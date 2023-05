FC Bayern II gegen FC Pipinsried LIVE: Werden nach Ranos noch weitere Talente verabschiedet?

Von: Jörg Bullinger

Grant-Leon Ranos läuft am Mittwochabend voraussichtlich zum letzten Mal im Trikot des FC Bayern auf. © IMAGO/Sven Leifer

Am letzten Spieltag der Regionalliga empfängt der FC Bayern II heute Abend den FC Pipinsried. Wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion.

38. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern München II gegen FC Pipinsried

Tabelle: Der FC Bayern II kann die 70-Punkte-Marke noch knacken. Absteiger Pipinsried will die Rote Laterne abgeben.

Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion.

Vorbericht 38. Spieltag der Regionalliga: FC Bayern München II gegen FC Pipinsried

München - Flutlicht an zum letzten Spiel des FC Pipinsried in der Regionalliga Bayern. Der Dorfklub aus dem Dachauer Hinterland steht bereits länger als Absteiger fest. Zum Abschied wartet auf die Elf von Herbert Paul das Duell gegen die 2. Mannschaft des FC Bayern im Stadion an der Grünwalder Straße. Der Spielertrainer trug von 2014 bis 16 selbst das Trikot der U23. In seinem letzten Spiel im FCP-Trikot muss Paul gegen seinen Ex-Klub allerdings mit einer Oberschenkelzerrung passen.

„Momentan haben wir noch zwölf Spieler. Aber wir werden antreten und uns nicht verstecken.“

Die Rollen vor der Partie sind klar verteilt. Vor allem, weil die Gäste vor dem letzten Punktspiel der Saison mit erheblichen Personalproblemen kämpfen. „Momentan haben wir noch zwölf Spieler. Aber wir werden antreten und uns nicht verstecken“ kündigt Sportdirektor Ati Lushi vor der Partie an. „Und wenn einer ausfällt, dann spielen wir auch zur Not zu Zehnt das Match zu Ende.“

Auch bei den kleinen Bayern fehlen etliche Spieler. 13 Akteure fallen laut des Vorberichts auf der vereinseigenen Website aus. Obwohl es für beide Mannschaften um nichts mehr geht, will Holger Seitz die Saison mit einem Dreier beenden: „Es ist egal, ob es das erste oder das letzte Spiel ist. Wir wollen uns stetig verbessern, unser Spiel auf den Platz bringen und ans Limit gehen.“

Wechsel zu Borussia Mönchengladbach: Letztes Spiel für Grant-Leaon Ranos im Trikot des FC Bayern

Für den 48-Jährigen steht nach der Partie voraussichtlich Urlaub an, falls die SpVgg Unterhaching nicht doch noch zurückzieht und die Relegation zur 3. Liga nicht spielen kann. Erster Nachrücker ist dann der Tabellenzweite aus Würzburg. Falls auch die Unterfranken die Auflagen des DFB für die 3. Liga nicht erfüllen, stünde der FC Bayern in den Startlöchern.

Sicher ist, dass Grant-Leon Ranos heute Abend verabschiedet wird. Der Toptorjäger wechselt ablösefrei in die 1. Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Führt der 19-Jährige seine Mannschaft mit weiteren Toren zum 19. Saisonsieg oder gelingt dem dezimierten FC Pipinsried zum Abschied ein Coup? Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion. (Jörg Bullinger)