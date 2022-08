Lewandowskis Champagner-Abschied vom FC Bayern: „Kann jetzt mit sauberem Herzen gehen“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Die Trennung von Robert Lewandowski verlief beim FC Bayern turbulent. Beim Abschied des Polen an der Säbener Straße gab es versöhnliche Worte.

München – Dienstag (2. August), 9.08 Uhr an der Säbener Straße: Robert Lewandowski (33) fuhr in seinem ehemaligen roten Dienst-Audi, Modell e-tron GT RS, in die Tiefgarage auf dem Vereinsgelände des FC Bayern. Die München-Mission des Superstürmers: ein ordentlicher Abschied bei seinem alten Arbeitgeber. Vor und auch nach seinem Wechsel im Sommer zum FC Barcelona sorgten vor allem seine Aussagen für Ärger. Nun konnten die Unstimmigkeiten offenbar aus der Welt geräumt werden.

FCB-Abschied: Lewandowski trifft Nagelsmann, Salihamidzic und ehemalige Mitspieler

Vor dem Training verabschiedete sich Lewandowski von den Ex-Kollegen in der Kabine, dann sagte er zu den Trainern um Chefcoach Julian Nagelsmann (35) und dem Staff Servus. Nach tz-Informationen verschenkte der Pole im Profi-Trakt edlen Champagner.

Robert Lewandowski verabschiedete sich beim FC Bayern von Mitarbeitern und Ex-Teamollegen wie Leroy Sané. © Screenshot / instagram.com/fcbayern

Auch Hasan Salihamidzic (45) stattete Lewandowski danach in dessen Büro einen Besuch ab. „Wir haben noch einmal 15 Minuten gesprochen. Ich habe alles angesprochen, wir haben alles geklärt“, so der Sportvorstand am Dienstag. „Robert hat für den FC Bayern Großes geleistet, das soll in Erinnerung bleiben.“

Am Samstag (30. Juli) nach dem Supercup-Erfolg war noch unklar, wie das Wiedersehen verlaufen würde. „Ich kann nicht nachvollziehen, was er in den letzten Tagen von sich gegeben hat“, betonte Brazzo in Leipzig. „Mein Papa hat mir beigebracht, dass ich nicht die Tür mit dem Hintern zumachen soll, wenn ich irgendwo weggehe.“

Lewy versöhnt sich mit den Bayern-Bossen: „Kann jetzt mit sauberem Herzen gehen“

Lewandowski hatte den Bossen während der USA-Reise mit Barça Lügen vorgeworfen. „Der Klub hat versucht, ein Argument zu finden, warum sie mich an einen anderen Klub verkaufen können“, meinte Lewy bei ESPN. „Das musste ich akzeptieren, obwohl viel Bullshit über mich gesagt wurde. Es gibt Leute, die mir nicht die Wahrheit sagen.“

Jetzt kam es zur Aussprache. Als er um 10.56 Uhr das Vereinsgebäude verließ, sagte Lewandowski bei Sky: „Es ist alles okay. Ich habe mich mit allen getroffen und kann jetzt mit sauberem Herzen gehen“. Bereits am Montag (1. August) machte Lewandowski Abschiedsfotos mit seinen beim FC Bayern gewonnenen Trophäen im Vereinsmuseum und traf sich mit Oliver Kahn (53). „Wir gehen im Guten auseinander und werden auch in Zukunft in Kontakt bleiben“, stellte der Vorstands-Boss klar. (pk/bok)