Viktoria Aschaffenburg gegen FC Bayern II LIVE: Amateure dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben

Von: Vinzent Fischer

Verlieren verboten: Der FC Bayern II ist in der Regionalliga Bayern zu Gast bei Viktoria Aschaffenburg. © Imago / Beautiful Sports

Am 32. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt Viktoria Aschaffenburg am Freitagabend (19:00 Uhr) den FC Bayern II. Wir berichten im Live-Ticker.

Die Bayern-Amateure sind zum Siegen verdammt, will die Restchance auf die Meisterschaft gewahrt werden. Aschaffenburg will die Demichelis-Elf nach dem Remis im Hinspiel ein zweites Mal ärgern.

Anpfiff im Stadion am Schönbusch ist um 19:00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Aschaffenburg - Der FC Bayern II ist zum Siegen verdammt. Bei einem Nachholspiel in der Hinterhand hat das Team von Trainer Martín Demichelis bereits zehn Punkte Rückstand auf den Tabellenführer SpVgg Bayreuth. Will der FCB also eine Restchance auf die Meisterschaft wahren, muss in Unterfranken der nächste Sieg her. „Gegen Aschaffenburg wollen wir unseren Job erledigen und unsere Serie von fünf siegreichen Spielen ausbauen“, gibt Bayern-Mittelfeldspieler Christopher Scott im Vorfeld der Partie nüchtern zu Protokoll.

Mit der Viktoria haben die kleinen Bayern noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel vergaben die Münchner eine zweimalige Führung und spielten lediglich Remis (2:2). Zwei Punkte, die der FCB im Kampf um den Titel gut gebrauchen könnte. Trainer Demichelis muss auf zahlreiche wichtige Spieler verzichten. Lukas Schneller, Jakob Mayer, Manuel Kainz, Nick Salihamidzic, Jahn Herrmann, Younes Aitamer, Maxi Welzmüller und Angelo Brückner fallen allesamt verletzungsbedingt aus. (Vinzent Fischer) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA