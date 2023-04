Kritik und Ego-Vorwürfe werden lauter: Spanische Presse zerreißt Ex-Bayern-Star Lewandowski

Trotz bevorstehender Meisterschaft

Robert Lewandowski ist im Formtief und muss von der spanischen Presse viel einstecken. Trainer Xavi musste ihn nun sogar in Schutz nehmen.

Barcelona ‒ Eigentlich hat für Robert Lewandowski alles so gut angefangen. Nach dem ewigen Wechsel-Theater, das mit einem Transfer zum FC Barcelona endete, verließ er den FC Bayern nach acht extrem erfolgreichen Jahren und suchte die neue Herausforderung in Spanien. Dort fügte er sich gut ein, schoss Barca schnell an die Tabellenspitze und kann den Sekt nach 31 Spieltagen und elf Punkten Vorsprung vor Clásico-Rivale Real Madrid schon kaltstellen.

Saison/Verein Liga-Tore pro Spiel von Robert Lewandowski 2022/2023 FC Barcelona 27 Spiele, 18 Tore 2021/2022 FC Bayern München 34 Spiele, 35 Tore 2020/2021 FC Bayern München 29 Spiele, 41 Tore 2019/2020 FC Bayern München 31 Spiele, 34 Tore 2018/2019 FC Bayern München 33 Spiele, 22 Tore

Robert Lewandowski seit der WM nicht mehr in Torlaune

Trotzdem wird dem polnischen Nationalspieler, der zuletzt einen privaten Schicksalsschlag öffentlich machte, aktuell nicht zum Feiern zumute sein. Seit der WM in Katar sucht der Weltfußballer seine Form, ab Oktober kommt er in der Liga nur auf fünf Tore. Alleine nach den ersten zwölf Spieltagen stand er bei 13. Auch beim jeweiligen Ausscheiden in der Europa League und der Copa del Rey konnte er nicht den Unterschied machen.

Den Tiefpunkt erreichte „Lewy“ allerdings am vergangenen Sonntag beim Spitzenspiel gegen Atlético Madrid. Anstatt den Ball, alleine auf das Tor zulaufend, für das sichere 2:0 auf Kollege Raphina querzulegen, zog der Stürmer egoistisch selbst ab und vergab die Großchance. Ein gefundenes Fressen für die spanische Presse, die schon seit längerem nicht mehr mit der Leistung Lewandowskis einverstanden ist.

Spanische Presse mit harter Kritik: „Unverzeihlicher Fehlschuss“

So schreibt die Marca von einem „unverzeihlichen Fehlschuss“, die as redet von „Verzweiflung“ und die Sport attestiert ihm ein „seltsames Spiel“ und einen „großen Patzer“. Lustlose Auftritte und negative Körpersprache stützen die Eindrücke der spanischen Blätter. Trainer Xavi musste sogar öffentlich intervenieren: „Es ist immer eine Frage des Erfolgs, so wie er ihn über einen Großteil der Saison hatte. Jetzt ist er nicht da, aber die Tore werden wieder kommen.“

Der ehemalige Mittelfeld-Regisseur betonte außerdem, dass Lewandowski mit 18 Toren Top-Torschütze der Liga sei. Im letzten Spiel gegen Rayo Vallecano konnte er seinen Vorsprung vor Karim Benzema mit einem Treffer immerhin wieder untermauern. Einen möglichen Nachfolger soll Barca trotzdem schon gefunden haben.

Rubriklistenbild: © Screenshot DAZN