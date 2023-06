Bayern-Wunschlösung Rice holt Titel – und gibt sich bei Zukunftsfrage geheimnisvoll

Von: Jannek Ringen

Am Mittwochabend holte West Ham United den Titel in der Conference League gegen den AC Florenz. Declan Rice stemmte die Trophäe in den Himmel – und ließ dann aufhorchen.

Prag – Durch einen Treffer von Jarrod Bowen in letzter Minute sicherte sich West Ham United gegen den AC Florenz den Trophäe in der Conference League. Damit gewinnt die Mannschaft um Kapitän Declan Rice erstmals seit 1965 wieder einen europäischen Titel.

Declan Rice Geboren: 14. Januar 1999 (Alter 24 Jahre), Kingston upon Thames, Großbritannien bisherige Vereine: FC Chelsea, West Ham United Marktwert: 80 Millionen Euro (transfermarkt.de)

West Ham und Declan Rice holen die Conference League

Die Saison in der Premier League verlief für die Hammers lange Zeit durchwachsen und man befand sich über einen längeren Zeitraum im Abstiegskampf. In Europa präsentierte man sich dagegen in guter Form und holte den ersten europäischen Titel seit mehr als fünf Jahrzehnten. Gegner damals im Finale war übrigens der TSV 1860 München.

Lange Zeit war die Partie zwischen West Ham United und dem AC Florenz ausgeglichen. Said Benrahma brachte die Londoner per Strafstoß in Führung, ehe Giacomo Bonaventura den Treffer fünf Minuten später egalisierte. Kurz vor Ende traf Jarrod Bowen zum umjubelten 2:1-Siegtreffer und sorgte dafür, dass Rice den Pokal in den Prager Nachthimmel recken durfte.

Bayern-Wunschlösung Rice holt Titel – und gibt sich bei Zukunftsfrage geheimnisvoll: „Noch kein Abschied“

Dass Rice auf dem Fußballfeld eine absolute Vorbildfigur ist, bewies er in den 90 Minuten des Finales. Auch nach der Partie gab sich der 24-Jährige kühl und besonnen im Interview. „Das ist noch kein Abschied“, erklärte er bei BT Sport auf Nachfrage. Damit heizte er die Spekulationen nicht weniger an, denn fast jeder geht von seinem Weggang aus.

„Es gibt viele Spekulationen über meine Zukunft und Interesse von anderen Klubs. Aber es ist noch nichts passiert. Ich bin ein Spieler von West Ham und habe noch zwei Jahre Vertrag. Und ich liebe jede Minute, die ich für diesen Klub als Kapitän spiele. Das können Sie am Lächeln in meinem Gesicht sehen“, blickte der englische Nationalspieler in die Zukunft.

Declan Rice verabschiedet sich mit einem Titel – nur wohin?

Rice wird West Ham im kommenden Sommer sehr wahrscheinlich verlassen, dies bestätigten auch schon die Vereinsbosse. „Wir haben ihm versprochen, dass er gehen kann“, erklärte David Sullivan, Präsident von West Ham United. Damit ist seit geraumer Zeit ein Wettbieten um den zentralen Mittelfeldspieler zwischen diversen Topclubs losgebrochen.

Nur wo es den englischen Nationalspieler hinzieht, ist derzeit noch ungewiss. Für Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist der 23-Jährige die absolute Wunschlösung auf der Sechs. Allerdings soll der FC Arsenal aktuell die Nase vorne haben.

Angeblich verlangt West Ham um die 100 Millionen Euro Ablöse seinen Kapitän. Das wären die Bayern aber inzwischen beriet zu zahlen. Es bleibt also spannend. (jari)