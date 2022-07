Wegen Cristiano Ronaldo: Wechselt Robert Lewandowski doch nicht nach Barcelona?

Von: Antonio José Riether

Der FC Barcelona plant aktuellen Berichten zufolge einen Coup: die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo. Diese hätte wohl Einfluss auf die Zukunft von Robert Lewandowski.

München - Während des Sommertransferfensters könnte so manch großer Deal über die Bühne gehen, auch weil namhafte Spieler auf dem Markt sind oder wechseln wollen. Über den Weltstar Cristiano Ronaldo wird aktuell viel spekuliert, auch der FC Bayern wurde mit einer Verpflichtung des Portugiesen in Verbindung gebracht. Nun soll sich Ronaldos Berater Jorge Mendes jedoch nicht mit den Münchner Verantwortlichen getroffen haben – sondern mit dem Präsidenten des FC Barcelona.

Cristiano Ronaldo Geboren: 5. Februar 1985 in Funchal (Portugal) Bisherige Profistationen: Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin Aktuelles Team: Manchester United Länderspiele für Portugal: 189 (117 Tore)

Cristiano-Ronaldo-Berater trifft Barcelona-Präsident: Real-Legende bei den Katalanen im Gespräch

Die Real-Madrid-Ikone zum FC Barcelona? Laut der spanischen Sportzeitung AS ist ein solches Szenario wahrscheinlich, denn Barca-Präsident Joan Laporta sucht noch einen geeigneten Neuzugang für die Offensive und Ronaldo nach einer neuen Herausforderung bei einem Topklub.

Bei dem Treffen zwischen dem portugiesischen Berater und dem Barcelona-Verantwortlichen soll es am Montag nicht nur um Ronaldo gegangen sein. Dem Bericht nach waren auch andere Klienten des Vermittlers Gegenstand des Gesprächs, etwa Ruben Neves von den Wolverhampton Wanderers, Rafa Leao von der AC Mailand und ManCity-Star Bernardo Silva. Trotz der prominenten Kandidaten sollen Mendes und Laporta aber genauer über die Modalitäten einer Ronaldo-Verpflichtung im Sommer gesprochen haben, wie AS schreibt.

Cristiano Ronaldo will Manchester verlassen - Superstar bat bereits um die Freigabe

Bereits im vergangenen Sommer, als sich die Trennung zwischen Ronaldo und Juventus Turin anbahnte, soll Barcelona einen Transfer des Portugiesen in Erwägung gezogen haben. Aufgrund der katastrophalen wirtschaftlichen Lage des katalanischen Spitzenklubs wurde dies jedoch verworfen, Ronaldo wechselte in der Folge ein zweites Mal zu Manchester United. Mit den Engländern landete er im vergangenen Jahr lediglich auf Platz sechs, was seinen Ansprüchen offensichtlich nicht genügt.

Cristiano Ronaldo will Manchester United verlassen. © Martin Rickett/imago-images

Nach einem Jahr möchte er die Red Devils verlassen, um mit 37 Jahren wieder Champions-League-Luft zu schnuppern und möglichst den ein oder anderen Titel zu sammeln. Darum soll er um eine entsprechende Freistellung gebeten haben, am Montag fehlte er zudem beim Trainingsauftakt – laut dem Bericht verweilte er aufgrund persönlicher Angelegenheiten in Portugal.

Bleibt Robert Lewandowski wegen Cristiano Ronaldo beim FC Bayern?

Barcelona ist nicht der einzige Klub, der auf Ronaldo schielt. AS zufolge sind der FC Chelsea, die AS Rom sowie der SSC Neapel interessiert, auch der FC Bayern wird genannt, auch wenn Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Gerüchte bereits dementierte. Die Münchner sind unabhängig von ihrer Position zu einem Ronaldo-Wechsel ein entscheidender Faktor für den FC Barcelona.

In den vergangenen Wochen versuchten die Katalanen, Robert Lewandowski mit steigenden Offerten aus seinem letzten Vertragsjahr loszueisen. Jedoch verbrannten sie sich bislang nur die Finger. Die Bayern wollen ihren Torjäger und damit auch ihr Wort halten, laut AS weigern sich die Bosse nun sogar, zu verhandeln.

Sollte sich Ronaldo also tatsächlich für Barcelona entscheiden, wäre das Thema Lewandowski wohl auch vom Tisch. Zwar sei der Pole noch das vorrangige Ziel der Blaugrana, allerdings zieht Barca mittlerweile auch andere Optionen in Betracht. (ajr)