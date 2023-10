Neue Bayern-Doku auf Amazon – Premiere mit Boateng, Neuer und Robben

Von: Christoph Wutz

2013 gewann der FCB das Triple. Jetzt veröffentlicht Amazon eine Doku mit neuen Einblicken dazu. Zur Premiere kamen einige Protagonisten von damals.

München – Vor zehn Jahren spielte der FC Bayern unter Jupp Heynckes eine der besten Saisons der Vereinsgeschichte. Damals gewannen die Münchner das Triple aus Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Erst vor einigen Monaten trafen die FCB-Legenden anlässlich des zehnjährigen Jubiläums in einem Revival-Match auf den BVB. Und jetzt zeigt eine Dokumentation mit Hintergründen zum Triple-Erfolg. Bei der Premiere waren einige Bayern-Stars der Ära zugegen.

Ab 20. Oktober: Neue Amazon-Doku gibt Einblicke zu Triple-Saison des FCB 2013

Die sechsteilige Serie wird ab 20. Oktober auf dem Streaming-Dienst zu sehen sein. Vor einigen Wochen hatte ein erster Trailer bereits für Gänsehaut bei den Fans des Deutschen Rekordmeisters gesorgt.

In Anlehnung an den Austragungsort des Champions-League-Sieges trägt die Doku den Namen „Generation Wembley“. Im Londoner Wembley-Stadion schlugen die Bayern Borussia Dortmund am 25. Mai in einem hochspannenden Finale mit 2:1.

2013 feierten die Bayern das Triple. Jetzt erscheint bei Amazon eine Dokumentation mit neuen Hintergründen zur denkwürdigen Saison. © Avanti / Imago

Mourinho und Xavi kommen zu Wort: Neue Doku über Triple-Jahr des FCB bei Amazon

Die Doku zeichnet den Weg des Teams nach, das nach der bitteren Niederlage im „Finale dahoam“ 2012 gegen Chelsea umso stärker zurückkam und eine der stärksten Spielzeiten in der Geschichte des FC Bayern hinlegte. Für Anhänger des amtierenden Deutschen Meisters dürften dabei also einige Erinnerungen wach werden.

In den sechs Folgen kommen mit José Mourinho (Real Madrid) und Sir Alex Ferguson (Manchester United) unter anderem Trainer damaliger Kontrahenten zu Wort. Und auch Xavi (Spieler des FC Barcelona) oder BVB-Boss Hans-Joachim Watzke äußern sich in der Serie zum Aufstieg der Bayern.

Am Donnerstagabend feierte die Dokumentation im Filmtheater Sendlinger Tor in München Premiere. Dazu fanden sich zahlreiche Protagonisten der Triple-Saison ein. Unter anderem gaben sich der damalige Kapitän Philipp Lahm, CL-Finaltorschütze Arjen Robben, Manuel Neuer und Thomas Müller die Ehre.

Vor allem letzterer zeigte sich nach der Ausstrahlung einer 90-minütigen Kinoversion vor Ort angetan: „Ich bin schon ein bisschen angefasst. Es war sehr schön und ich habe es genossen. Die Doku nimmt einen komplett mit auf die Reise dieser Generation und geht sehr in die Tiefe“, wird der 34-Jährige auf der Vereinwebseite der Bayern zitiert.

Der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters, Jan-Christian Dreesen, nannte den Film einen „Crashkurs in Sachen Emotionen“. Anwesend waren zudem Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Präsident Herbert Hainer und auch Jerome Boateng, der sich unter anderem einige Zeit mit Robben unterhielt. Er trainierte unlängst probehalber beim FC Bayern mit, erhielt letzten Endes aber keinen neuen Vertrag. (wuc)