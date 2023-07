Holger Seitz sieht zwei Favoriten auf die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Holger Seitz macht vor dem Start der Regionalliga-Saison zwei Topfavoriten auf die Meisterschaft aus. © Imago Images /Sven Leifer

Wer schafft am Ende der Saison den Sprung aus der Regionalliga Bayern in die 3. Liga? Holger Seitz, U23-Trainer des FC Bayern, hat zwei Favoriten.

München - In etwas mehr als zwei Wochen rollt der Ball in der Regionalliga Bayern wieder. Die Auftaktpartie steigt am 20. März zwischen Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth und Bayerliga-Meister SV Schalding-Heining. Die kleinen Bayern greifen einen Tag später ins Geschehen ein und sind am Freitagabend beim SV Wacker Burghausen gefordert.

„Ich möchte Gewinner ausbilden“.

Traditionell tut sich der Nachwuchs von der Säbener Straße zu Beginn der Saison etwas schwerer und steigert sich dann im Laufe der Spielzeit. Und in diesem Jahr hat es das Startprogramm in sich. Nach der Partie in Burghausen folgt am 2. Spieltag das Derby gegen Türkgücü München. An den Spieltagen drei bis fünf kommt es zu den Duellen mit den Spitzenteams Würzburg, Nürnberg II und Bayreuth.

„Gerade bei einer zweiten Mannschaft, die jede Saison fast komplett neu zusammengestellt wird, sind viele Dinge nicht vorhersehbar. So wird es wieder spannend sein, zu beobachten, wie schnell sich die Jungs in der Regionalliga zurechtfinden und wie entwicklungsfähig sie sind“, sagt Trainer Holger Seitz im Interview mit dem kicker. Sein Auftrag sei es zwar, die Spieler besser zu machen, „aber natürlich wollen wir auch nicht einfach nur mitspielen, sondern schon erkennen lassen, dass wir auf dem Platz stehen, um Spiele zu gewinnen. Ich möchte Gewinner ausbilden“.

Regionalliga Bayern: Würzburger Kickers und SpVgg Bayreuth sind für Seitz Favorit auf die Meisterschaft

Mit welcher Mannschaft die U23 des FC Bayern antreten wird, steht längst noch nicht fest. Seitz kündigt bis zum Transferschluss Ende August weitere Abgänge an. „Wir haben derzeit noch Spieler im Kader, die den nächsten Schritt gehen wollen und müssen. Gerade von den Spielern, die schon mindestens eine volle Saison bei uns gespielt haben, wird uns sicher noch der ein oder andere verlassen.“

Als Favoriten auf die Meisterschaft und den Aufstieg macht der 48-Jährige deshalb andere Teams aus. „Würzburg, das ein gutes Umfeld hat, und Bayreuth sind auf jeden Fall zu nennen“, glaubt Seitz. „Dazu gibt es erfahrungsgemäß immer ein Überraschungsteam.“ Ob er damit seine eigene Mannschaft meint? Die ganz große Überraschung wäre es nicht. Seitz ist Experte in Sachen Aufstieg. 2019 feierte er mit den kleinen Bayern die Meisterschaft und stieg nach einem dramatischen Relegationsrückspiel gegen die Reserve des VfL Wolfsburg in die 3. Liga auf. (Jörg Bullinger)