Abwehr-Star Hernandez will weg: Selbst die Transfer-Taskforce hat wenig Hoffnung auf einen Verbleib

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Die Transfer-Taskforce beim FC Bayern tagte am Dienstagmittag – mit ernüchternden Ergebnissen. Bei Lucas Hernandez hat man kaum Hoffnung. Ein anderer will nicht kommen.

München – Es gibt eine neue Tradition beim FC Bayern, und die wird – aus verständlichem Grund – in aller Regelmäßigkeit gepflegt. Wer zurück in die Erfolgsspur will, muss hart dafür arbeiten.

Lucas Hernandez Geburtsdatum: 14. Februar 1996 (27 Jahre) Verein: FC Bayern (Vertrag bis 2024) Position: Innenverteidiger Marktwert: 50 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Transfer-Taskforce des FC Bayern tagte am Dienstag: Kaum Chancen bei Lucas Hernandez

Auf dem Platz und daneben, wo es am Dienstag also wieder so weit war: Die Transfer-Taskforce des FCB traf sich zum wöchentlichen Austausch, der intern ganz unspektakulär „Sport Jour Fixe“ genannt wird. Auf der Agenda standen bei diesem Termin, der stets Mitte der Woche stattfindet, diverse Namen, auch Stürmer. Um die beiden Personalien Lucas Hernandez und Declan Rice aber ging es akut.

Vor allem im Fall von Hernandez besteht Handlungsbedarf, denn die Entscheidung des Franzosen hat immense Auswirkungen auf die Kaderplanung. Sein Flirt mit Paris Saint-Germain ist heiß, und wirklich Hoffnung auf einen Verbleib des bis dato teuersten Transfers der Vereinsgeschichte hatten in den vergangenen Tagen nach Informationen der tz selbst in der „Elefantenrunde“ nur noch einzelne Entscheidungsträger. Den 27-Jährigen zieht es nach Paris, wo ihm ein Fünfjahresvertrag und ein fürstliches Gehalt geboten werden.

Bittere Pille für Rummenigge und Hoeneß: Lucas Hernandez steht offenbar vor einem Abgang im Sommer. © IMAGO / Sven Simon / Michael Weber

Lucas Hernandez beim FC Bayern: PSG lockt Abwehr-Star mit Mega-Vertrag – Rice mit FC Arsenal einig

Heißt für Bayern: Ersatz muss her, schnell und vor allem linksfüßig. Hernandez war in den letzten Tagen bestens gelaunt. Am Montag hatte er seinen Sohn Martin im Training dabei, scherzte mit Reha-Chef Thomas Wilhelmi und Thomas Tuchel. Sein Sinneswandel – ein Dreijahresvertrag liegt lange vor – stellt die Bayern aber vor große Herausforderungen. Der Markt ist übersichtlich, denn das Profil für einen Nachfolger ist klar definiert.

Dass man auch im Mittelfeld zum Umdenken gezwungen ist, zeigt die Tatsache, dass die Bayern sich bereits mit günstigeren Alternativen zu Wunschkandidat Declan Rice beschäftigen. Wie der Guardian berichtet, sollen sich West Ham und Arsenal über einen Wechsel des 24-Jährigen sowieso weitgehend einig sein. Kostenpunkt: 117 Millionen Euro – die die Runde an der Säbener Straße nun auf anderen Positionen einsetzen kann. Hanna Raif, Philipp Kessler