die Elf von Martin Demichelis braucht drei Punkte, um am noch verlustpunktfreien Spitzenreiter Haching dranzubleiben.

Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker

Vilzing/München - Die Vorfreude in Vilzing ist groß. Mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern ist heute Abend einer der Meisterfavoriten zu Gast. Auch wenn es nur die kleinen Bayern sind, ist das Spiel im Manfred-Zollner-Stadion ausverkauft. Für die Elf von Trainer Martin Demichelis geht es gegen ein formstarkes Team. Die DJK konnte alle ihre drei bisherigen Saison-Spiele gewinnen und geht damit mit breiter Brust in die Partie.

Tobias Hoch, Abwehrspieler der Gastgeber, freut sich auf die Partie gegen die U23 von der Säbener Straße: „Geiler geht es nicht. Vor vollem Haus. Das haben wir uns in den letzten eineinhalb Jahren erarbeitet. Und wir haben absolut nichts zu verlieren.“ Die Elf von Coach Josef Eibl schwimmt nach dem hauchdünnen, direkten Aufstieg in der vergangenen Spielzeit auf der Euphoriewelle und hofft auf den zweiten Heimsieg der Saison.

DJK Vilzing gegen FC Bayern II im Live-Ticker: Feiert Mané-Spezl Désiré Segbé sein Debüt?

Doch die Aufgabe heute Abend ist enorm. Mit dem FC Bayern II kommt die technisch beste Mannschaft nach Niederbayern. Trainer Martin Demichelis hat bereits Federn in dieser Saison gelassen - und zwar beim Mitaufsteiger SpVgg Ansbach, der punktgleich hinter Vilzing in der Bayernliga Nord Zweiter wurde und sich in der Relegation durchgesetzt hat.

Die Talente aus München verloren mit t 0:2. Das Saison-Ziel des Klubs bleibt weiterhin der Aufstieg in die 3. Liga. Da die SpVgg Unterhaching mit weißer Weste die Tabelle der Regionalliga anführt, sind sind drei Punkte in Vilzing Pflicht - sonst wächst der Rückstand auf sechs Zähler. Die Demichelis-Elf hat sich am vergangenen Sonntag im Stadt-Derby gegen Türkgücü München nach zweimaligem Rückstand zum 3:2-Sieg gekämpft. Heute Abend könnte Désiré Segbé sein Debüt im Trikot der Münchner feiern. Der Spezl von Sadio Mané ist Mittelstürmer und gehört seit Sonntag zum Kader. (Henrik Ahrend/jb)