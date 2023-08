Jamal begeistert die Massen: Musiala-Mania in Asien

Bayern-Duo ist das Zugpferd

In Fernost gehört Jamal Musiala zu den beliebtesten Bayern-Stars. Unter anderem er sorgte dafür, dass die Asien-Reise „ein voller Erfolg“ war.

Singapur – Die Marketing-Tour des FC Bayern nach Tokio und Singapur hat gezeigt: Jamal Musiala ist mit gerade einmal 20 Jahren nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz unverzichtbar für den deutschen Rekordmeister. Das Trikot mit der Nummer 42 war der Verkaufsschlager während der Reise: Egal wo der Youngster auftauchte, Fan-Gekreische war garantiert.

Musiala und Davies sind die internationalen Zugpferde des FC Bayern

Dementsprechend häufig blieb Jamal für Autogramme und Selfies bei den asiatischen Anhängern stehen. Musiala-Mania in Fernost. Gemeinsam mit Kumpel Alphonso Davies (22) sind sie die Zugpferde im internationalen Markt.

„Es ist wichtig, dass man populäre und interessante Spieler in seinen Reihen hat. Beide sind sehr junge Spieler und es zeigt, dass sich die junge Generation hier schon stark für Fußball interessiert. Man identifiziert sich mit dieser Generation“, erklärte Marketing-Vorstand Andreas Jung (61) am Mittwoch in Singapur.

FC Bayern in Asien: „Interesse ist sehr groß“

Und Musiala hatte einen enormen Anteil daran, dass die Reise auch laut Finanzvorstand Michael Diederich (57) „ein voller Erfolg“ war: „Wir haben wieder einmal gemerkt, wie bedeutsam persönliche Kontakte gerade nach Covid sind und dass sich der deutsche Fußball wieder auf die Reise machen konnte, um auch die internationalen Märkte zu erschließen. Die südostasiatische Region hat eine große Dynamik und ist ein Taktgeber.“

Vorstandskollege Jung zog folgendes Fazit: „Das Interesse am Fußball und am FC Bayern in dieser Region ist sehr groß. Die Reaktionen der Fans an beiden Orten haben gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, hierherzukommen. Die hohe Zuschauerzahl bei unseren Spielen und auch der schnelle Ausverkauf unserer Trikots hat gezeigt, wie populär der FC Bayern in dieser Region ist.“

