Renato Sanches: Ex-FCB-Flop bei neuem Klub schon wieder vor dem Aus – nach nicht einmal einer Saison

Von: Antonio José Riether

Der ehemalige Bayern-Profi Renato Sanches setzte sich in München nicht durch. Nach einer starken Phase holte ihn PSG – doch der Topklub will ihn nun offenbar wieder loswerden.

München – Im Sommer 2016 verpflichtete der FC Bayern mit Renato Sanches eines der damals größten Mittelfeldtalente Europas. Satte 35 Millionen Euro blätterten die Münchner für den Portugiesen hin und statteten diesen mit einem langfristigen Vertrag aus. Allerdings konnte sich Sanches nicht richtig durchsetzen und verbrachte nur zwei Spielzeiten beim FCB. Erst beim OSC Lille zeigte er Jahre später wieder ansprechende Leistungen und wechselte erneut zu einem Topklub. Dort steht er jedoch nach nicht einmal einem Jahr wieder auf dem Abstellgleis.

Renato Sanches Geboren: 18. August 1997 in Lissabon (Portugal) Pflichtspiele für den FC Bayern: 53 (2 Tore, 3 Vorlagen) Profi-Stationen: Benfica, FC Bayern, Swansea City, OSC Lille, Paris Saint-Germain Länderspiele: 32 für Portugal (3 Tore)

Renato Sanches: Als Teenager konnte die Erwartungen des FC Bayern nicht erfüllen

Im Viertelfinale der Champions League der Saison 2015/16 trafen die Bayern auf Benfica Lissabon, nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel langte dem deutschen Rekordmeister ein 2:2 in der portugiesischen Hauptstadt. Der damals erst 18 Jahre alte Renato Sanches sorgte für Begeisterung bei den Verantwortlichen des FC Bayern, die den Europameister von 2016 daraufhin unter Vertrag nahmen. Ausgestattet wurde die Mittelfeld-Hoffnung mit einem Fünf-Jahres-Kontrakt.

Doch bereits in der ersten Saison in München lief es nicht rund bei Sanches, meist kam er nur von der Bank, wenn er überhaupt eingewechselt wurde. Mit Größen wie Thiago, Xabi Alonso oder Javi Martínez hatte er jedoch auch starke Konkurrenten auf seiner Position in der Zentrale. Der Teenager blieb also hinter den Erwartungen zurück und wurde folglich nach einer Saison für die Gebühr von 8,5 Millionen Euro an den Premier-League-Klub Swansea City verliehen.

Renato Sanches kommt bei Paris Saint-Germain meist nur von der Bank, 90 Minuten durchgespielt hat er in dieser Saison noch nicht. © Matthieu Mirville/imago

Renato Sanches: Ex-FC-Bayern-Profi erlebte in seiner Karriere bereits viele Höhen und Tiefen

Auch während der Spielzeit für den walisischen Klub lief nichts, wie es sollte. Sanches bekam nicht viel Einsatzzeit und zeigte kaum ausreichende Leistungen. Zudem setzte ihn eine Oberschenkelverletzung für mehrere Monate außer Gefecht. So kehrte er nach einem ernüchternden Jahr wieder zurück nach München, wo er während der Saison 2018/19 immerhin noch 24 Saisoneinsätze in den drei Wettbewerben bestritt. Jedoch kam er wieder meist nur von der Bank und spielte besonders in der Rückrunde kaum mehr eine Rolle.

Im Sommer 2019 nahm die Karriere des eigentlich technisch hochbegabten Sanches noch eine Wendung. Der OSC Lille aus der französischen Ligue 1 holte ihn für 20 Millionen Euro – und prompt ging die Leistungskurve bergauf. Mit den „Doggen“ holte der 32-fache portugiesische Nationalspieler in der Saison 2020/21 sensationell vor PSG die französische Meisterschaft und war dabei eine der tragenden Stützen seines Teams. Wieder weckte er das Interesse eines Topklubs.

FC Bayern: Ex-Talent Renato Sanches nach nur einem Jahr vor dem Aus bei PSG?

Für 15 Millionen wechselte er im Sommer 2022 zu Meister Paris Saint-Germain, wo er – auch wegen vier kürzerer Verletzungspausen – immer wieder aus dem Tritt kam und nie als Stammspieler Fuß fassen konnte. In der Liga bestritt er darum nur 15 von möglichen 27 Spielen, dabei stand er nur fünfmal in der Startelf. Kein einziges Mal spielte der 25-Jährige über die vollen 90 Minuten durch.

Seinem Klub sind die bisherigen Leistungen offenbar zu wenig. Wie der Journalist und Transferexperte Ekrem Konur berichtet, soll PSG bereit sein, sich mit Angeboten für Sanches auseinanderzusetzen. Und das nach nicht einmal einer Saison in der französischen Hauptstadt und trotz seines bis 2027 gültigen Vertrages. Einen Interessenten soll es für den gebürtigen „Lisboeta“ bereits geben – seinen Jugendklub Benfica, bei dem einst alles begann. (ajr)