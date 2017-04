Rekordjahr! Bayern-Nachwuchs macht Lust auf mehr

Die B-Junioren haben sich den Meistertitel bereits vorzeitig gesichert, die U19 könnte das Kunststück schon am kommenden Wochenende wiederholen. Der Nachwuchs bereitet den Machern beim deutschen Rekordmeister aktuell große Freude. Vielleicht können die Erfolge im Junioren-Bereich sogar über das bittere Scheitern in der Champions League hinwegtrösten.

Toller Erfolg für Tim Walter und seine Youngster: Die U17 von der Säbener Straße feiert zwei Spieltage vor Schluss durch einen 1:0-Erfolg bei Verfolger VfB Stuttgart den Titel in der Bundesliga Süd/Südwest. Damit sind die B-Junioren für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert und treffen voraussichtlich auf den Nachwuchs von Schalke 04.

Lob für die glänzende Saison (55 Punkte nach 24 Spielen) gibt es auch von höchster Stelle. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge adelt den Nachwuchs der Roten: "Der Gewinn der Süddeutschen U17-Meisterschaft zeigt, dass wir mit unserer Jugendarbeit auf dem richtigen Weg sind", sagt der 61-Jährige auf der vereinseigenen Website. "Elf Punkte auf den Tabellenzweiten verdeutlichen die herausragende Saison unserer B-Jugend."

Die Walter-Elf hat die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft bereits in der Tasche, die von Holger Seitz angeleitete U19 könnte es ihr am kommenden Wochenende gleichtun. Zwei Spieltage vor Saisonschluss liegt das Team um Kapitän Matthias Stingl drei Zähler vor dem 1. FC Kaiserslautern. Mit einem Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag wäre die Endrunden-Teilnahme fixiert.

Alles in Allem: Eine Hammer-Saison für den Nachwuchs des FC Bayern! Erstmals seit der Bundesliga-Reform im Jahr 2007 könnten die Münchner in beiden Altersklassen die beste Mannschaft Deutschlands stellen.

Die B-Junioren haben die Endrunde in der Saison 2008/2009 das letzte Mal erreicht. Erst im Finale gegen den VfB Stuttgart zog die seinerzeit von Stephan Beckenbauer gecoachte Elf den Kürzeren. Das Endspiel um die deutsche Meisterschaft diente unter anderem einem gewissen David Alaba als Bühne. Auch bei den A-Junioren muss man etwas zurückblättern, um den Rekordmeister-Nachwuchs in der Bundesliga-Tabelle ganz oben zu finden. In der Spielzeit 2012/2013 krönte sich das Team um Benno Schmitz und Julian Green zum Meister in der Staffel Süd/Südwest. Gegen den FC Hansa Rostock war allerdings schon im Halbfinale Endstation.

Mit ihrem neuen Nachwuchsleistungszentrum möchten sich die Bayern in der Jugendarbeit künftig noch stärker positionieren. Der erste Schritt in die richtige Richtung wurde bereits in diesem Jahr getan. Vielleicht können die Erfolge im Junioren-Bereich sogar über das bittere Scheitern der Profis in der Champions League hinwegtrösten. Als Ziel wurde ausgegeben, künftig wieder mehr Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in den Kader der ersten Mannschaft zu integrieren. Einige vielversprechende Talente stehen schon in den Startlöchern. Gerade die Namen Timothy Tillman, Franck Evina und Manuel Wintzheimer werden an der Säbener Straße hoch gehandelt.

Quelle: fussball-vorort.de