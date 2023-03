FV Illertissen gegen FC Bayern II im Live-Ticker: Welche Siegesserie reißt heute?

Von: Jörg Bullinger

Arijon Ibrahimovic feierte nach seinem Platzverweis gegen Unterhaching am Mittwoch gegen Türkgücü sein Comeback beim FC Bayern II. © Imago Images / Sven Leifer

Der FC Bayern II peilt in der Regionalliga beim FV Illertissen den fünften Sieg in Folge unter Trainer Holger Seitz an. Wir berichten im Live-Ticker.

28. Spieltag der Regionalliga Bayern: FV Illtertissen gegen FC Bayern München II.

Tabelle: Die U23 steht inzwischen auf Rang drei. Die Hausherren sind mit 39 Punkten Achter.

Anpfiff im Vöhlin-Stadion ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Illertissen/München - Seit Holger Seitz das Zepter übernommen hat, läuft der Motor bei der U23 wieder auf Hochtouren. In sechs Spielen hat er mit den Talenten des FC Bayern fünf Siege eingefahren. Am Mittwoch gewann der 48-Jährige mit seiner Mannschaft „auswärts“ im Grünwalder Stadion das Stadtduell gegen Türkgücü München klar mit 3:0.

Am heutigen Samstag möchten die kleinen Bayern den nächsten Dreier einsammeln. Der Nachwuchs von der Säbener Straße tritt beim Tabellen-Achten FV Illertissen an. „Wir sind gut in der Spur. Illertissen ist formstark, hat eine reife Spielidee und ist sehr variabel – aber das verkörpern wir auch“, sagt Seitz im Vorfeld der Partie selbstbewusst auf der vereinseigenen Website. „Deshalb erwarte ich ein Topspiel, auf das wir uns alle sehr freuen.“

FV Illertissen gegen FC Bayern II im Live-Ticker: Beide Teams mit breiter Brust

Die Gastgeber haben sogar eine noch bessere Serie als die Münchner. Aus den letzten sechs Partien holte die Elf von Holger Bachthaler fünf Siege und ein Unentschieden. Die letzte Niederlage setzte es Mitte November beim 3:4 gegen Spitzenreiter SpVgg Unterhaching.

Das Hinspiel im Grünwalder Stadion endete 2:2, Illertissen ging zweimal in Führung. Welcher Trainer baut heute mit seiner Mannschaft die eigene Erfolgsserie aus? Anpfiff im Vöhlin-Stadion ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)