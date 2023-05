Falls Haching und Würzburg nicht aufsteigen können – FCB-Trainer Seitz: „Wir sind vorbereitet“

Von: Jörg Bullinger

Bayerns U23-Trainer Holger Seitz (li.) drückt Manni Schwabl und den Hachingern die Daumen, dass sie die Relegation spielen können. © Imago Images / Lackovic

Sollten die SpVgg Unterhaching und die Würzburger Kickers die Auflagen für die 3. Liga nicht erfüllen können, wäre der FC Bayern II bereit.

München – Nach diesem Wochenende sind es noch zwei Spieltage in der Regionalliga Bayern. Sportlich steht die SpVgg Unterhaching seit einer Woche als Meister fest. Mit dem 2:0-Sieg in Vilzing machten die Vorstädter alles klar. Vier Spieltage vor Schluss krönten Trainer Sandro Wagner und seine Spieler eine starke Saison.

Eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um noch einmal Kraft für die Relegationsspiele gegen den Meister aus der Regionalliga Nordost zu tanken. Der Klub hat für die letzten drei Spielen bereits angekündigt, dass die Stammkräfte weitestgehend geschont werden und ihre Wehwechen für die Entscheidungsspiele – voraussichtlich gegen Energie Cottbus – auskurieren können.

SpVgg Unterhaching: Marc Unterberger wird auch ohne Fußballlehrer-Lizenz Trainer in der 3. Liga

Die Mannschaft und das Trainerteam fiebert also schon den beiden Duellen im Juni entgegen, obwohl noch gar nicht klar ist, ob die Hachinger antreten können. „Die Gespräche laufen auf Hochtouren. Wir werden definitiv alles reinlegen, um die Lizenz zu bekommen“, sagte Präsident Manni Schwabl bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag. Ob das dann reicht und der DFB die Finanzierung für die kommende Saison abnickt, steht weiterhin in den Sternen.

Sicher ist immerhin, dass Marc Unterberger als Wagner-Nachfolger in der kommenden Saison Trainer der Hachinger sein wird, unabhängig davon, in welche Liga die Spielvereinigung antritt. Der langjährige Mitarbeiter erhält vom Verband eine Sondergenehmigung und dürfte somit auch ohne Fußballlehrer-Lizenz das Team in der 3. Liga betreuen.

„Warten wir mal ab, wie sich die Dinge entwickeln. Wir sind vorbereitet, ganz klar.“

Doch was passiert, wenn Haching die Finanzierung nicht stemmen kann? Dann wären die Würzburger Kickers als Tabellenzweiter erster Nachrücker. Doch auch die Unterfranken haben vom DFB Auflagen erhalten. Reicht es auch beim Drittliga-Absteiger der vergangenen Saison nicht, stünden die Reserve des FC Bayern bereit.

„Warten wir mal ab, wie sich die Dinge entwickeln. Wir sind vorbereitet, ganz klar“, sagte Holger Seitz am Freitagabend nach dem 4:1-Heimsieg gegen die SpVgg Hankofen-Hailing. „Das ist auch meine Aufgabe, zusammen mit den Verantwortlichen vom Campus und vom Gesamtverein, dass wir auf alle Eventualitäten vorereitet sind. Das ist der Fall.“

FC Bayern: Holger Seitz wünscht Haching die Teilnahme an der Relegation und den Aufstieg in die 3. Liga

Richtig wohl wäre dem 48-Jährigen dabei aber nicht, wie er zugibt. Er drückt seinem Kollegen Sandro Wagner und Manni Schwabl die Daumen. „Ich hoffe für die Spieler und Verantwortlichen in Unterhaching, dass sie es auf die Reihe bekommen und dann in zwei guten Relegationsspielen den Sprung in die 3. Liga schaffen“, sagt Seitz. „Sie waren in dieser Saison die sportlich beste Mannschaft. Haching ist souverän und absolut verdient Meister geworden.“

Ob Seitz und seine Spieler also nach dem eigentlich letzten Punktspiel gegen den FC Pipinsried am 24. Mai dann in den Urlaub fahren können, wird sich noch entscheiden. Wasserstandsmeldung aus der Vorstadt gibt es für die Verantwortlichen von der Säbener Straße bisher nicht. „Wir haben keinen Kontakt. Ich kenne den Manni Schwabl und Sandro. Der Kontakt ist gut, aber es ist nicht so, dass wir über solche Geschichten sprechen.“ (Jörg Bullinger)