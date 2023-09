FC Bayern II gegen FC Memmingen LIVE: Last-Minute-Abgänge bei der U23 - gelingt der erste Heimsieg?

Von: Jörg Bullinger

Holger Seitz und die U23 des FC Bayern hoffen am 8. Spieltag gegen den FC Memmingen auf den ersten Heimsieg. © IMAGO/Frank Scheuring

Am 8. Spieltag hofft die U23 des FC Bayern gegen den FC Memmingen auf den ersten Heimsieg. Wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion.

8. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern München II gegen FC Memmingen

Tabelle: Die U23 steht mit einem Sieg und sechs Punkten auf Platz 14. Memmingen ist auf Rang 16 (fünf Punkte).

Anpfiff ist um 19 Uhr. Wir berichten aus dem Grünwalder Stadion im Live-Ticker.

München - Nach sieben Spieltagen läuft es bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern noch nicht rund. Erst sechs Punkte hat das Team von Holger Seitz in dieser Saison eingefahren. Mit einem Heimsieg hat es in den ersten drei Anläufen noch nicht geklappt. Das soll sich am Freitagabend gegen den FC Memmingen ändern.

Es wird spannend werden, wen der 48-jährige Cheftrainer des FC Bayern II gegen den Aufsteiger aufbieten wird, denn am Freitag schließt das Transferfenster. Einige Talente haben bereits ihre Koffer gepackt. Gabriel Vidovic und Eyüp Aydin wechseln ins Ausland, Paul Wanner wird zur SV Elversberg in die 2. Bundesliga ausgeliehen. Arijon Ibrahimovic steht laut Medienberichten vor einem Wechsel in die Serie A zu Aufsteiger Frosinone Calcio.

FC Bayern II gegen FC Memmingen erneut ohne Kapitän Timo Kern

„Wir müssen an die Anfangsphase in Vilzing anknüpfen und über die komplette Spielzeit dominant und konsequent sein - gerade was die Zielstrebigkeit und die Torerzielung angeht“, fordert Seitz auf der vereinseigenen Website nach der 2:3-Niederlage am Dienstag bei Tabellenführer Vilzing. Nicht mithelfen wird Kapitän Timo Kern, der wie schon am Dienstag mit Sprunggelenktsproblemen passen muss.

Der Aufsteiger aus dem Allgäu hofft auf eine Überraschung im Grünwalder Stadion. Die Mannschaft von Stephan Baierl hat erst einmal am 4. Spieltag im Heimspiel gegen Mitaufsteiger SV Schalding-Heining gewonnen und träumt vom ersten Auswärtssieg der Saison. Schafft die Reserve von der Säbener Straße die Wende oder kann der FCM dem Favoriten ein Bein stellen? Wir berichten ab ca. 18.30 Uhr aus dem Grünwalder Stadion im Live-Ticker. (Jörg Bullinger)