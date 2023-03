Nagelsmann-Freundin kündigt bei der „Bild“

Von: Christoph Gschoßmann

Julian Nagelsmann ist seinen Job beim FC Bayern los. Seiner Freundin geht es ähnlich: Die Reporterin Lena Wurzenberger kündigte bei der Bild.

München – Nicht nur Julian Nagelsmann ist seinen Job los – sondern auch seine Freundin. Wie der Axel-Springer-Verlag am Freitag bestätigte, kündigte Bild-Reporterin Lena Wurzenberger zum Ende März. Das bestätigte der Axel-Springer-Verlag auf dpa-Nachfrage.

Von Verlagsseite hieß es, man habe Wurzenbergers Wunsch „entsprochen und wünschen ihr auch zukünftig viel Erfolg.“ Nagelsmann hatte sich im vergangenen August erstmals über seine Beziehung zu der Reporterin geäußert. Zuvor hatte er sich nach 15 Ehejahren von seiner Frau getrennt. Er hatte nach eigener Aussage keine Probleme mit seinem Job als Trainer des FC Bayern gesehen. Die Bild hatte Wurzenberger nach Kenntnis der Beziehung von der Berichterstattung über den FC Bayern abgezogen, sie wechselte in die Polizeiredaktion.

Nagelsmann und Wurzenberger am Donnerstag noch im Ski-Urlaub

Noch am Wochenende waren Nagelsmann und Wurzenberger gemeinsam bei einem Ski-Ausflug gesichtet worden. Sport1 veröffentlichte Fotos. Auch am Donnerstag soll er sich noch in den Bergen aufgehalten haben, wie Sky berichtete. Zu diesem Zeitpunkt haben sie wohl nichts davon geahnt, dass sich ihr Leben ab Donnerstagabend radikal verändern würde.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Amtszeit beim FC Bayern: 2021-2023 Titel: Deutsche Meisterschaft 2022, DFL-Supercup-Sieger 2021 und 2022 Durchschnittliche Amtszeit als Trainer: 2,25 Jahre

Am Freitagabend folgte beim FC Bayern die offizielle Verkündung, dass Nagelsmann nicht mehr Trainer sei, sondern durch Thomas Tuchel ersetzt wird. Wo es Wurzenberger – oder Nagelsmann – in Zukunft verschlagen wird, ist offen. Zumindest bei Nagelsmann aber gibt es in England eine Option, wo die Tottenham Hotspurs ebenfalls die Fühler nach Tuchel ausgestreckt hatten. Solange Nagelsmann keinen neuen Vertrag unterschreibt, wird er weiter vollumfänglich von Bayern bezahlt, dank einer Klausel in seinem Vertrag. Geht er nach England, endet diese – und dann folgt ihm womöglich auch Wurzenberger. (cgsc)