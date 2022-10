Lewandowski taucht nach Barca-Pleite in Bayern-Kabine auf

„Haben uns kurz ausgetauscht“

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Schimak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Robert Lewandowski war beim Spiel des FC Bayern beim FC Barcelona sportlich kein Faktor. Im Anschluss stattete er seinen Ex-Kollegen einen Besuch ab.

Barcelona/München – Von der Szene des Spiels zu sprechen, ist vermutlich etwas zu hoch gegriffen. Dafür war die Gemengelage im Vorfeld der Partie des FC Barcelona gegen den FC Bayern durch den Sieg von Inter Mailand zu übersichtlich. Dennoch hätte der zurückgenommene Elfmeter von Anthony Taylor kurz vor der Pause zumindest zum einzigen Torschuss von Robert Lewandowski führen können.

Im Vergleich zum Hinspiel in der Allianz Arena, als der Weltfußballer ungewöhnlicherweise zwei große Chance liegen ließ und Barca so am Ende gegen effiziente Bayern mit 0:2 verlor, spielte Lewandowski im Rückspiel im Camp Nou sportlich eine eher untergeordnete Rolle. Dayot Upamecano und der an diesem Tag überragende Matthijs de Ligt, der für ihn verwunderlich von der UEFA zum „Man of The Match“ gekürt wurde, nahmen Lewandowski komplett aus dem Spiel.

Robert Lewandowski marschiert nach Barca-Pleite in Bayern-Kabine: „Kurz ausgetauscht“

So schnappte sich Lewandowski in der 44. Minute in freudiger Erwartung die Kugel, nachdem Schiedsrichter Taylor nach dem Zweikampf zwischen dem Polen und de Ligt auf Strafstoß entschieden hatte. Der VAR aber schaute genau hin und stellte fest, dass Bayerns Abwehr-Kante bei dieser Aktion zunächst den Ball spielte und eher Lewandowski derjenige war, der ein Foul beging. Daher wurde der Pfiff zurecht zurückgenommen – und Lewandowski blieb bis zu seiner Auswechslung in der 81. Minute, die immerhin mit warmem Applaus der Barca-Fans untermalt wurde, ohne einen einzigen Abschluss.

De Ligt sprach trotz des unauffälligen Auftritts von Lewy von einem „schweren“ Abend. „Für mich ist er der beste Stürmer der Welt, du musst immer wach sein“, sagte der Niederländer nach der Partie: „Du musst immer bis zum Schluss konzentriert bleiben und immer bereit sein. Er ist ein sehr, sehr intelligenter Spieler, aber heute haben wir das als Mannschaft zusammen sehr, sehr gut gemacht.“

+ Robert Lewandowski hatten gegen die Defensive des FC Bayern nicht viel zu melden. © IMAGO / ULMER Pressebildagentur

Und Lewandowski? Der sprach nicht nach Abpfiff, unterhielt sich lediglich lange mit den ehemaligen Teamkollegen auf dem Rasen und stattete Thomas Müller und Co. anschließend einen Besuch in der Kabine ab. „Wir haben uns kurz ausgetauscht“, verriet Hasan Salihamidzic in den Katakomben des Camp Nou. Ob es dabei auch um den Elfer ging? „Wir sind nicht tief in die Materie gegangen“, gab sich der Sportvorstand der Bayern verschwiegen.

Robert Lewandowski beim FC Barcelona: Sportlich kein Upgrade

Anschließend nannte er Lewandowski einen „guten Typen“ und verabschiedete ihn mit warmen Worten: „Wir wünschen ihm alles Gute, ist doch klar.“ Sein langjähriger Sturmkollege Müller hatte hingegen fast ein wenig Mitleid mit dem 34-Jährigen. „Man fühlt natürlich mit“, sagte der Bayern-Star nach der Partie: „Wenn man weiß, was für ein ehrgeiziger Sportler Lewy ist und was für ein ehrgeiziger Klub Barcelona ist.“

Für Lewandowski geht es nun das erste Mal seit elf Jahren nach dem Winter nicht mit dem Achtelfinale der Champions League weiter. Europa League heißt es dann ab Februar für Lewy und Barca. In der vergangene Saison scheiterten die stolzen Katalanen in diesem Wettbewerb im Viertelfinale an Eintracht Frankfurt.

Damals sprach man in Barcelona vom sportlichen Tiefpunkt und verstärkte den Kader im Sommer unter anderem mit dem Weltfußballer. Wirklich erfolgreicher ist es seitdem aber nicht geworden. Auf tragische Weise sogar weder für Robert Lewandowski noch für den FC Barcelona. (smk)

Rubriklistenbild: © IMAGO / ULMER Pressebildagentur