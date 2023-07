Tuchels Tokio-Tortur: Wie der Bayern-Trainer seine Stars leiden lässt

Jetlag? Hitze? Müde Beine?

Der FC Bayern München ist in Asien angekommen. Die Bedingungen sind nicht einfach, für Trainer Thomas Tuchel zählen aber keine Ausreden.

Tokio – Mia san in Tokio: Der FC Bayern hat seine erste Station im Rahmen der Audi Summer Tour am Dienstagmittag erreicht. Viel Zeit, um sich einen ersten Eindruck von der Hauptstadt Japans zu verschaffen, blieb allerdings nicht. Vom Flughafen Narita, wo die ersten Autogrammjäger lauerten, ging es für die Bayern-Stars direkt weiter ins Mannschaftshotel Mandarin Oriental und von dort weiter ins Nationalstadion.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Vorstandsvorsitzender: Jan-Christian Dreesen Trainer Thomas Tuchel

Tuchels Tokio-Tortur: Bayern-Trainer mit klarer Kante bei Asien-Reise

Thomas Tuchel (49) wollte keine Zeit verlieren und bat seine Mannschaft wenige Stunden nach der Landung auf den Trainingsplatz. Es wird erst der Anfang von Tuchels Tokio-Tortur sein.

Immerhin kündigte der Coach an, auf die Reisestrapazen keine Rücksicht nehmen zu wollen: „Wir werden die Zeit nutzen, um viel Intensität zu verteilen. Wenn wir zurückkommen, geht es Schlag auf Schlag. Deshalb werden wir versuchen, in Asien wenig Rücksicht auf Wetter und Zeitumstellung zu nehmen, sondern weiter trainieren, damit wir genügend Kilometer in die Beine bekommen.“

Bayern-Stars müssen bei 35 Grad schwitzen

Dementsprechend anspruchsvoll gestaltete Tuchel bereits die erste Einheit: Nach dem Aufwärmen zog der Fußballlehrer die Zügel an und ließ seine Spieler bei (lauf-)intensiven Spielformen ohne Torhüter eine gute Stunde bei über 35 Grad schwitzen.

Diese Herangehensweise ist ganz nach dem Geschmack von Mittelfeldmotor Joshua Kimmich (28), der während des Fluges großen Wert auf ausreichend Schlaf legte. „Es war relativ ruhig im Flieger, jeder hat versucht, die Zeit zu nutzen, um zu schlafen und hier direkt angreifen zu können. Ich hatte in der Vergangenheit wenig Probleme mit Jetlag. Ich bin bereit, durchzuziehen“, berichtete der Mittelfeld-Antreiber nach der Landung, gestand aber auch, dass die Hitze in Tokio speziell und anstrengend sei.

FC Bayern verliert Testspiel gegen Manchester City: Neuzugang Kim braucht noch Zeit

Tuchel gab sich vor dem Bayern-Testspiel gegen Manchester City (1:2) wortkarg. Allerdings verriet er, dass sich das heiß ersehnte Debüt vom südkoreanischen Neuzugang Kim Minjae (26) noch verzögern wird. „Ich bemühe mich, meinen körperlichen Zustand schnell zu verbessern und meine Ausdauer zu steigern. Ich würde gerne spielen können, aber es ist besser, es momentan nicht zu übertreiben“, sagte Kim.

Tuchel freut sich trotzdem, dass die Korea-Kante jetzt endlich bei der Mannschaft ist: „Die Entwicklung von ihm spricht für sich, er hat bei jedem Club den nächsten Schritt gemacht.“ (bok)

