Würzburger Kickers gegen FC Bayern II LIVE: Schützenhilfe von der U23 für die SpVgg Unterhaching?

Von: Jörg Bullinger

Im Hinspiel setzten sich die kleinen Bayern knapp mit 1:0 gegen Würzburg durch. © IMAGO/Ulrich Wagner

Das Topspiel des 35. Spieltags in der Regionalliga Bayern steigt zwischen den Würzburger Kickers und dem FC Bayern II. Wir berichten im Live-Ticker.

35. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Würzburger Kickers gegen FC Bayern München II.

Tabelle: Gewinnt die U23, können die Gastgeber die SpVgg Unterhaching nur noch theoretisch abfangen.

Anpfiff in der AKON-Arena in Würzburg ist um 18:30. Wir berichten im Live-Ticker.

Würzburg/München - Am Freitagabend treffen zum Auftakt des 35. Spieltags in der Regionalliga die Würzburger Kickers auf die kleinen Bayern. Die Hausherren sind Tabellenzweiter, die Mannschaft von Holger Seitz steht direkt hinter den Unterfranken auf dem dritten Rang der Tabelle.

Die Hausherren gehen als Favorit in die Partie. Seit der 0:3-Niederlage Mitte März im Spitzenspiel gegen die SpVgg Unterhaching hat die Elf von Trainer Marco Wildersinn nicht mehr verloren und mit fünf Siegen und zwei Unentschieden den zweiten Platz vor der 2. Mannschaft des FC Bayern abgesichert. Der Rückstand auf Haching beträgt vier Spiele vor Schluss allerdings neun Zähler. Gewinnt die U23 aus München heute Abend, hätten Sandro Wagner und seine Spieler am Samstag in Vilzing den ersten Matchball zur Meisterschaft.

FC Würzburger Kickers gegen FC Bayern II im Live-Ticker: Heimelf will Revanche für Hinspiel-Pleite

Die kleinen Bayern haben am vergangenen Spieltag zuhause mit 4:2 gegen Aubstadt gewonnen. Nach einem starken Start ins neue Jahr kam der Motor zuletzt etwas ins Stottern. Gegen Rain setzte es eine Heimniederlage, im Reserveduell gegen Fürth reichte es nur zu einem Unentschieden.

Im Hinspiel, damals noch unter Martin Demichelis, setzten sich die kleinen Bayern im Grünwalder Stadion knapp mit 1:0 durch. Das Tor des Tages markierte Yusuf Kabadayi in der Schlussphase. Gewinnen die Roten auch das zweite Aufeinandertreffen oder gelingt den Kickers in der AKON-Arena die erhoffte Revanche? Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Jörg Bullinger)