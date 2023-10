Am Ende deutlich: FC Bayern II wird gegen Wacker Burghausen der Favoritenrolle gerecht

Von: Lucas Klobeck

Glatter Sieg: Der FC Bayern II bejubelt den souveränen Heimsieg gegen Wacker. © IMAGO/DiZ-PiX

Der FC Bayern II setzt seine Serie fort: Gegen den SV Wacker Burghausen gelingt den Jungs von Holger Seitz ein am Ende deutlicher 4:1-Heimsieg.

Regionalliga Bayern: FC Bayern München II - SV Wacker Burghausen 4:1 (1:0)

Tabelle: Der FC Bayern München II steht bei 25 Punkten, hat aber im Vergleich zur Konkurrenz noch Spiele in der Hinterhand. Burghausen bleibt bei 17 Zählern und steht direkt vor der Abstiegszone.

Der Live-Ticker zum Nachlesen.

München - Der FC Bayern München II ist in seiner derzeitig besten Form in dieser Saison. Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen und seit sechs Partien ungeschlagen. In diesen gelang der Reserve des Rekordmeisters zudem 21 Treffer. Trotz eines 0:0 gegen Aubstadt vor vier Wochen. Mit einem möglichen Sieg gegen Burghausen soll der Aufwärtstrend beibehalten werden. Diese wollen nach der Niederlage in Augsburg wichtige drei Punkte gegen den Abstieg sammeln.

Schwacher Saisonstart: Ist der FC Bayern München II zu spät aufgewacht?

Zur traurigen Wahrheit für die Amateure der Münchner gehört aber auch, dass man trotz dieses starken Laufes den Beginn der Saison völlig gegen die Wand gefahren hat. In den letzten sechs Spielen holten jungen Bayern 16 (!) Ihrer insgesamten 22 Punkte. Durch diesen verkorksten Saisonstart haben die Jungs von Holger Seitz bereits 19 Punkte Abstand auf Spitzenreiter Würzburg. Womit der Aufstieg fast schon abgeschrieben werden kann. Jedoch gibt es neben den zuletzt guten Leistungen noch eine weitere erfreuliche Nachricht. Lukas Schneller gab nach zwei Jahren sein Comeback für den FCB und wird auch gegen den SVW wieder im Tor stehen.

Kommt das Abstiegsgespenst nach Burghausen?

Auch wenn aus den letzten 5 Partien, zwei gewonnen werden konnten und die Burghausener zuletzt einen Punkt aus Bayreuth mitnehmen konnten, zufrieden mit der derzeitigen Lage können die Gäste nicht sein. Der SVW ist nicht wie in den letzten Jahren im sicheren Mittelfeld oder unter der Top-Fünf anzusiedeln, sondern mitten im Abstiegskampf. Zwar steht Wacker aktuell noch auf einem Nichtabstiegsplatz, der Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt jedoch nur drei Punkte. Dies hat das Team aber schon längst begriffen, wie Karl-Heinz Fenk, sportlicher Leiter des SVW, klarmachte: „Wir brauchen nichts schönreden: Wir stecken mitten im Abstiegskampf! Jeder weiß Bescheid, und das müssen wir so annehmen.“

Live-Ticker zur Regionalliga Bayern: FC Bayern München II gegen SV Wacker Burghausen

Aktuell steht das Team von Trainer Robert Berg nur zwei Punkte vor den Relegationsplätzen. In Burghausen heißt es jetzt vor der Winterpause noch ordentlich zu punkten, um sich ein wenig Polster vor den Abstiegsrängen zu sichern. Die Bayern dagegen versuchen am Freitagabend mit einem Heimerfolg ihre Serie weiter auszubauen. Wir berichten im Live-Ticker. (Lucas Klobeck)