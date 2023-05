FC Bayern II gegen SpVgg Hankofen-Hailing LIVE: U23 führt durch Eigentor

Von: Jörg Bullinger

Beim Hinspiel setzte sich der FC Bayern II mit 5:2 bei der SpVgg Hankofen-Hailing durch. © Paul Hofer (www.fupa.net/oberbayern)

Am 36. Spieltag erwartet der FC Bayern II die abstiegsbedrohte SpVgg Hankofen-Hailing. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion.

36. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern München II gegen SpVgg Hankofen-Hailing

Tabelle: Die U23 aus München ist Dritter. Die Gäste stehen auf einem direkten Abstiegsplatz.

Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion.

Vorbericht: FC Bayern München II gegen SpVgg Hankofen-Hailing

München – Drei Spieltage vor Saisonende erwartet der FC Bayern II am Freitagabend im Grünwalder Stadion Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing. Die Gäste stehen vor dem Duell auf einem direkten Abstiegsplatz und hoffen auf einen Coup gegen die U23 des deutschen Rekordmeisters.

Seit Holger Seitz im vergangenen März von Martin Demichelis das Zepter übernommen hat, hat seine Mannschaft nur ein Heimspiel verloren. Allerdings gegen den TSV Rain, wie die SpVgg Hankofen-Hailing ein Team, das um den Klassenerhalt kämpft. „Wir müssen aufpassen. Auch gegen Rain waren wir Favorit und mussten dann eine bittere Niederlage hinnehmen, die im Nachhinein für die Jungs aber sehr lehrreich war“, wird Seitz vor der Partie auf der vereinseigenen Website.

FC Bayern II gegen SpVgg Hankofen-Hailing LIVE: Gäste im Tabellenkeller unter Zugzwang

Die Gäste haben am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Wacker Burghausen verloren. Eine bittere Niederlage, denn bis zum ersten Relegationsplatz in der Tabelle fehlen der Mannschaft von Trainer Tobias Beck drei Spieltage vor Schluss vier Punkte. Eichstätt, das direkt vor der SpVgg auf dem ersten Relegationsplatz steht, tritt am Sonntag bei der Reserve des FC Augsburg an.

Im Hinspiel Mitte Oktober setzte sich die 2. Mannschaft des FC Bayern klar mit 5:2 durch. Mann des Spiels war Grant-Leon Ranos, der drei der fünf Treffer erzielen konnte. Gelingt dem Underdog die Revanche und ein Big Point im Tabellenkeller oder bauen die kleinen Bayern die starke Heimserie unter Holger Seitz aus? Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion. (Jörg Bullinger)