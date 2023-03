FC Bayern II gegen Schweinfurt im Live-Ticker: Gelingt Seitz der Traumstart aus der Winterpause?

Von: Vinzent Fischer

Kann mit dem FC Bayern II den zweiten Sieg in Folge einfahren: Trainer Holger Seitz. © IMAGO/Sven Leifer

Am 26. Spieltag der Regionalliga Bayern trifft der FC Bayern II am Freitagabend (Anpfiff: 19.00 Uhr) auf den 1. FC Schweinfurt. Der Live-Ticker.

26. Spieltag der Regionalliga Bayern : FC Bayern II – 1. FC Schweinfurt

der : FC Bayern II – 1. FC Schweinfurt FC-Bayern-Amateure im Aufwind : Gelingt Seitz der Traumstart aus der Winterpause?

: Gelingt Seitz der Traumstart aus der Winterpause? Unruhe beim 1. FC Schweinfurt: Schnüdel stecken auf einmal im Abstiegskampf

München – Seit drei Spielen ist Holger Seitz inzwischen wieder Trainer beim FC Bayern II. Und seine dritte Amtszeit geht der 48-Jährige mit einem klaren Plan an. „Wir haben unsere Spielidee und unsere FC-Bayern-DNA, die wir egal bei welchem Gegner erfolgreich durchsetzen möchten“, ließ Seitz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt verlauten.

FC-Bayern-Amateure im Aufwind: Gelingt Seitz der Traumstart aus der Winterpause?

Nach dem dramatischen Last-Minute-Sieg (2:1) über die SpVgg Unterhaching am vergangenen Spieltag will Seitz den Start aus der Winterpause veredeln. Sechs Punkte aus drei Spielen lautet seine bisherige Bilanz an der Seitenlinie: Ein Sieg gegen die Schnüdel käme da nicht ungelegen, um den Aufwärtstrend fortzusetzen.

Neben den Langzeitverletzten Moritz Mosandl, Lukas Schneller und Manuel Kainz muss der FCB-Coach dabei aber auch auf Arijon Ibrahimović verzichten, der nach seiner Roten Karte gegen Unterhaching für zwei Spiele gesperrt wurde. Kapitän Timo Kern rügte Ibrahimović nach dem Spiel, aber: „Ein bisschen habe ich mich aber schon über die emotionale Reaktion gefreut. Sonst sind solche Situationen oder Momente eigentlich rar.“

Unruhe beim 1. FC Schweinfurt: Schnüdel stecken auf einmal im Abstiegskampf

Beim 1. FC Schweinfurt hingegen sieht es aktuell düster aus. Am Montag kam es bei den Franken zum großen Knall: Trainer Christian Gmünder ist weg, Sportdirektor Robert Hettich hat zudem sein Amt zur Verfügung gestellt. Von den einstigen Drittliga-Ambitionen hat sich der Verein schon verabschiedet. Die Schnüdel haben auf einmal nur noch drei Punkte Rückstand auf einen direkten Abstiegsplatz. (vfi)