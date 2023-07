Kayabunar glaubt an Überraschung gegen FC Bayern II - Seitz muss U23 wegen Asien-Tour umbauen

Von: Michael Zbytek

Beim letzten Aufeinandertreffen im März setzte sich Kapitän Timo Kern und der FC Bayern II mit 3:0 gegen Türkgücü München durch. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Sowohl der FC Bayern München II als auch Türkgücü München starteten mit einem Unentschieden in die neue Saison. Am Freitag treffen sie im Derby aufeinander.

München – Beide Mannschaften hatten sich ihren Saisonstart wohl anders erhofft: Sowohl die Reserve des FC Bayern als auch Türkgücü München mussten sich mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Die Seitz-Mannschaft erlebte beim 3:3 gegen Wacker Burghausen ein Spiel mit Höhen und Tiefen, Türkgücü kassierte gegen den FC Augsburg II erst kurz vor Abpfiff den Ausgleich. Im Münchner Derby wollen am Freitag beide Teams den ersten Dreier der Saison.

„Wenn wir auf uns schauen und unser Spiel durchbringen, können wir die Bayern definitiv besiegen.“

Türkgücü-Coach Alper Kayabunar war trotz des bitteren Unentschiedens mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „Wir hätten einfach das 2:0 machen müssen“, bemängelte er im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern die schwache Chancenverwertung. Aber er fand auch Lob für die Neuzugänge: „Die Jungs haben sich super integriert. Grundsätzlich bin ich mit jedem Einzelnen zufrieden.“

FC Bayern II gegen Türkgücü München: Taskin Akkey hofft auf friedliches Derby

Der 37-Jährige freut sich auf das Derby. Den FC Bayern II schätzt er spielerisch stärker ein als seine Mannschaft. Dennoch ist er optimistisch: „Ich denke, in der Liga kann jeder jeden schlagen. Wenn wir auf uns schauen und unser Spiel durchbringen, können wir die Bayern definitiv besiegen.“

Auch Taskin Akkay, Präsident von Türkgücü, ist gespannt auf das nächste Münchner Aufeinandertreffen und erwartet ein sportlich attraktives und heißes Spiel. Er wünscht sich, dass die Partie diesmal ohne Probleme über die Bühne gehen wird. In der vergangenen Spielzeit kam es in Heimstetten zu Ausschreitungen und einem Spielabruch.

Holger Seitz fordert bessere Defensivleistung – Sechs Youngster mit den Profis in Asien

Bei den Gastgebern verlangt Holger Seitz im Vergleich zum Auftaktspiel gegen Wacker Burghausen eine Leistungssteigerung. Vor allem in der Defensivarbeit hat der U23-Coach des FC Bayern am vergangenen Wochenende Defizite ausgemacht: „Wir müssen schnellstmöglich unseren Rhythmus finden und hinten besser stehen. Gegen Türkgücü wollen wir besser in der Balleroberung agieren und so dem Gegner kaum Möglichkeiten lassen.“

Allerdings muss der 48-Jährige im Derby auf einige seiner Spieler verzichten. Neben den Supertalenten Paul Wanner und Arijon Ibrahimović sind Tom Hülsmann, Aleksandar Pavlovic, Antonio Tikvic und Frans Krätzig bei der Asien-Tour der Profimannschaft mit an Bord und dürfen sich bei Cheftrainer Thomas Tuchel anbieten.

FC Bayern II gegen Türkgücü München: Bilanz spricht für U23

„Ich freue mich darüber, dass unsere Talente mit nach Asien reisen und sich dort zeigen können. Für uns hat das zur Konsequenz, dass wir mit einer anderen Startaufstellung antreten müssen als zuletzt in Burghausen“, sagt Seitz.

Blickt man auf die Bilanz der vergangenen Jahre, ist der Nachwuchs von der Säbener Straße klarer Favorit. In der 3. Liga endete beide Partien Remis. Vergangene Saison gewann die U23 das Heimspiel mit 3:2. Im Rückspiel setzte sich der Nachwuchs der Roten dann mit 3:0 durch. Gelingt dem FCB der dritte Sieg in Folge oder feiern die Elf von der Heinrich-Wieland-Straße den ersten Pflichtspielsieg der jüngeren Vereinsgeschichte? Wir berichten ab 19 Uhr aus dem Grünwalder Stadion im Live-Ticker. (Michael Zbytek)