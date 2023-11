FC Bayern II gegen Würzburger Kickers LIVE: Luca Denk hämmert den Ball zur U23-Führung ins Netz

Von: Sarah Georgi, Jörg Bullinger

Im Hinspiel setzte sich Drittliga-Absteiger Würzburg im Heimspiel mit 2:0 gegen die U23 des FC Bayern durch. © IMAGO/Frank Scheuring

Heute Abend erwartet die U23 des FC Bayern den ungeschlagenen Tabellenführer aus Würzburg. Wir berichten aus dem Grünwalder Stadion im Live-Ticker.

20. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern München II gegen FC Würzburger Kickers

Tabelle: Die Gäste sind noch ungeschlagen und stehen an der Spitze. Die U23 ist mit 25 Punkten Achter.

Anpfiff ist um 19 Uhr. Wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion.

München – Am Freitagabend gastieren die Würzburger Kickers beim FC Bayern München II im Grünwalder Stadion. Der Tabellenführer kann selbstbewusst anreisen, holte er in dieser Saison in bislang 19 Spielen 49 Punkte.

Würzburger Kickers diese Saison noch ungeschlagen, Bayern strauchelt

Bei den Würzburger Kickers läuft es in dieser Spielzeit. Nach einem zweiten Platz in der Vorsaison und dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga grüßen die Kicker aus Würzburg im Moment von der Tabellenspitze. Die Statistik in der Tabelle der Regionalliga Bayern liest sich gut für sie. 15 Siege, vier Unentschieden und noch keine einzige Niederlage. Zudem hat sich die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Vilzing erarbeitet.

Der FC Bayern II ist in dieser Saison nicht so siegessicher wie noch 2018/19, als der Aufstieg in die 3. Liga gelang. In bislang 16 Spielen holten sie in dieser Saison nur 25 Punkte. Klaren Siegen wie dem 4:1 gegen Wacker Burghausen folgten ebenso klare Niederlagen wie beim 0:4 gegen die Reserve des FC Augsburg. Vergangene Woche gab es eine 0:2 Niederlage im Stadtduell.

Angespannte Personalsituation bei den Gastgebern

Amateure-Coach Holger Seitz wird auf der Webseite des FC Bayern wie folgt zitiert: „Aufgrund der Einsätze unserer Jungs in der Youth League-Partie gegen Istanbul und der vielen verletzten Spieler haben wir eine sehr angespannte Personalsituation. Nach dem Ausfall von Dion Berisha vergangene Woche fehlt nun auch noch Matteo Perez Vinlöf vorerst. Nichtsdestotrotz wollen wir morgen als Einheit auftreten und gegen eine starke Würzburger Mannschaft dagegenhalten“.

Den Gastgebern fehlen insgesamt elf Spieler verletzungsbedingt. Frans Krätzig und Aleksander Pavlovic sind weiter bei den Profis unter Thomas Tuchel eingeplant und dürften keine Option sein. Nun also die Chance für die verbleibenden Spieler, sich zu zeigen.

Wildersinn: „Bayern II hat zuletzt zwei Spiele verloren, was sie für uns gefährlich macht.“

Die Würzburger Kickers sind dennoch gewarnt. Trainer Marco Wildersinn sagte im Vorfeld der Partie: „Bayern II ist sogar für eine U23 eine sehr junge Mannschaft und eine sehr talentierte Mannschaft, die nach einer guten Phase zuletzt zwei Spiele verloren hat, was sie morgen für uns gefährlich macht, weil sie wieder schnell in die Erfolgsspur wollen. Das ist ganz normal – vor allem, wenn man beim großen FC Bayern spielt.“

Die Bayern-Amateure werden ebenso wie die Würzburger Kickers alles geben, um die drei Punkte zu holen. Seitz: „Es ist ein Heimspiel. Ganz klar geht Würzburg als Favorit ins Spiel. Für unsere Jungs wird es wieder eine schwierige, aber nicht unlösbare Aufgabe.“