FC Bayern II gegen TSV Buchbach im Live-Ticker: Bleibt U23 unter Seitz zuhause ungeschlagen?

Von: Jörg Bullinger

Das Hinspiel in Buchbach endete mit einem wilden 4:4. © Imago Images / Goldberg

Am 27. Spieltag der Regionalliga erwartet der FC Bayern II den Dorfklub TSV Buchach. Wir berichten aus dem Grünwalder Stadion im Live-Ticker.

27. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern München II gegen TSV Buchbach.

Tabellensituation: Der FC Bayern II hat 41 Punkte und ist Fünfter. Buchbach steht auf einem direkten Abstiegsplatz und hat drei Zähler Rückstand an das rettende Ufer.

Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion.

München - David gegen Goliath! Der Kult-Klub TSV Buchbach reist am Freitagabend in die Landeshauptstadt und will den kleinen Bayern im Grünwalder Stadion ein Bein stellen. Für Leader Aleksandro Petrovic ist es wieder einmal die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, er wurde an der Säbener Straße ausgebildet.

Einfach wird die Aufgabe für den Rekordspieler der Regionalliga Bayern und seine Mannschaft nicht. Seit Holger Seitz von Martin Demichelis übernommen hat, holte die 2. Mannschaft des FC Bayern bisher nur Heimsiege. Im neuen Jahr gelangen der jungen Mannschaft gegen die SpVgg Unterhaching und am vergangenen Freitag gegen den 1. FC Schweinfurt zwei dramatische Last-Minute-Siege in Giesing.

FC Bayern II gegen TSV Buchbach im Live-Ticker: Gibt‘s wieder ein wildes 4:4 wie im Hinspiel?

Für den Kult-Klub geht es um jeden Punkt. Das Team von Trainer Andreas Bichlmaier steht auf Rang 18, einem direkten Abstiegsplatz in die Bayernliga. Zum ersten Relegationsplatz fehlt ein Punkt, zum ersten Nichtabstiegsplatz sind es drei Zähler Rückstand. In den letzten drei Ligaspielen gab es zwei Niederlagen und ein Remis.

Hoffnung dürfte den Gästen das Hinspiel Ende August machen. Damals führte die U23 des FC Bayern bereits mit 4:2, ehe Jonas Wieselsberger (84.) und Sammy Ammari (89.) noch den viel umjubelten Ausgleich zum 4:4-Endstand erzielten. Gelingt dem TSV Buchbach eine Überraschung oder setzt Holger Seitz seine Siegesserie in München fort? Wir berichten ab ca. 18:30 im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion. (Jörg Bullinger)