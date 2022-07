FC Bayern II gegen Türkgücü München im Live-Ticker: Wer gewinnt das Regionalliga-Derby?

Der FC Bayern empfängt am Sonntag im Grünwalder Stadion den Stadtrivalen Türkgücü München. © Sven Leifer / Imago Images

Derbytime im Grünwalder Stadion! Der FC Bayern II empfängt Drittliga-Absteiger Türkgücü München. Wir sind vor Ort und berichten im Live-Ticker.

3. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern München II gegen Türkgücü München

Beide Mannschaften haben zum Auftakt gewonnen. Vergangene Woche verloren die Gäste mit 1:2 in Burghausen und die U23 mit 0:2 in Ansbach.

Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Wir sind im Grünwalder Stadion und berichten im Live-Ticker.

München - Am Sonntag dürfen sich die Fans des FC Bayern wieder einmal auf ein Stadt-Duell freuen. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga vor einem Jahr hatte die U23 in der vergangenen Saison nur das S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching. Durch die Insolvenz im Frühjahr ist Türkgücü München wieder in der Regionalliga gelandet und fordert am Sonntagnachmittag einen Favoriten auf die Meisterschaft.

Der Auftakt in die neue Saison ist beiden Teams geglückt. Die FCB-Reserve setzte sich am 1. Spieltag klar mit 4:0 beim VfB Eichstätt durch, Türkgücü siegte knapp mit 2:1 in Heimstetten. Am vergangenen Wochenende stolperten beide Klubs gegen die SpVgg Ansbach bzw. Wacker Burghausen. Martin Demichelis musste gegen den Aufsteiger auf Lucas Copado, David Herold und Jakob Mayer verzichten, die Julian Nagelsmann auf die USA-Reise der Profis mitgenommen hatte.

FC Bayern II gegen Türkgücü München im Live-Ticker: Demichelis-Team in der Favoritenrolle

Der argentinische Ex-Profi und sein Gegenüber Alper Kayabunar stecken mitten in einem Umbruch. Das Team von der Heinrich-Wieland-Straße wurde komplett ausgetauscht, beim Nachwuchs des FC Bayern gab es ebenfalls einen Schnitt. Neben den Abgängen der beiden Routiniers Nicolas Feldhahn (Karriereende) und Maxi Welzmüller (nach Unterhaching) wurden einige aufstrebende Talente wie Jamie Lawrence (nach Magdeburg) oder Malik Tillman (Glasgow Rangers) ausgeliehen.

Dennoch hat die U23 von der Säbener Straße das Ziel, im zweiten Anlauf in die 3. Liga zurückzukehren. Weitere Patzer wie am vergangenen Wochenende gegen Ansbach könnten Demichelis und seine Spieler früh in die Bredouille bringen. Haching, Nürnberg, Vilzing und Aschaffenburg haben nach den ersten beiden Spielen die volle Punktzahl geholt. Ein Dreier gegen den Stadtrivalen ist deshalb quasi Pflicht. „Ich bin überzeugt von einem erfolgreichen Derby, weil hinter uns eine gute Trainingswoche liegt und ich meinen Spielern vertraue“, wird der ehemalige Innenverteidiger auf der Website der Roten zitiert. „Die Jungs sind heiß auf das Match.“ Wir sind im Grünwalder Stadion dabei und berichten im ausführlichen Live-Ticker. (jb)