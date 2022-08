TSV Buchbach gegen FC Bayern II LIVE: Patzt die U23 auch beim Kult-Klub?

Mit vereinten Kräften will der TSV Buchbach heute Abend dem FC Bayern II in der Regionalliga ein Bein stellen. © Imago Images / Lackovic

Volksfest-Stimmung in Buchbach. Die 2. Mannschaft des FC Bayern München ist heute Abend in der SMR-Arena zu Gast. Wir berichten im LIVE-Ticker.

8. Spieltag der Regionaliga : TSV Buchbach gegen FC Bayern München II

der : gegen Tabellensituation : Die U23 aus München hat schon fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Unterhaching . Buchbach kann mit einem Sieg am FCB vorbeiziehen .

: Die aus München hat schon auf Spitzenreiter . mit einem Sieg am FCB . Anpfiff in der SMR-Arena ist um 19 Uhr. Wir berichten im LIVE-Ticker.

München - Der TSV Buchbach ist heiß. Am 8. Spieltag der Regionalliga Bayern kommt die 2. Mannschaft des deutschen Rekordmeistes in die SWR-Arena. Für den Kult-Klub sind die Spiele gegen die U23 aus München immer ganz besondere Partien. Nicht nur für Regionalliga-Rekordspieler und Kapitän Aleksandro Petrovic, der einst an der Säbener Straße ausgebildet wurde.

Die Gastgeber können mit breiter Brust auftreten. Inklusive Toto-Pokal ist die Mannschaft von Trainer Andreas Bichlmaier seit fünf Spielen ohne Niederlage (drei Siege, zwei Unentschieden). Vergangene Saison schnupperte die Mannschaft im Heimspiel bis lange in der Nachspielzeit am Sieg, doch dann meldete sich die Reserve des FC Bayern zurück und rettet noch einen Punkt. Auch am Dienstagabend rechnet sich der Underdog Chancen aus, denn die Mannschaft von Martin Demichelis hat in dieser Spielzeit schon einige Schwächen offenbart.

TSV Buchbach gegen FC Bayern II im Live-Ticker: Kult-Klub kann mit Sieg an U23 vorbeiziehen

Drei Spiele in Folge sind die Talente zuletzt sieglos geblieben. Am vergangenen Spieltag gab es eine 0:2-Niederlage beim 1. FC Schweinfurt. Der Rückstand auf Spitzenreiter SpVgg Unterhaching beträgt in der Tabelle schon fünf Punkte. Dementsprechend motiviert sind die jungen Burschen von der Isar: „Wir wollen die letzte Partie schnell abhaken und aus den Fehlern in Schweinfurt lernen. Mit Buchbach erwartet uns wieder ein sehr körperbetont spielender Gegner. Wir werden dagegenhalten und wollen endlich wieder drei Punkte holen“, sagt Verteidiger David Herold.

Doch auch die Hausherren werden alles für die drei Punkte geben. Mit einem Sieg können Kapitän Petrovic und seine Mitspieler am FC Bayern vorbeiziehen. Schafft der TSV Buchbach die Überraschung oder kehrt die Demichelis-Elf wieder in die Erfolgsspur zurück? Anpfiff in der SWR-Arena ist um 19 Uhr. Wir berichten im ausführlichen Live-Ticker. (jb)